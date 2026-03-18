Refurbed na misi, provozuje největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Společnost refurbed, jež provozuje evropský marketplace s repasovanými produkty, oznámila, že překonala hranici tří miliard eur v objemu prodaného zboží. Dvoumiliardového milníku přitom dosáhla před necelým rokem.
„Repasované produkty už dávno nejsou alternativní volbou – pro miliony zákazníků v Evropě se stávají standardem,“ říká Peter Windischhofer, spoluzakladatel a CEO refurbed. „Cirkulární obchodní model prokazuje schopnost dlouhodobého a ziskového růstu.“
Růst prémiového segmentu (podíl objednávek +112,5 % a podíl GMV +90 %), zároveň ukazuje, že zákazníci vnímají repasované produkty jako kvalitní a plně konkurenceschopnou alternativu k novým zařízením.
Půl miliardy potenciálních zákazníků
Expanze vychází z cílené strategie vstupu na trhy s vysokou poptávkou a rozvinutou dodavatelskou infrastrukturou. Původně rakouský startup postupně expandoval do 11 evropských zemí (Německa, Švédska, Itálie, Irska, Nizozemska, Dánska, Belgie, Finska, Portugalska, České republiky, Švýcarska) a nyní oznámil expanzi do 12 dalších trhů, konkrétně Španělska, Francie, Spojeného království, Polska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Litvy, Estonska, Lotyšska, Bulharska a Lucemburska.
„Po dosažení ziskovosti investujeme tam, kde vidíme jasnou poptávku a dlouhodobý potenciál,“ doplňuje Windischhofer. Strategie je zaměřena na udržitelný růst a rozšiřování nabídky bez kompromisů v kvalitě či zákaznické zkušenosti.
Na platformě se postupně rozšiřuje nabídka značek jako Dyson a Kärcher v segmentu domácích spotřebičů a zahrady. Sortiment spotřební elektroniky dále posilují zařízení značek Apple, Samsung a Google.
Nově přidané kategorie – dětské vybavení, sportovní zboží a produkty do domácnosti – potvrzují, že cirkulární spotřeba se rozšiřuje i mimo oblast elektroniky a umožňuje zákazníkům nakupovat repasované produkty napříč širším spektrem každodenních potřeb.
„Sledujeme jasný strukturální posun ve spotřebitelském chování,“ říká Kilian Kaminski, spoluzakladatel refurbed. „Chytrý a udržitelný růst už není kompromisem. Cirkulární ekonomika se stává běžnou součástí trhu a Evropa má příležitost stát se jejím globálním lídrem.“
Česko je klíčový hráč
Podle interních údajů se od založení společnosti v roce 2017 prodalo na platformě více než 10 milionů produktů a obsloužila přes 4 milionů zákazníků. Více než polovina z nich se vrací k dalším nákupům, což potvrzuje rostoucí důvěru v repasované produkty.
Na český trh vstoupila platforma v roce 2024. Po prvním roce působení zde prodala přes 10 000 zařízení; aktuální data po téměř dvou letech ukazují již 20 000 prodaných kusů. Největší poptávka je mezi českými zákazníky v kategoriích telefonů, tabletů a sluchátek, přičemž značky Apple, Samsung a Google dominují prodejním žebříčkům.
Zdroj: Refurbed