Channeltrends  »  Novinky  »  Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější

Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Autor: Microsoft
Partneři by měli pečlivě prostudovat aktualizace ve smlouvě Microsoft Publisher Agreement 8.0.

Microsoft Marketplace nově nabízí partnerům rozšířené možnosti vývoje aplikací a agentů s podporou AI, není to však zadarmo. Aby partneři mohli své produkty na microsoftím tržišti nabízet a prodávat, musejí se zavázat, že budou dodržovat pravidla, smlouvy, provozní požadavky a další kritéria způsobilosti.

Smlouva Microsoft Publisher Agreement 8.0 se totiž rozrostla o řadu zvláštních pravidel pokrývajících podmínky, které musí partneři dodržovat v závislosti na tom, co prodávají a jak prodávají v rámci Marketplace.

Aktualizovaná smlouva nově obsahuje dodatky s podmínkami pro konkrétní typy nabídek, kanály pro uvedení na trh, certifikační program Microsoft 365 a Microsoft Security Store. Aktualizace vstoupí v platnost 30. 9. a mají být součástí širšího přepracovaného Microsoft Marketplace, který spojuje AppSource a Azure Marketplace.

ZEBRA

„Jedná se o plynulé rozšíření Microsoft Cloud, díky kterému jsou řešení partnerů přímo dostupná v rámci produktů Microsoft, se kterými zákazníci pracují každý den,“ uvedla Nicole Dezenová, chief partner officer Microsoftu a CVP pro globální partnerský prodej.

Marketplace se také rozšiřuje v rámci channelového ekosystému. Distributoři, včetně společností Arrow, Ingram Micro či TD Synnex, již integrovali katalog společnosti Microsoft do svých vlastních tržišť, což jim umožňuje podporovat zákazníky pomocí řešení předem nakonfigurovaných pro práci s Microsoft Cloud.

WT100_25

„Zavádíme také novou funkci, nabídky s možností dalšího prodeje, které by měly být široce dostupné na sklonku roku. Jsou navržené tak, aby otevřely více globálních příležitostí pro channelový byznys,“ řekla Dezenová.

Zdroj: ARN

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb lidský přístup v digitální době
Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb lidský přístup v digitální době
AI je klíčová pro budoucnost, myslí si tři ze čtyř partnerů TD Synnex
AI je klíčová pro budoucnost, myslí si tři ze čtyř partnerů TD Synnex
Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější
Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější
Asbis CZ rozšířil nabídku o značky SilverStone a Pantum
Asbis CZ rozšířil nabídku o značky SilverStone a Pantum
Kyberútoků na české společnosti je čím dál víc, rostou útoky v zemědělství
Kyberútoků na české společnosti je čím dál víc, rostou útoky v zemědělství
Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo
Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ