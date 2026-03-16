Progress Software uvádí přepracovaný a vylepšený Flowmon 13.0

- Výrobce: Progress
- Distributoři ČR: Exclusive Networks Czechia
- Více informací: https://www.progress.com/flowmon
Společnost Progress Softwarepředstavuje novou verzi platformy pro Network Detection and Response – Progress Flowmon 13. Reaguje na skutečnost, že organizace dnes čelí stále složitějším sítím, které zahrnují kombinaci cloudových služeb, tradiční IT infrastruktury i průmyslových OT systémů. Útočníci navíc často skrývají škodlivou aktivitu v běžném šifrovaném provozu, což ztěžuje její odhalení pomocí tradičních monitorovacích nástrojů založených na statických pravidlech.
Flowmon 13 proto využívá kombinaci umělé inteligence, strojového učení a vysokorychlostní analytiky, aby poskytl hlubší přehled o síťovém provozu a umožnil rychlejší reakci na bezpečnostní incidenty. Platforma převádí jednotlivé signály ze sítě do kontextu, který pomáhá týmům NetOps a SecOps efektivněji identifikovat a řešit potenciální hrozby.
Jedním z největších vylepšení je nové analytické jádro, které přináší až sedminásobné zrychlení zpracování dotazů. Díky tomu mohou bezpečnostní týmy analyzovat data o síťovém provozu, řešit problémy a reagovat na incidenty výrazně rychleji – často během minut místo hodin.
Nová verze zároveň přináší pokročilé nástroje pro vyšetřování incidentů. Analytici mohou vytvářet propojené vyšetřovací scénáře, sdílet jednotlivé kroky analýzy a přecházet mezi souvisejícími datovými sadami. Tyto možnosti urychlují forenzní analýzu a usnadňují spolupráci mezi bezpečnostními týmy.
Modernizovaný systém upozornění využívá dynamická časová okna pro detekci podezřelých behaviorálních vzorců. Díky tomu dokáže platforma identifikovat hrozby, které by tradiční pravidlové systémy často přehlédly, a zároveň výrazně snižuje počet falešných poplachů.
Flowmon 13 také rozšiřuje podporu síťových protokolů a nabízí pokročilejší obohacování dat. Organizace tak získávají širší kontext o provozu v cloudových, IT i průmyslových prostředích a mohou rychleji identifikovat problémy ovlivňující výkon nebo bezpečnost infrastruktury.
Platforma zároveň posiluje ochranu moderních sítí díky behaviorální analýze a detekci průmyslových protokolů založené na strojovém učení. Firmy tak mohou lépe chránit jak tradiční IT systémy, tak kritická OT prostředí.
Řešení Flowmon je často využíváno společně s nástrojem Progress WhatsUp Gold, který se zaměřuje na monitoring infrastruktury. Kombinace obou platforem poskytuje organizacím ucelený přehled o výkonu, dostupnosti a bezpečnosti sítě v distribuovaných prostředích.
Dostupnost
Platforma Progress Flowmon 13 je dostupná od března 2026.
Zdroj: Flowmon