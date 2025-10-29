Channeltrends  »  Novinky  »  PPDS uvádí novou generaci televizorů Philips MediaSuite

PPDS uvádí novou generaci televizorů Philips MediaSuite

redakce
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Philips MediaSuite 7000 UltraSlim
Autor: PPDS
PPDS oznamuje rozšíření svého portfolia pro pohostinství. Do hotelové řady televizorů MediaSuite přináší technologii AmbiLight. Dva nové modely plánované pro rok 2026 nabídnou možnosti úspor pro hoteliéry a zároveň novou úroveň zábavy pro jejich hosty.

Nové řady hotelových televizorů Philips MediaSuite 6000 a 7000 jsou navržené tak, aby hostům nabídly pohodlný a povědomý zážitek. Jako doma. Stejně jako předchozí modely, i tyto novinky budou dodávány s plnou podporou Netflixu. Jako certifikované Google TV přinášejí balíček služeb Google Mobile Services, včetně integrované technologie Google Cast. Proto si hosté mohou promítnout své oblíbené streamovací služby na velké obrazovce bez nutnosti používání cizích účtů. Kromě toho mají uživatelé k dispozici tisíce aplikací z obchodu Google Play.

Nové modely Philips MediaSuite posouvají možnosti hotelové zábavy dál – nově podporují také cloudové hraní, které je mezi cestovateli stále populárnější. Streamování her z cloudu umožňuje hotelům nabídnout hostům přístup k jejich oblíbeným herním titulům. Hostům stačí se přihlásit ke své herní službě a mohou hrát rovnou na velké obrazovce, bez nutnosti herní konzole. Stačí si přinést nebo zapůjčit ovladač.

Veškeré osobní údaje, včetně přihlašovacích údajů, se po odhlášení nebo odjezdu hosta automaticky smažou. Philips MediaSuite tak zajišťuje maximální ochranu soukromí a bezpečí dat.

Philips MediaSuite 6000 Ambilight promění každý pokoj v zážitek

Řada Philips MediaSuite 6000, dostupná ve velikostech 43", 50", 55", 65", 75" a 85", jako jediná v segmentu hotelových televizorů přináší oblíbenou technologii Ambilight. Ta funguje tak, že barevná světla na zadní straně televizoru promítají na stěnu za obrazovkou a v reálném čase se přizpůsobují dění na obrazovce. Vzniká tak světelný efekt, který pomáhá snižovat namáhání očí a zvyšuje komfort při sledování.

Hotely si mohou světelné efekty přizpůsobit – ať už pro podporu vlastní značky, nebo pro sladění s designem a atmosférou konkrétního pokoje.

Philips MediaSuite 7000 UltraSlim přináší eleganci a styl do malých prostor

Stylové modely Philips MediaSuite 7000 UltraSlim (na úvodním obrázku) jsou navržené pro místa, kde je prostor na stěně vzácný, třeba malé pokoje butikových hotelů nebo kajuty na výletních lodích. Zachovávají všechny výhody řady MediaSuite, přičemž díky hloubce pod tři centimetry působí na zdi čistě a nerušivě.

Štíhlý profil však neznamená malou úhlopříčku – tyto designové hotelové televize budou dostupné v celé škále velikostí: 24" a 32" (Full HD rozlišení), dále pak 43", 50", 55" a 65" (4K rozlišení).

Energeticky efektivní televizory

V souladu se strategií PPDS přinášet hotelům vyšší návratnost investic: obě nové řady televizorů Philips MediaSuite přicházejí s nižší spotřebou energie. Jako první hotelové televize svého druhu získaly nové modely (24", 32", 50", 55", 65", 75" a 85") energetické hodnocení E podle nové evropské energetické klasifikace, pouze model 43" obdržel hodnocení třídy F. Televizory Philips MediaSuite hoteliérům přinášejí nižší provozní náklady i přínosy v oblasti udržitelnosti. LED podsvícení Ambilight u řady Philips MediaSuite 6000 často dokonce snižuje potřebu rozsvěcovat další osvětlení v místnosti, čímž dále šetří energii.

Zdroj: Philips

