Reportáž: SWS pod Sněžkou zachraňovala marže a hasila žízeň

Společnost SWS již tradičně v polovině května pozvala své partnery na výjezdní setkání v Peci pod Sněžkou. Akce jako obvykle nabídla informacemi nasycenou oficiální část i odlehčené odpolední a večerní aktivity.
Tématem letošní události bylo Rescue Pec a záchranářské aktivity se prolínaly celým programem. Účastníci byli rozdělení na dvě skupiny – zdravotníky a hasiče, a ve dvou přednáškových sálech se střídali na odborných prezentacích desítky vendorů.
Velké marže, velké refreshe
Dopolední část odstartoval Acer, který „zahájil vizitu“ informacemi o novinkách v portfoliu, dostupnosti zařízení a akcích, které spouští každou první středu v měsíci. Partnery jistě potěší, že do tzv. KVM (klub velké marže) nově spadají produkty řady Predator.
Hlavní přednosti Lenova představili Timotej Mikus a David Turek, kteří pokryli novinky jak v notebookovém portfoliu, tak v serverech. Zároveň připomněli, že řada notebooků ThinkPad slaví již třicet let od svého uvedení, přičemž nejnovější modely se dočkaly integrovaných NPU.
Spoustou novinek se pochlubilo Fujitsu ústy Iva Doležela. Na přetřes došla i nabídka privátního ChatGPT, které Fujitsu vytrénovalo tak, aby fungovalo nad daty zákazníka a kompletně v rámci lokálního IT. Užitečnou funkcí je, že tento privátní AI pomocník dovede citovat zdroje, z nichž čerpá.
Na novinky v portfoliu se ve své prezentaci zaměřil i Lukáš Votrubec z APC. Refreshe se dočkal i partnerský program mySchneider IT partner, jenž obsahuje tři partnerské úrovně a širokou škálu forem podpory.
Exkluzivita v SWS
HP neopomnělo představit i svůj dedikovaný tým v HP, což zástupci společnosti glosovali slovy: „Když dámskou část týmu oslovíte Péťo, máte pětasedmdesáti procentní šanci, že se trefíte.“ Zároveň podotkli, že v rámci programu HP Business Partner mohou partneři využívat speciální projektové ceny.
O tom, že TCL nabízí víc než jen televizory, hovořili Jan Sekera a Jan Veselý. Ti se také pochlubili, že TCL je třetí nejprodávanější značkou TV v České republice a na Slovensku, a že SWS má exkluzivní distribuční kontakt.
Zástupci Esetu informovali o aktualizaci stávajících produktů a technologií firemních řešení, představili také nové řešení pro malé firmy Eset Small Business Security.
Hlavním tématem přednášky Josefa Arnošta a Jiřího Dědka z Canonu byla B2C tisková řešení. Dílčích novinek se dočkalo portfolio iSensys i produktová řada Pixma.
Adrenalin s hasiči i v kasinu
Po intenzivním přednáškovém maratonu přišel čas na zasloužený oddech. Kdo chtěl, mohl s voucherem vyrazit na lanovku na Sněžku, kdo nechtěl, mohl se zapojit do soutěží hasičské zdatnosti na trávě pod hotelem. Role moderátora se opět chopil Ondra Carda.
Večer po vyhlášení vítězů odpoledních soutěží následovalo efektní kouzelnické vystoupení, přičemž v salonku vedle hlavního sálu se otevřelo kasino Acer. Soutěžilo se o hodnotné ceny, což bylo znát díky hutné atmosféře u každého ze tří stolků. Výhercem našlapaného herního monitoru Acer LCD Nitro se ovšem mohl stát jen ten, kdo měl nejšťastnější ruku v ruletě.
