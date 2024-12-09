Reportáž: Zažít Synology na pražském Synology Experience Day

Ve čtvrtek 10. října sezvala společnost Synology své nejvýznamnější partnery a zákazníky do Hotelu Olšanka na pražském Žižkově, kde pro ně nachystala den plný informačně bohatých prezentací a hodnotných cen. Tou nejhodnotnější komoditou byl ovšem prostor pro osobní setkání a diskuze s IT odborníky, ostatními zákazníky nebo kolegy z oboru.
„Když jsme před osmi lety začínali s pořádáním partnerských eventů, zvali jsme kolem stovky lidí a i to nám přišlo jako velká akce,“ zavzpomínal Igor Cejkovský, head of Eastern European markets v Synology. „Dnes očekáváme, že tu přivítáme kolem tří stovek resellerů, partnerů a zákazníků. Myslím, že se nám sem podařilo sezvat velmi silnou komunitu Synology.“
Úvodního slova celé akce se neujal nikdo jiný než Chad Chiang, managing director Synology GmbH, jenž dorazil ze sídla společnosti v Düsseldorfu. „V dnešní době klade řada podniků velký důraz na efektivitu,“ uvedl. „Ale efektivita se neobejde bez bezpečnosti. Zejména kritická data je nutné obrnit několikastupňovou ochranou a přesně to je hlavní mise Synology – neustále zvyšovat ochranu a pomáhat našim zákazníkům zachovat kontinuitu jejich podnikání.“
Chad Chiang rovněž vyzdvihl, že Synology podporuje IT týmy ve společnostech z žebříčku Fortune 500. „Uvědomujeme si, že sedm z deseti IT týmů bojuje s rozpočtem, a proto jsme odhodlaní přinášet řešení pro problémy skutečného světa,“ dodal a vyzval účastníky, aby nezapomněli o přestávkách navštívit i výstavní prostory.
Čtvrt století zálohování
Výhled a vize společnosti prezentoval Igor Cejkovský. Nezapomněl ale ani na samotné začátky. „Kolem roku 2000 se Synology rozhodlo, že vytvoří řešení pro jednoduché a spolehlivé ukládání dat. A tak vznikl všem známý DiskStation Management,“ uvedl.
Nabídka společnosti se za pětadvacet let existence rozšířila na hardware i komplexní softwarový ekosystém s intuitivním uživatelským rozhraním. „Synology nedávno uvedlo zcela nové řešení pro ochranu dat, které zvládne centrálně spravovat až dva a půl tisíce lokalit. Zároveň jsme rozšířili nabídku o šest nových kamer a nový systém pro videodohled,“ vyjmenoval Igor Cejkovský.
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu ChannelWorld z listopadu 2024.
„Kdo jste přijel odjinud než z Prahy?“ zeptal se na úvod své přednášky Pavel Berry, Synology solution engineer, za což byl publikem odměněn lesíkem zvednutých rukou. Následně se zaměřil na možnosti ochrany dat se Synology včetně tipů, jak zálohovat data ve větším měřítku.
„Naše řešení Synology ActiveProtect je vybavené speciálním zařízením vyvinutým pouze pro zálohování, přičemž umožňuje zálohovat v rekordním čase,“ vyzdvihl. „Instalace a nastavení zaberou zhruba deset minut, první záloha patnáct minut, což znamená, že do půl hodiny může být u zákazníka hotovo.“
Nevážně o aktuálních trendech
Aby si účastníci akce rozšířili obzory do všech směrů, prezentace zástupců Synology byly proložené příspěvky hostujících přednášejících. Jedním z nich byl technologický evangelista Petr Mára, jenž se odlehčenou formou zaměřil na digitální trendy a budoucnost technologií.
„Měli jsme personal computing i mobile computing, to všechno už známe. Bude dalším krokem spatial computing?“ polemizoval Petr Mára a dodal, že jak klesají ceny headsetů, je možné, že na rozšířenou či smíšenou realitu budeme v každodenním životě narážet čím dál častěji.
O tom, jak teoreticky i prakticky používat platformu Synology Photos, zase informoval fotoguru Jan Rybář. Jako profesionální fotograf má nejen vysoké požadavky na kapacitu úložiště, ale z jeho přednášky bylo patrné, že Synology Photos skutečně vyhovuje i jeho nárokům na třídění fotomateriálu.
Třetí populárně naučné přednášky se ujal Emmanuel Lusinchi, spoluzakladatel platformy Omnitool.ai. Ten předvedl praktické příklady využití generativní umělé inteligence a srozumitelně vysvětlil rozdíly v klasické a generativní AI. „A nezapomeňte investovat hlavně do vlastního talentu,“ vyzval účastníky k vytvoření interní strategie pro rozvoj lidských talentů.
Zaostřeno na kamery
Jedním z nosných témat celé akce byl videodohled pomocí ekosystému Synology Surveillance Station. „Jde o videomanagement systém, který zahrnuje virtuální spravovaný server, úložiště i kamery,“ zdůraznil Stanislav Mazouch, key account manager Czechia & Slovakia v Synology.
„Synology si uvědomuje, jak je důležité mít řešení integrovaná a kompatibilní, a proto jsme vyvinuli ekosystém, jenž vychází ze zpětné vazby požadavků zákazníků,“ doplnil Boris Hlinka, product manager Czechia & Slovakia, a upřesnil, že centralizovaná správa umožňuje propojit až deset tisíc kamer. „To už dokáže pokrýt i menší město,“ poznamenal.
Zástupci společnosti také poodhalili, čemu se Synology v poslední době věnovalo v oblasti kamer. Nově je k dispozici bullet kamera BC500, turret kamera TC500 a na asijském trhu také Wi-Fi kamera CC400W, jež dynamicky využívá možnosti umělé inteligence.
Tím ovšem výčet kamer pro (nejen) domácí videodohled neskončil. Brzy bude k dispozici také model BC800Z, který nabízí pokročilý digitální zoom či proměnlivé ohnisko, nebo FC600 pro montáž na stropy, jejž díky širokoúhlému objektivu typu rybí oko lze využít například k počítání lidí.
Exa, peta, kam dál?
„V životě jsou tři jistoty: daně, smrt a to, že data porostou,“ zahájil Stanislav Mazouch svou sólovou prezentaci parafrází na citát Benjamina Franklina. „Celých 80 % nově vytvořených dat je nestrukturovaných, což znamená, že se ve velkých společnostech pohybuje kolem 7,5 petabajtu nestrukturovaných dat,“ upřesnil.
Samotné Synology podle něj chrání přes devadesát exabajtů dat z oblasti financí, zdravotnictví, průmyslu či veřejného sektoru. „Největší prioritou pro taková data je jejich zabezpečení, proto Synology při vývoji softwaru a veškeré správě a nasazování updatů dbá na to, aby činnost byla v souladu s těmi nejpřísnějšími bezpečnostními standardy,“ zdůraznil.
Následně představil přehled bezpečnostních funkcí a blíže se zaměřil na řešení Gridstation. „Jde o první škálovatelné řešení Synology postavené na horizontálním zapojení – to znamená, že každé zařízení má vlastní energii. Jejich výkony se vzájemně překrývají a v případě potřeby se dokážou zastoupit, což významně eliminuje riziko výpadku,“ uvedl.
Na své si přišli šampioni i šťastlivci
Akce se nicméně neskládala jen z přednášek. Neméně důležitou součástí byly i výstavní prostory, kde měli účastníci možnost testovat hardware i software z dílny Synology. Zde byli rovněž po celou dobu konání k dispozici odborníci z řad Synology i vybraných distribučních partnerů.
Pro soutěživé typy byly připravené doprovodné aktivity testující vědomosti i rychlost. Posledním bodem programu v hlavním sále pak byla tradiční tombola, jež jistě potěšila všechny, kterým se nepodařilo v minisoutěžích získat titul šampiona Synology.
Zdroj: ChannelWorld