Refurbed na misi, provozuje největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Autor: Shutterstock
Autor: Shutterstock
Čísla potvrzují rostoucí poptávku po repasované elektronice. Platforma refurbed zároveň expanduje do dvanácti dalších evropských zemí.

Společnost refurbed, jež provozuje evropský marketplace s repasovanými produkty, oznámila, že překonala hranici tří miliard eur v objemu prodaného zboží. Dvoumiliardového milníku přitom dosáhla před necelým rokem.

„Repasované produkty už dávno nejsou alternativní volbou – pro miliony zákazníků v Evropě se stávají standardem,“ říká Peter Windischhofer, spoluzakladatel a CEO refurbed. „Cirkulární obchodní model prokazuje schopnost dlouhodobého a ziskového růstu.“

Růst prémiového segmentu (podíl objednávek +112,5 % a podíl GMV +90 %), zároveň ukazuje, že zákazníci vnímají repasované produkty jako kvalitní a plně konkurenceschopnou alternativu k novým zařízením. 

Půl miliardy potenciálních zákazníků

Expanze vychází z cílené strategie vstupu na trhy s vysokou poptávkou a rozvinutou dodavatelskou infrastrukturou. Původně rakouský startup postupně expandoval do 11 evropských zemí (Německa, Švédska, Itálie, Irska, Nizozemska, Dánska, Belgie, Finska, Portugalska, České republiky, Švýcarska) a nyní oznámil expanzi do 12 dalších trhů, konkrétně Španělska, Francie, Spojeného království, Polska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Litvy, Estonska, Lotyšska, Bulharska a Lucemburska.

Do České republiky přichází marketplace refurbed Přečtěte si také:

„Po dosažení ziskovosti investujeme tam, kde vidíme jasnou poptávku a dlouhodobý potenciál,“ doplňuje Windischhofer. Strategie je zaměřena na udržitelný růst a rozšiřování nabídky bez kompromisů v kvalitě či zákaznické zkušenosti.

Na platformě se postupně rozšiřuje nabídka značek jako Dyson a Kärcher v segmentu domácích spotřebičů a zahrady. Sortiment spotřební elektroniky dále posilují zařízení značek Apple, Samsung a Google.

Nově přidané kategorie – dětské vybavení, sportovní zboží a produkty do domácnosti – potvrzují, že cirkulární spotřeba se rozšiřuje i mimo oblast elektroniky a umožňuje zákazníkům nakupovat repasované produkty napříč širším spektrem každodenních potřeb.

„Sledujeme jasný strukturální posun ve spotřebitelském chování,“ říká Kilian Kaminski, spoluzakladatel refurbed. „Chytrý a udržitelný růst už není kompromisem. Cirkulární ekonomika se stává běžnou součástí trhu a Evropa má příležitost stát se jejím globálním lídrem.“

Česko je klíčový hráč

Podle interních údajů se od založení společnosti v roce 2017 prodalo na platformě více než 10 milionů produktů a obsloužila přes 4 milionů zákazníků. Více než polovina z nich se vrací k dalším nákupům, což potvrzuje rostoucí důvěru v repasované produkty. 

AIT26

Na český trh vstoupila platforma v roce 2024. Po prvním roce působení zde prodala přes 10 000 zařízení; aktuální data po téměř dvou letech ukazují již 20 000 prodaných kusů. Největší poptávka je mezi českými zákazníky v kategoriích telefonů, tabletů a sluchátek, přičemž značky Apple, Samsung a Google dominují prodejním žebříčkům.

Zdroj: Refurbed

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara