Pure Storage aktualizuje partnerský program, poskytne hlubší podporu

Společnost Pure Storage oznámila aktualizace svých programů pro prodejce, poskytovatele řízených služeb a distributory. Změny pro partnery podle vendora vytvářejí diferencovanější zkušenost založenou na jednotlivých řešeních včetně hlubší podpory a nových úrovní programů.
„Vývoj našeho partnerského programu navazuje na zásadní aktualizace, které jsme zavedli v loňském roce, a odráží pokračující investice společnosti Pure do podpory úspěchu partnerů,“ uvádí Amy Fowler, generální ředitelka divize Commercial Line of Business ve společnosti Pure Storage.
„Zavedení úrovně Ambassador je klíčovým krokem, který pomáhá našim partnerům začlenit produkty a služby Pure do jejich řešení. Intenzivně se také zaměřujeme na služby a zjednodušení spolupráce, přičemž posilujeme naše odhodlání prosazovat obchodní model založený na nepřímém prodeji,“ doplňuje.
Ambasadorská podpora pro MSP
Aktualizovaný partnerský program společnosti Pure Storage je navržen tak, aby upřednostňoval ověřené technické znalosti, specializaci na řešení a provozní dopad před spoluprací založenou na objemu prodeje.
Označení Solution Practice a nová úroveň Ambassador oceňují partnery s hlubokými znalostmi platformy Pure Storage, kteří dosahují výsledků v několika oblastech řešení, včetně umělé inteligence, analytiky, kybernetické odolnosti, cloudu a modernizace aplikací.
Změny se soustřeďují na služby zaměřené na data, zejména v partnerském programu pro poskytovatele řízených služeb (MSP). Nástroje a pobídky dále podporují partnery při vytváření řešení, která se dají škálovat, zjednodušují provoz a přinášejí měřitelnou obchodní hodnotu.
Hlavní aktualizace partnerského programu:
- Zavedení úrovně Ambassador do programu pro prodejce: Společnost Pure Storage přidává do svého programu novou nejvyšší úroveň, představující ocenění nejzkušenějších partnerů. Úroveň Ambassador je určena pro vybranou skupinu partnerů, kteří do hloubky rozumějí platformě Pure Storage a prokazují odborné znalosti v oblasti jejích řešení. Partneři z kategorie Ambassador budou úzce spolupracovat se společností Pure na rozvoji kompetencí v oblasti řešení a nabídkách při uvádění na trh.
- Nové uznání technické odbornosti prodejců: Program nyní zahrnuje označení Solution Practice Designations oceňující partnery, kteří mají dovednosti a nástroje k podpoře inovací a posunu trhu vpřed ve čtyřech klíčových oblastech: AI a analytika, kybernetická odolnost, cloud a modernizace aplikací.
- Cílení programu Managed Partner Program na nabídky zaměřené na data: Společnost Pure Storage aktualizuje svůj program MSP Partner a zaměřuje ho na služby, v nichž hrají zásadní roli data a úložiště. Patří sem oblasti jako soukromý a suverénní cloud, Storage as-a-Service a zálohování a zotavení po havárii. V rámci této aktualizace bude společnost upřednostňovat spolupráci s partnery, kteří poskytují tyto služby s využitím řešení Pure Storage jako základní datové platformy.
- Rozšířená role distributorů pro podporu růstu: Společnost Pure Storage vylepšuje svůj partnerský program pro distributory s cílem podpořit širší dosah a rychlejší zapojení partnerů. Aktualizace zahrnují nové pobídky pro růst, rozšířené investice do marketingu a rozšířené příležitosti pro distributory, aby mohli poskytovat školení partnerským prodejcům.
Zdroj: Pure Storage