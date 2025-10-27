Reportáž: AWS Cloud Day ukázal AI, data a novou éru evropského cloudu

Technologické setkání AWS Cloud Day Prague 2025 konané v prostorách O2 Univerza zahájil Tibor Kolejak, generální ředitel pro Česko a Slovensko. Jeho úvodní keynote se nesla v duchu bilancování i pohledu do budoucnosti. „Dnes je to pro nás tak trochu oslavný den,“ uvedl. „Amazon slaví deset let od otevření prvního velkého distribučního centra v Praze a za tu dobu jsme v Česku investovali přibližně 45 miliard korun.“ Podle něj tyto investice přispěly k růstu českého HDP o více než 20 miliard korun a vytvořily tisíce pracovních míst.
AWS podle Kolejaka nechce být pouze poskytovatelem infrastruktury, ale dlouhodobým inovátorem, který podporuje místní průmysl i instituce. „Spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, se Slovenským institutem informatiky i s řadou univerzit,“ zdůraznil.
Cloud jako motor digitální ekonomiky
Zmínil se i o novém evropském datovém regionu AWS EU Sovereign Cloud, jehož spuštění je plánováno na přelom roku 2025 v Německu. „Tento region bude fyzicky i personálně oddělen od ostatních. Všichni operátoři budou mít evropskou rezidenturu a data zůstanou v Evropě. Tímto krokem naplňujeme požadavky evropské i české legislativy na lokalizaci dat a jejich bezpečné zpracování,“ vysvětlil Kolejak.
Podle statistik, které AWS zveřejnilo přímo na akci, dnes v Česku využívá cloudové služby přibližně 29 % společností, přičemž meziroční růst dosáhl 32 %. „To znamená, že v Česku je nyní přes 370 tisíc firem, které cloud využívají alespoň částečně. Za poslední rok jich přibylo 90 tisíc,“ uvedl Kolejak.
Z analýzy vyplynulo že nejvíce se do cloudu přesouvají startupy a střední podniky – až 54 % z nich využívá AI nebo machine learning v nějaké podobě. U velkých korporací je to zatím jen 17 %, což podle Kolejaka odráží prostor pro další růst. „Umělá inteligence už není módní slovo, ale technologie, která pomáhá firmám růst. 80 % firem, které AI využívají, hlásí zvýšení efektivity a ziskovosti,“ dodal.
Budujeme svět blok za blokem
Na hlavní pódium po Kolejakovi vystoupila Mindy Ferguson, viceprezidentka pro technologie AWS. Ta představila filozofii tzv. building blocks – stavebních kamenů, které tvoří základ služeb AWS. „V AWS vám dáváme stavební bloky, abyste mohli postavit cokoliv, co si dokážete představit,“ řekla Ferguson.
Ferguson zdůraznila, že základním kamenem každé služby je bezpečnost. „Bezpečnost u nás začíná už na úrovni čipu a prochází celým stackem až po aplikaci. Nikdo, dokonce ani AWS, nemá přístup k datům zákazníků uloženým v datových centrech,“ vyzdvihla.
Velkou pozornost věnovala Ferguson škálování výkonu a rostoucí roli generativní AI. AWS má podle ní největší soukromou síť na světě – více než 6 milionů kilometrů optických kabelů propojujících regiony a edge lokace. Kapacita páteřní sítě se za poslední rok zvýšila o 80 %.
„Nabízíme přes 850 typů EC2 instancí – od virtuálních serverů po GPU pro nejnáročnější AI výpočty,“ uvedla Ferguson. „Naše nová řada P6 s čipy NVIDIA Blackwell GB200 posouvá trénink AI na úplně novou úroveň.“
AWS podle ní reaguje na rostoucí poptávku po flexibilním přístupu k GPU zdrojům zavedením tzv. EC2 Capacity Blocks, které umožňují zákazníkům rezervovat výkonné GPU v předem definovaných časových blocích – ideální pro krátkodobé tréninky a ladění modelů.
O2 a chytrá síť budoucnosti
Další řečník, Jan Hruška, technologický ředitel O2, představil případovou studii toho, jak tradiční telekomunikační operátor přetváří svoji síť na inteligentní systém řízený daty a umělou inteligencí.
„V O2 bereme technologickou inovaci jako klíčový pilíř značky. Dnes pokryjeme 99 % populace signálem 5G a stále udržujeme starší technologie, což přináší obrovskou komplexitu,“ uvedl Hruška.
O2 ve spolupráci s AWS a firmou AIDAM vyvinulo platformu Network Genius, která pomocí AI analyzuje události v síti a automaticky detekuje anomálie. „Do systému přitékají miliony událostí v reálném čase – AI z nich dokáže vydestilovat jen to, co opravdu vyžaduje pozornost živého operátora,“ popisuje Hruška.
Hruška připomněl, že monitoring telekomunikační sítě se za 30 let zásadně proměnil – od ručních nástrojů po plně automatizované řešení. „Dříve operátoři sledovali desítky rozhraní. Dnes máme centrální ‘mozek’, který sám vyhodnocuje situaci a dává doporučení,“ shrnul.
Network Genius umožňuje provoznímu týmu komunikovat se sítí prostřednictvím chatovacího rozhraní a plánuje zavést také digitální dvojče sítě pro simulace zátěže. „Díky tomu můžeme testovat dopady konfigurací ještě před nasazením. Například při koncertu s 50 000 lidmi dokážeme dopředu připravit síť tak, aby všichni měli kvalitní připojení,“ uvedl Hruška.
Kybernetická bezpečnost v éře AI
Posledním řečníkem byl Jan Tattermusch z mladého startupového projektu Aisle, který představil nový přístup k automatizované kyberbezpečnosti. „Naším cílem je vytvářet software, který se sám brání – odhalí a opraví zranitelnost dřív, než ji kdokoliv zneužije,“ deklaroval Tattermusch.
Aisle využívá tzv. agentic AI, tedy jazykové modely vybavené nástroji pro analýzu kódu. Ty dokážou najít a opravit chyby v projektech jako OpenSSL nebo Linux kernel. „Naši agenti umí identifikovat zranitelnost, vytvořit patch a ověřit, že nepřináší vedlejší efekty,“ vysvětlil.
Pro svůj produkt postavila společnost infrastrukturu na AWS s maximálním důrazem na bezpečnost a rychlost. „Naši zákazníci nám svěřují citlivý kód, proto nasazujeme izolované instance a jednotenantové deploymenty. Ani LLM volání neopouštějí datové centrum AWS,“ řekl Tattermusch.
Firma kombinuje tradiční služby jako RDS a S3 s moderními nástroji například Temporal nebo CodeBuild – ten používá k automatizovanému testování oprav ve vytvořených testovacích prostředích.
Podle Tattermusche je největší výzvou nepředvídatelnost velkých jazykových modelů. „Naše systémy musí být spolehlivé. Proto neustále měříme výkon agentů na vlastních datových souborech a vyhodnocujeme jejich chování. To je naše konkurenční výhoda – každý může zavolat LLM, ale ne každý dokáže zaručit, že odpoví správně,“ uvedl.
AWS jako ekosystém inovací
V rámci akce AWS nabídlo přes 40 breakout sessions a workshopů včetně expo zóny, kde se představila desítka partnerských společností Amazonu. Společným poselstvím bylo to, že cloud už není jen o infrastruktuře, ale o celém ekosystému inovací – od generativní AI přes automatizaci až po kyberbezpečnost.
Česká republika se podle odhadů AWS stává jedním z nejrychleji rostoucích cloudových trhů v regionu. Rostoucí tlak na digitální transformaci, nedostatek kvalifikovaných IT odborníků a potřeba efektivity urychlují přechod do cloudu.
Zároveň se však zvyšují požadavky na lokalizaci a suverenitu dat – právě proto bude mít nový evropský region AWS zásadní dopad i na české firmy ze sektoru bankovnictví, státní správy nebo zdravotnictví. Ty dosud často váhaly s migrací do cloudu kvůli obavám o kontrolu nad daty.
Zdroj: Channeltrends, AWS