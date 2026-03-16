Channeltrends  »  Novinky  »  Progress Software uvádí přepracovaný a vylepšený Flowmon 13.0

Progress Software uvádí přepracovaný a vylepšený Flowmon 13.0

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Progress Flowmon 13
Autor: Progress
Aktualizace přináší pokročilou detekci hrozeb využívající umělou inteligenci, rychlejší analytiku síťového provozu a nové nástroje pro vyšetřování bezpečnostních incidentů v moderních hybridních IT a OT prostředích.

Společnost Progress Softwarepředstavuje novou verzi platformy pro Network Detection and Response – Progress Flowmon 13. Reaguje na skutečnost, že organizace dnes čelí stále složitějším sítím, které zahrnují kombinaci cloudových služeb, tradiční IT infrastruktury průmyslových OT systémů. Útočníci navíc často skrývají škodlivou aktivitu běžném šifrovaném provozu, což ztěžuje její odhalení pomocí tradičních monitorovacích nástrojů založených na statických pravidlech.

Flowmon 13 proto využívá kombinaci umělé inteligence, strojového učení a vysokorychlostní analytiky, aby poskytl hlubší přehled síťovém provozu a umožnil rychlejší reakci na bezpečnostní incidenty. Platforma převádí jednotlivé signály ze sítě do kontextu, který pomáhá týmům NetOps a SecOps efektivněji identifikovat a řešit potenciální hrozby.

Jedním největších vylepšení je nové analytické jádro, které přináší sedminásobné zrychlení zpracování dotazů. Díky tomu mohou bezpečnostní týmy analyzovat data síťovém provozu, řešit problémy a reagovat na incidenty výrazně rychleji – často během minut místo hodin.

Nová verze zároveň přináší pokročilé nástroje pro vyšetřování incidentů. Analytici mohou vytvářet propojené vyšetřovací scénáře, sdílet jednotlivé kroky analýzy a přecházet mezi souvisejícími datovými sadami. Tyto možnosti urychlují forenzní analýzu a usnadňují spolupráci mezi bezpečnostními týmy.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Modernizovaný systém upozornění využívá dynamická časová okna pro detekci podezřelých behaviorálních vzorců. Díky tomu dokáže platforma identifikovat hrozby, které by tradiční pravidlové systémy často přehlédly, a zároveň výrazně snižuje počet falešných poplachů.

Flowmon 13 také rozšiřuje podporu síťových protokolů a nabízí pokročilejší obohacování dat. Organizace tak získávají širší kontext provozu cloudových, IT průmyslových prostředích a mohou rychleji identifikovat problémy ovlivňující výkon nebo bezpečnost infrastruktury.

Platforma zároveň posiluje ochranu moderních sítí díky behaviorální analýze a detekci průmyslových protokolů založené na strojovém učení. Firmy tak mohou lépe chránit jak tradiční IT systémy, tak kritická OT prostředí.

Řešení Flowmon je často využíváno společně nástrojem Progress WhatsUp Gold, který se zaměřuje na monitoring infrastruktury. Kombinace obou platforem poskytuje organizacím ucelený přehled výkonu, dostupnosti a bezpečnosti sítě distribuovaných prostředích.

Dostupnost

Platforma Progress Flowmon 13 je dostupná od března 2026.

Zdroj: Flowmon

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů