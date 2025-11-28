Channeltrends  »  Novinky  »  Prémiový QD-OLED monitor Philips Evnia 27M2N6501L na dosah ruky

Prémiový QD-OLED monitor Philips Evnia 27M2N6501L na dosah ruky

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Philips Evnia 27M2N6501L
Autor: Philips
Philips Monitors uvádí nový monitor Philips Evnia 27M2N6501L, QD-OLED monitoru vybavený funkcemi pro potěšení z hraní her, zábavy, tvorby obsahu a mnohem více. Monitor je navržený pro všechny, kteří požadují výkon a výjimečnou hodnotu a spojuje to nejlepší z obou světů a nabízí některé z nejzajímavějších a nejžádanějších technologií současnosti za dostupnou cenu.

Díky pohlcujícímu efektu patří technologie QD-OLED v současnosti k nejžádanějším, ale taková kvalita se často odráží ve vysoké ceně. To však neplatí pro model Philips Evnia 27M2N6501L. Tento model přináší požitek z QD-OLED všem uživatelům, kteří touží po luxusním zážitku, ale nemají na něj luxusní rozpočet.

Jeho QD-OLED displej kombinuje to nejlepší z OLED panelu a technologie kvantových teček, aby poskytoval živé barvy, sytou černou a neomezené pozorovací úhly pro úchvatné obrazy. Hraní her a zábava na tomto typu obrazovky je pozvánkou k objevování zcela nového světa zážitků.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

I jeho rychlost je bezchybná. Díky ultrarychlé obnovovací frekvenci 240 Hz zůstávají i ty nejintenzivnější akční hry plynulé a bez zpoždění, bez jakéhokoli ghostingu nebo trhaného obrazu, takže nic nebrání vašemu požitku. Další funkce, jako Smart Crosshair, Stark ShadowBoost a Smart Sniper, ještě více vylepšují herní zážitek. AI vylepšená technologie Ambiglow analyzuje příchozí obrazový obsah a vyzařuje barevné světlo pro obklopující efekt, který vás ještě lépe vtáhne do děje.

Kromě výkonu technologie QD-OLED nabízí monitor Philips Evnia 27M2N6501L obraz v rozlišení Quad HD 2560×1440 pixelů s technologií CrystalClear, jehož vizuální výkon je dále vylepšen technologií High Dynamic Range, 1,07 miliardami barev a skutečnou 10bitovou barevnou hloubkou pro úžasně plynulé a realistické obrázky. Přesnost a rozlišení, které tyto technologie poskytují, zaručují úchvatné vykreslení obrazu, ať už uživatelé hrají hry, sledují filmy, vytvářejí vysoce kvalitní vizuální obsah nebo pracují s CAD-CAM nebo 3D grafickým softwarem.

Propojený se vším

Pro uživatele, kteří hledají pohodlí, přizpůsobení a konektivitu, má Philips Evnia 27M2N6501L vše. Evnia Precision Center jim umožňuje přizpůsobit si hraní a doladit ho tak, aby dokonale odpovídalo jejich jedinečnému hernímu stylu. MultiView poskytuje aktivní duální připojení a zobrazení, což uživatelům umožňuje pracovat s více zařízeními najednou a bezproblémově provádět více úloh současně. HDMI 2.1 umožňuje hráčům připojit konzoli nebo PC a okamžitě hrát s plným výkonem nebo nativně spustit maximální obnovovací frekvenci a rozlišení, čímž maximalizují výkon své GPU. Displeje OLED a QD-OLED společnosti Philips jsou navíc kryty tříletou zárukou výrobce, která zahrnuje krytí proti vypálení OLED a QD-OLED.

Channeltrends Awards

Philips Evnia 27M2N6501L zajišťuje, že každá minuta strávená před ním je fyzicky co nejpohodlnější, a to díky řadě ergonomických a oči šetřících funkcí, jako je režim LowBlue, technologie Flicker-Free, plně nastavitelný stojan a další.

Zdroj: Philips

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Proč přichází éra suverénních datových center?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit