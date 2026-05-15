Radek Hudák je nový chief revenue officer v Ecomailu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Radek Hudák, chief revenue officer, Ecomail
Autor: Ecomail
V nové pozici povede růstovou strategii společnosti s cílem efektivněji škálovat na SaaS a e‑commerce trhu. Zkušenosti sbíral i v tuzemských společnostech Slevomat, Shoptet či Knihobot.

Česká marketingová platforma Ecomail má od letošního roku vlastního chief revenue officera. Nově vytvořené role se ujal Radek Hudák, který v ní navazuje na své dosavadní působení ve firmě i na minulé zkušenosti. Zaměří se na propojení obchodu, marketingu a růstové strategie v době, kdy český SaaS a e-commerce trh hledá efektivnější modely dalšího růstu.

Pozici CRO vytvořil Ecomail jako novou roli na pomezí obchodu, marketingu a růstové strategie. Hudák v ní navazuje mimo jiné na zkušenosti ze Slevomatu, kde vedl marketing, ale také ze Shoptetu a Knihobotu, kterým pomáhal budovat značku a marketingovou strategii. Oborové publikum ho zná také z konferencí jako Reshoper nebo Marketing Festival.

„Český SaaS a e-commerce ekosystém se dostává do fáze, kdy už nestačí jen získávat nové zákazníky za neustále rostoucí marketingové náklady. […] Role CRO pro nás proto není jen obchodní pozice s moderním názvem, ale strategická funkce, která má pomoci řídit růst Ecomailu efektivněji a dlouhodoběji,“ vysvětluje Jakub Stupka, COO a spolumajitel společnosti Ecomail.

Radek Hudák jako CRO zúročí své zkušenosti z e-commerce, SaaS i marketingového řízení. Jeho hlavním úkolem bude podpořit další růst firmy, lépe propojit obchodní a marketingové aktivity a posílit schopnost Ecomailu efektivněji pracovat s novými i stávajícími zákazníky.

„Český e-commerce i SaaS trh dospívá. Firmám už nestačí růst jen tím, že budou stále víc investovat do akvizice nových zákazníků. Důležitější je lépe porozumět potřebám e-shopů, zjednodušit jim práci s daty a automatizací a pomoci jim zvyšovat hodnotu zákazníků v čase,“ říká Radek Hudák, nový CRO společnosti Ecomail.

Zdroj: Ecomail

Autor článku

