Repasovaným mobilům neotřesitelně vládnou iPhony. Co na to Android?

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Darování použitých mobilních telefonů. Vložte starý mobilní telefon do kartonové krabice plné použitých smartphonů. Darování, elektronický odpad, charita zaměřená na elektronický odpad, koncept recyklace
Autor: Shutterstock
Trh repasovaných mobilů je dál na vzestupu. Podle indexu RE! Group Recommerce roste zájem o novější generace zařízení, prim hrajou iPhony. K růstu přispívá zdražování nových telefonů i delší softwarová podpora výrobců.

Skupina Recommerce publikovala zprávu RE! Index 2025 zaměřenou na evropský trh s repasovanými produkty. Ta odhalila, že mezi nejprodávanější repasované chytré telefony s přehledem vévodí Apple se svými iPhony. Analytici si však povšimli, že přestože nejprodávanější jsou modely 4. a 5. generace (iPhone 11, 12, 13), je patrná jasná změna v chování spotřebitelů.

RE! Index 2025: 10 nejprodávanějších repasovaných smartphonů roku

  1. iPhone 13 (+2)
  2. iPhone 11 (−1)
  3. iPhone 12 (−1)
  4. iPhone 14 (+5)
  5. iPhone 14 Pro (novinka)
  6. iPhone SE (2020) (novinka)
  7. iPhone 15 (novinka)
  8. Samsung Galaxy S22 (−2)
  9. iPhone XR (−4)
  10. iPhone 14 Pro Max (novinka)
(Zdroj: Recommerce Data)

Recommerce v tomto kontextu identifikovala na poli repasovaných mobilů tři klíčové trendy:

Ukončené modely iPhonů nadále dominují

Apple si i nadále udržuje dominantní postavení v žebříčku nejprodávanějších modelů. Přestože mezi nejprodávanějšími zůstávají především modely čtvrté a páté generace (iPhone 11, 12 a 13), je patrný jasný posun v chování zákazníků.

Robustní ekosystém Applu a dlouhodobá softwarová podpora jsou sice podle odborníků stále silný argument, výrazný vzestup řady iPhone 14 (+5 míst) a vstup iPhonu 15 do žebříčku však naznačují, že spotřebitelé se čím dál častěji snaží skloubit „repasované“ s „moderní technologií“. Hlavním impulzem je zejména zavedení konektoru USB-C, které urychlilo obměnu starších zařízení.

Modely s Androidem posilují

Ačkoli TOP 10 podle Recommerce jasně ukazuje silnou poptávku po jablečných zařízeních, segment Androidu je klíčový pro udržení většiny evropských uživatelů, kteří používají převážně chytré telefony s Androidem, a pro zajištění širší nabídky napříč cenovými hladinami.

Nejúspěšnější repasované modely s Androidem jsou v průměru tři generace staré. Jejich relativně „mladý“ věk na sekundárním trhu (oproti čtyřem až pěti letům u Applu) naznačuje, že spotřebitelé upřednostňují novější zařízení s lepší okamžitou hodnotou.

IDC: Chytré telefony v roce 2025 rostly, tahounem je rekordní Apple

IDC: Chytré telefony v roce 2025 rostly, tahounem je rekordní Apple

Společnost Samsung potvrzuje svou vedoucí pozici nejen díky vlajkovému modelu Galaxy S22, ale také průlomem modelu Galaxy A54. To dokládá, že trh repasovaných zařízení Samsung se rozšiřuje i o střední třídu, taženou silnými prodeji nových zařízení na primárním trhu.

Atraktivita nových modelů Androidu na primárním trhu je klíčovým faktorem pro budoucnost repasovaného segmentu. Nedávné oznámení Samsungu o prodloužení softwarové podpory až na sedm let u vybraných modelů a integrace funkcí umělé inteligence u novějších generací budou dalším argumentem pro pořízení repasovaného Samsungu.

Značky Google a Xiaomi, přestože se sice v TOP 10zatím nenacházejí, ale rychle posilují – například Pixel 7 se posunul z 80. na 38. místo – což signalizuje postupnou diverzifikaci nabídky v nadcházejících letech.

Repasy posiluje zdražování i dlouhověkost OS

Hlavním ekonomickým poznatkem roku 2025 je prohlubující se cenový rozdíl. Ceny nových zařízení nadále rostou, a to vlivem vyšších výrobních nákladů a cen komponent (nedostatek pamětí, vyšší náklady na procesory). Repasované smartphony se tak stávají klíčovým řešením pro ochranu kupní síly spotřebitelů.

S rostoucími cenami nových zařízení jsou repasované alternativy čím dál dostupnější, všímá si Recommerce, a to i díky nové tržní dynamice související s prodlužující se životností operačních systémů.

HR26

Hlavní výrobci aktuálně nabízejí pět až sedm let softwarových aktualizací, což uživatele motivuje k delšímu používání zařízení. Do repasovaného trhu tak vstupují spíše o něco starší modely, často třetí nebo čtvrté generace, které jsou dostupné za výrazně nižší ceny.

Zdroj: Recommerce Group

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

