Prémiový QD-OLED monitor Philips Evnia 27M2N6501L na dosah ruky

- Výrobce: Philips
- Servis: Asupport
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 10 123 Kč / 419 €
- Více informací: https://www.philips.co.uk/c-p/27M2N6501L_00/qhd-gaming-monitor-qd-oled-gaming-monitor
Díky pohlcujícímu efektu patří technologie QD-OLED v současnosti k nejžádanějším, ale taková kvalita se často odráží ve vysoké ceně. To však neplatí pro model Philips Evnia 27M2N6501L. Tento model přináší požitek z QD-OLED všem uživatelům, kteří touží po luxusním zážitku, ale nemají na něj luxusní rozpočet.
Jeho QD-OLED displej kombinuje to nejlepší z OLED panelu a technologie kvantových teček, aby poskytoval živé barvy, sytou černou a neomezené pozorovací úhly pro úchvatné obrazy. Hraní her a zábava na tomto typu obrazovky je pozvánkou k objevování zcela nového světa zážitků.
I jeho rychlost je bezchybná. Díky ultrarychlé obnovovací frekvenci 240 Hz zůstávají i ty nejintenzivnější akční hry plynulé a bez zpoždění, bez jakéhokoli ghostingu nebo trhaného obrazu, takže nic nebrání vašemu požitku. Další funkce, jako Smart Crosshair, Stark ShadowBoost a Smart Sniper, ještě více vylepšují herní zážitek. AI vylepšená technologie Ambiglow analyzuje příchozí obrazový obsah a vyzařuje barevné světlo pro obklopující efekt, který vás ještě lépe vtáhne do děje.
Kromě výkonu technologie QD-OLED nabízí monitor Philips Evnia 27M2N6501L obraz v rozlišení Quad HD 2560×1440 pixelů s technologií CrystalClear, jehož vizuální výkon je dále vylepšen technologií High Dynamic Range, 1,07 miliardami barev a skutečnou 10bitovou barevnou hloubkou pro úžasně plynulé a realistické obrázky. Přesnost a rozlišení, které tyto technologie poskytují, zaručují úchvatné vykreslení obrazu, ať už uživatelé hrají hry, sledují filmy, vytvářejí vysoce kvalitní vizuální obsah nebo pracují s CAD-CAM nebo 3D grafickým softwarem.
Propojený se vším
Pro uživatele, kteří hledají pohodlí, přizpůsobení a konektivitu, má Philips Evnia 27M2N6501L vše. Evnia Precision Center jim umožňuje přizpůsobit si hraní a doladit ho tak, aby dokonale odpovídalo jejich jedinečnému hernímu stylu. MultiView poskytuje aktivní duální připojení a zobrazení, což uživatelům umožňuje pracovat s více zařízeními najednou a bezproblémově provádět více úloh současně. HDMI 2.1 umožňuje hráčům připojit konzoli nebo PC a okamžitě hrát s plným výkonem nebo nativně spustit maximální obnovovací frekvenci a rozlišení, čímž maximalizují výkon své GPU. Displeje OLED a QD-OLED společnosti Philips jsou navíc kryty tříletou zárukou výrobce, která zahrnuje krytí proti vypálení OLED a QD-OLED.
Philips Evnia 27M2N6501L zajišťuje, že každá minuta strávená před ním je fyzicky co nejpohodlnější, a to díky řadě ergonomických a oči šetřících funkcí, jako je režim LowBlue, technologie Flicker-Free, plně nastavitelný stojan a další.
Zdroj: Philips