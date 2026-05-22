Reportáž: Asbis na RoadShow nachystal velkolepou stage pro své partnery

Distributor ASBIS odstartoval letošní RoadShow 2026 v pražském STAGES HOTELU a spojil prezentace klíčových výrobců, praktické ukázky technologií i paralelně probíhající odbornou konferenci BYOS zaměřenou na VAD zákazníky. Generálními partnery letošního ročníku byly společnosti AMD, Ubiquiti a Seagate, které doplnila řada dalších značek – od Kingstonu přes Prestigio Solutions, Zyxel, Akyga, Klipsch, HP, Intel až po TP-Link a Logitech. Program nabídl celodenní sérii prezentací, workshopů a networkingových bloků, které zaplnily všechny tři sály hotelu.
RoadShow 2026 představila to nejlepší z portfolia hardwaru, síťových řešení, úložišť a spotřební elektroniky. Návštěvníci si mohli na výstavních stáncích vyzkoušet aktuální produkty a konzultovat projekty přímo s výrobci. ASBIS zdůraznil, že letošní ročník staví na interaktivitě – teorie se měla potkávat s praxí, a to nejen v prezentacích, ale i v paralelních workshopech. Harmonogram nabitý od 9 do 16 hodin pokryl celé spektrum technologií, které distributor v Česku zastupuje.
Součástí akce byla také paralelní odborná konference ASBIS BYOS – Build Your Own Solution, určená pro projektové zákazníky a systémové integrátory. Ta nabídla detailní pohled na serverová řešení, komponenty a technologické inovace pro datová centra. Výrobci zde představili své roadmapy, novinky a doporučení pro nadcházející prodejní sezónu. BYOS tak doplnil RoadShow o hlubší technický obsah a individuální konzultace nad konkrétními projekty.
Bohatý program ve dvou sálech
Celodenní program doprovázely výstavní zóny ve foyer i sousedních sálech, kde byly k vidění privátní značky ASBISu, audio portfolio po akvizici CPT Praha i nové produkty z oblasti herních periferií. Distributor zdůraznil, že jeho cílem je nabízet nejen samotné produkty, ale i přidanou hodnotu v podobě služeb, konzultací a technické podpory. RoadShow tak fungovala jako platforma pro setkání výrobců, partnerů a zákazníků napříč segmenty.
Lucia Přibylová z marketingového týmu ASBIS CZ zahájila akci organizačním přehledem a vysvětlením rozložení programu. Upozornila na tři paralelní sály – hlavní přednáškový, výstavní prostor a sál vyhrazený konferenci BYOS. Připomněla také novinku letošního ročníku: tombolu formou kola štěstí, do které budou zařazeni všichni registrovaní účastníci.
Bohatá distributorská historie
Roman Špička představil globální skupinu ASBIS jako nadnárodního distributora založeného v roce 1995 na Kypru, působícího ve více než 30 zemích. Zdůraznil 2 700 zaměstnanců, 100 000 produktů v nabídce a 250 značek, které skupina distribuuje. Připomněl také nové aktivity, například divizi robotiky či prémiové retailové obchody v USA a Itálii.
Michal Walica navázal představením české pobočky, která v ČR působí téměř 30 let a loni dosáhla obratu 130 milionů dolarů. Vyzdvihl klíčové pilíře – komponenty, periferie, audio segment a distribuci s přidanou hodnotou. Zásadní novinkou je akvizice společnosti CPT Praha, jednoho z nejvýznamnějších distributorů audio techniky v ČR a SR. ASBIS tak rozšířil portfolio o kompletní hifi segment, domácí kina i projektové audio řešení. Walica zdůraznil, že ASBIS nyní nabízí nejen produkty, ale i consulting, servis a technickou podporu.
Walica také představil privátní značky ASBISu: AENO, Canyon a Lorgar. AENO dominuje v kategorii vytápění a domácích spotřebičů, Canyon přináší spotřební elektroniku a powerbanky a Lorgar míří na herní periferie a sim racing. ASBIS podle něj nechce být jen „přesunovačem krabic“, ale budovat značky aktivně – marketingem, veletrhy i prací s koncovým trhem.
Víte, co je memflace?
Roman Špička se ve své druhé prezentaci věnoval tématu, které rezonuje celým IT trhem – dramatickému nedostatku pamětí a čipů. Popsal fenomén „memflace“, tedy prudkého růstu cen DRAM a NAND, který začal v polovině minulého roku.
Hlavním důvodem je masivní poptávka po čipech pro AI datová centra, zejména HBM, která odčerpala kapacity výrobců. Projekt Stargate a expanze hyperscalerů způsobily, že se nedostává čipů pro běžné spotřebitele. Výrobní kapacity jsou vyčerpané a podle Špičky se situace nezlepší dříve než v roce 2028, kdy mají být dokončeny nové továrny. „Ten výhled do roku 2028 je hrozně daleko,“ upozornil.
Krize zasahuje všechny segmenty – PC, grafické karty, telefony. Ceny podle Špičky neklesnou, i když to může krátkodobě vypadat opačně. Doporučení je jednoznačné: nenačasovávat nákupy, nečekat na zlevnění. „Rozhodně se nevyplatí čekat a říkat si, že za měsíc to bude lepší. Nebude,“ řekl otevřeně. ASBIS podle něj drží skladem, co je možné, a nabízí alternativy v rámci portfolia.
Bezprecedentní stav pamětí a SSD
Michal Stauch z Kingstonu navázal detailním technickým pohledem na situaci v DRAM a NAND. Označil ji za „naprosto bezprecedentní“ a nejhorší za 20 let své praxe. Primárním důvodem je opět AI – hyperscale datacentra vykoupila nejprve RAM, následně SSD, protože točící disky nebyly dostupné v potřebném množství.
Stauch ukázal grafy, podle nichž je trh hluboko pod hranicí dostupnosti. Serverový segment tvoří 80–90 % celosvětové spotřeby DRAM, a protože servery platí násobně více, výrobci upřednostňují enterprise zákazníky. To dramaticky dopadá na PC a notebookový trh. Ceny RAM jsou dnes pětinásobné oproti loňsku a porostou dál.
U NAND je situace podobná, jen s několikaměsíčním zpožděním. Externí SSD podle Staucha „dostala největší facku“ – modely, které stály 2–3 tisíce korun, dnes stojí 8–10 tisíc. Výrobní kapacity nelze navýšit rychle: „Postavit novou fabriku trvá roky. Čína to zkouší pět let a ještě to nemá tam, kde by chtěla,“ konstatoval.
Stauch upozornil na konec DDR4 serverových modulů, omezenou dostupnost DDR5 a návrat některých starších SSD modelů (např. 250GB SATA), protože trh potřebuje levné upgrady. Zmínil také industriální portfolio Kingstonu, které nabízí extrémní životnost a je vhodné pro projekty s vysokou zátěží.
Nečekejte, že přijdou slevy
Iva Scherbaumová popsala situaci na trhu pevných disků jako zcela opačnou než před několika lety. Zatímco dříve se očekával útlum HDD, dnes poptávka roste rychleji než výroba. „Vyrábíme na 100 % a víc už nejsme schopní,“ uvedla. Podle posledních forecastů mají největší cloudoví zákazníci podepsané kontrakty na dva roky dopředu – a Seagate tak ví, že kapacity jsou vyprodané minimálně do roku 2028.
Ceny HDD rostou o 10–15 % měsíčně a aktuálně se blíží 40 dolarům za terabajt. „Nečekejte, že se zlevní,“ upozornila Scherbaumová. Zároveň zdůraznila, že disky neleží skladem – kdo je potřebuje, musí je objednat dopředu a zařadit se do fronty. Výběrová řízení bez předobjednávek jsou podle ní prakticky nerealizovatelná.
Marek Říhošek představil technologickou platformu Mozaic, která stojí za novou generací disků s technologií HAMR. Ta umožňuje výrazně zvýšit hustotu zápisu a otevírá cestu k 40TB diskům, které Seagate již testuje u vybraných zákazníků. Výhledově se počítá až se 100–150TB modely. Portfolio se zároveň zjednodušuje – minimální kapacita bude 4 TB a řady Exos a Mozaic pokryjí enterprise segment.
Pokročilé novinky od Ubiquiti
Vadim Iliasov představil Ubiquiti jako výrobce, který staví na třech pilířích: bezlicenční model, kvalitní hardware a silný software. Ubiquiti podle něj řeší tři hlavní problémy firem – roztříštěnost dodavatelů, složitost správy a vysoké licenční náklady. Portfolio pokrývá sítě, fyzickou bezpečnost, video dohled, kontrolu přístupu, AV řešení, NAS i 5G mobilitu.
Velký důraz kladl na video dohled, který je podle něj nejrychleji rostoucí kategorií. Ubiquiti nabízí NVR od domácích modelů až po enterprise řešení podporující stovky kamer. Vše je spravováno jednotným systémem UniFi, který integruje sítě, kamery, přístupové systémy i NAS. „Neexistují žádné licence, plná AI funkcionalita je zdarma,“ zdůraznil Iliasov. Ubiquiti podporuje rozpoznávání obličejů, SPZ, objektů i pokročilé scénáře detekce.
Důležitou novinkou je také evropské centrum podpory ve Stockholmu a možnost dokoupit pětiletou SLA s výměnou následující pracovní den. Ubiquiti podle Iliasova míří na enterprise segment a chce být alternativou k tradičním firewallům a síťovým řešením s výrazně nižšími TCO.
Večerní program: Rajská hudba inovací
Po skončení odborné části se účastníci přesunuli na večerní program konference BYOS, který se nesl v tématu „Sound of Innovations“. Večer spojil hudbu a technologie – vystoupily hudební skupiny, virtuózní saxofonistka i beatboxer, atmosféru doplnily tanečnice a interaktivní aktivity. Cílem bylo propojit networking s neformální zábavou a vytvořit prostor pro pokračování diskusí z celého dne.
Zdroj: Channeltrends