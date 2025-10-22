Reportáž: Zebří pruhy bezpečnosti na pražské Zebra Cyber Roadshow 2025

Společnost Zebra systems v Praze završila svou říjnovou Zebra Cyber Roadshow, která se kromě hlavního města Česka konala i v Bratislavě a v Ostravě. Uvítání a prvních slov se ujal Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti, jenž přivítal nové tváře a zároveň se krátce vrátil k samotným kořenům Zebry – firma se v 90. letech 20. století zabývala softwarovými řešeními pro zdravotnická zařízení.
Neopomněl také představit tým Zebra systems, z nichž se vybraní zástupci v průběhu dne vystřídali u mikrofonu se svými odbornými přednáškami. Přestože Zebra byznysově sahá až za oceán, firemní kultura se nese v duchu přátelského sportovního (v tomto případě hokejového) popichování.
Jak se buduje kybertým na ministerstvu
Keynote patřila Janu Mikuleckému, řediteli kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí, který hovořil o mílových krocích, které rezort v posledních letech ušel na poli kyberbezpečnosti. „Budování odborníků na kyberbezpečnost není projekt na rok, ale na generaci,“ podotkl s tím, že se MPSV podařilo vybudovat tým, který spojuje zkušené IT specialisty s mladými analytiky.
Dále se věnoval změně přístupu ke školením. „Dřív jsme dělali prezentace, dnes děláme krátká videa, která mají reálný dopad,“ vysvětlil a dodal, že zaměstnanci na nový formát reagují pozitivně a účastní se vzdělávání s větším zájmem. Podle něj je právě forma – srozumitelná a interaktivní – klíčem k úspěchu.
Velkou část projevu věnoval implementaci řešení Company (Un)Hacked, které se podle něj stalo praktickým doplňkem interního vzdělávání. Pomocí realistických scénářů a gamifikace se podle něj podařilo snížit počet chyb při práci s e-maily či citlivými daty.
Nevíš, dokud nezkusíš
Jozef Kačala z GFI Software zahájil záhy přešel k tématu umělé inteligence. Zdůraznil, že AI je v současné době nejvíc konzumovanou technologií na světě a že její přínos musí být vnímaný realisticky; AI je totiž nástroj, který může posílit efektivitu i bezpečnost, ale neobejde se bez nástrah.
Dále popsal praktické využití umělé inteligence pro zpracování e-mailů prostřednictvím řešení Eloquens AI. To jménem firmy či zaměstnanců dokáže automaticky odpovídat na zprávy na základě předem definované znalostní báze.
Další blok patřil Markovi Prorokovi z projektu Company (Un)Hacked. Ten navázal na Jana Mikuleckého a ukázal praktickou stránku školení ve virtuální realitě. Zdůraznil, že žádné školení nemá stoprocentní účinnost, ale podle interních dat dosahuje čtyřnásobného efektu oproti běžným metodám. „Každá liška chválí svůj ocas, ale u nás to funguje,“ dodal s humorem.
Prezentoval přístup, který spojuje virtuální realitu a interaktivní učení. Účastníci školení si nasazují brýle VR a procházejí realistickými scénáři útoků. „Jeden zážitek je víc než deset prezentací,“ poznamenal a připojil pozvánku pro účastníky si brýle vyzkoušet na vlastní kůži.
Jak naložit s AI a nařízeními EU
V dopoledním bloku ještě jednou vystoupil Jozef Kačala, tentokrát se zaměřil na řešení Kerio Connect a znovu otevřel téma umělé inteligence. Upozornil i na její temnou stránku – schopnost generovat dezinformace a zneužívat lidskou důvěru.
Z jeho vystoupení vyplynulo, že klíčem je rovnováha mezi využitím a ochranou, a že odpovědnost za bezpečné používání AI leží na lidech, ne na technologiích. „Umělá inteligence dokáže pomoct, ale i uškodit,“ shrnul.
Ve své druhé prezentaci Aleš Hok jménem řešení Impossible Cloud vysvětlil rozdíl mezi destruktivními a nedestruktivními útoky. Zatímco ty destruktivní mají za cíl poškodit, znevěrohodnit nebo vydělat peníze, nedestruktivní útoky využívají získaná data později a často skrytě. Jako největší hrozbu zmínil ransomware, který zůstává útokem číslo jedna.
Zároveň podrobně popsal pravidlo 3–2–1 pro bezpečné zálohování a varoval: „Pokud vás připraví o zálohy, vaše šance na obnovu prudce klesá.“ Představil Impossible Cloud jako řešení, které má pomoci firmám přežít i v případě útoku. Mezi velké výhody uvedl širokou compliance řešení s předpisy EU.
Pilíře kybernetické ochrany Acronis a N-able
Štěpán Bínek za společnosti Acronis navázal technicko-filozofickou otázkou: Kolik nástrojů řešení potřebujete pro to, abyste byli opravdu ochráněni? Z průzkumu Acronisu vyplynulo, že průměrná firma používá mezi šesti a osmi nástroji. „Jedna věc je mít technologii, ale druhá věc je mít člověka, který s ní umí pracovat,“ uvedl s odkazem na keynote speakera Jana Mikuleckého.
I proto by moderní firmy měly zvážit přechod na pokročilejší řešení XDR, která podle něj dokážou spojit informace z více zdrojů a rychle reagovat. Neméně důležité jsou ovšem i lidské zdroje, neopomněl zdůraznit.
Závěrečná přednáška oficiálního programu patřila dvojici Kateřina Machová a Ondřej Šabata ze společnosti N-able. Představili nové funkce v řešení a vyzdvihli zejména propojení nástrojů a integraci AI v rámci portfolia N-able. „Firma pracuje na tom, aby její produkty tvořily jednotný ekosystém,“ zmínil Ondřej Šabata.
Ondřej Šabata představil i novinku v podobě platformy Adlumin XDR, která je postavená na SIEM. Data do ní dodává XDR agent, automaticky pak probíhá korelace souvisejících událostí. Současně nabídli partnerům možnost testování nových řešení zdarma do konce roku.
Chceš víno? Chci víno!
Po celý den byli na místě obchodní i techničtí zástupci značek v portfoliu Zebra systems, účastníci z řad resellerů tak měli příležitost osobně konzultovat, co je zajímá a trápí. Jako vždy nechyběla ani názorná ukázka kyberbezpečnostního školení ve virtuální realitě.
Závěrečného kvízu o hodnotné ceny v podobě vín z produkce Zebra Wines se zúčastnily na tři desítky žíznivých účastníků. Tím nejžíznivějším byl však účastník s přezdívkou „chci_vino“, který svými správnými a hlavně rychlými odpověďmi potvrdil, že dělá čest svému jménu.
Zdroj: Channeltrends, Zebra system