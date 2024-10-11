Reportáž: Jak si ochočit umělou inteligenci se Zebra systems

Společnost Zebra systems završila svou podzimní Cyber Road Show zastávkou v Praze. Ta se konala ve čtvrtek 3. 10. 2024 v reprezentativních prostorách hotelu King’s Court Prague a bezprostředně po dramatickém odpočtu nabídla pozvaným resellerům velmi zajímavý program.
Úvodních slov se ujal Aleš Hok, obchodní ředitel Zebra systems, jenž vyzdvihl, že oproti loňské edici nabízí road show kratší a údernější přednášky, soutěže a především možnost vyzkoušet si školení o kybernetické bezpečnosti ve virtuální realitě prostřednictvím platformy Company (Un)Hacked pod taktovkou Marka Proroka.
Zástupci Zebra systems se neopomněli zmínit, že jejich portfolio softwarových řešení se neustále rozrůstá. Mezi nejnovější přírůstky patří značka Simeon Cloud pro správu prostředí Microsoft 365, v nejbližší době pak dojde k představení dalšího zbrusu nového přírůstku.
Přijde zebra a hacker do baru…
Keynote přednesl novinář a propagátor umělé inteligence Miloš Čermák, který se zaměřil na „fascinující a divnou technologii“ jménem velké jazykové modely. Podle něj se jedná o první technologii, která dělá chyby, přičemž právě chyby jsou součástí správného chování.
Účastníky pobavil a poučil několika názornými ukázkami – například si pomocí AI nechal přeložit vlastní životopis do emoji, přes další systém na bázi AI ho nechal přeložit zpátky do slov. Následně zaúkoloval ChatGPT, aby na základě této charakteristiky identifikoval osobu.
Dokázal i, že AI asistenti neslouží jen k práci s texty. Předvedl konverzaci s ChatGPT, zadal mu vymyšlení vtipu na dané téma či složení skladby přímo na míru zebří cyber road show.
Kdo používá AI několikrát denně?
Po dynamickém a humorném úvodu přišel čas se bavit o byznysu. První odborné přednášky se chopil Jozef Kačala, VP of sales engineering pro značku GFI Software, jenž hned v úvodu prozradil, že GFI bere osvětu a zejména reálnou aplikaci umělé inteligence velmi vážně.
Společnost již několik měsíců aktivně vybízí své zaměstnance, aby se učili s nástroji AI, přičemž velmi dbá na to, aby byli všichni schopní s nimi autonomně pracovat a zvyšovat tak svou produktivitu. Kačala tento přístup nazval „AI-first“.
Následně resellery seznámil s tím, jak GFI Software konkrétně implementuje umělou inteligenci do svých řešení LanGuard, KerioConnect, KerioControl, Exinta, Archiver, MailEssentials, a zdůraznil, že AI má velkou roli nejen v nastavování parametrů a reportování, ale i ve zvyšování bezpečnosti.
Nejdražší komodita? Čas
Štěpán Bínek jménem značky Acronis uvedl přednášku na téma Jak na kybernetickou ochranu jednoduše a levně. V první řadě vyzdvihl, že je důležité pečlivě nakládat s časem, jelikož se jedná o nejcennější komoditu ze všech, a neméně důležité je se kontinuálně vzdělávat.
S tím může partnerům pomoci novinka Acronisu v podobě platformy Security Awareness Training, jež nabízí školení ve virtuální realitě. Následně ve formě use case ukázal, jak v síti instalovat agenty, jak naložit s ochranou e-mailů a co dělat, když nastane problém. A právě s tím vším může IT odborníkům pomoci řešení od Acronisu.
Podělte se o kyberzodpovědnost
O tom, jak pomocí automatizace dosáhnout spokojených zákazníků (a adminů) hovořili Ondřej Šabata a Maxim Akimov za společnost N-able. Řešení této značky ovládá monitoring, patch management, ochranu dat a mnoho dalšího.
Odborníci se shodli, že MSP a zákazníci čelí čtyřem velkým výzvám – trápí je neustále rostoucí počet kyberhrozeb, nedostatek talentů, neodpovídající rychlost a kvalita reakcí na incidenty i rostoucí požadavky na compliance.
Jedním z řešení, jak se například vypořádat s nedostatečnou specializací, je podle nich poskytovat „co-managed“ služby, kdy poskytovatelé služeb spolupracují s interním IT oddělením zákazníka a rozdělí si role. Zatímco interní IT řeší běžný provoz, MSP se stará o monitoring a zabezpečení.
120 zemí, 300 měst, 1 celek
Na DDoS a plány a reakce na ně se zaměřil Jan Ptáček jménem společnosti Cloudflare. Ten hned na úvod vyzdvihl, že takřka třetina společností z žebříčku Fortune 1000 jsou zákazníky Cloudflare.
Jan Ptáček také uvedl, že Cloudflare tvoří „obrovská síť datových center, která tvoří jeden celek“, konkrétně jde o centra ve více než třech stovkách měst ve zhruba sto dvaceti zemích celého světa. Následně konkrétně popsal, jak útok DDoS funguje a jak řešení Cloudflare pomáhá útok odvrátit.
Další přednášky se zaměřovaly například na počítačovou imunitu, edukaci v oblasti IT bezpečnosti či správu prostředí Microsoft 365. Nechyběla ani závěrečná diskuze se zástupci Zebra systems a tradiční tombola.
Zdroj: ChannelWorld