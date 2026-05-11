Revoluce v síťovém provozu, upload roste mnohem rychleji než download

Objem dat přenášených od uživatelů směrem k síti (tzv. upload provoz) vytváří nový tlak na telekomunikační operátory. Upload provoz nyní roste konstantně rychleji než download v celé řadě přístupových sítí a zásadně tak mění způsob, jakým by měli telekomunikační operátoři plánovat síťové kapacity a řídit kvalitu uživatelské zkušenosti. To jsou závěry analýzy AppLogic zveřejněné společností ComSource.
Odborníci přitom zdůrazňují, že telekomunikační operátoři po celém světě historicky stavěli své sítě primárně pro download, tedy stahování obsahu, streamování videí a prohlížení webu. Nyní však na řadě přístupových sítí roste upload rychleji než download, což ovlivňuje kombinace vícero faktorů: práce na dálku, masové rozšíření synchronizace dat s cloudem, nahrávání obsahu na sociální sítě, online gaming, bezpečnostní kamery a IoT zařízení.
„Zvyšující se objem uploadového provozu není statistická anomálie – jde o strukturální změnu, která ovlivňuje způsob, jakým operátoři plánují, projektují a investují do svých sítí,“ říká Jaroslav Cihelka, spolumajitel ComSource, která je exkluzivním partnerem AppLogic v České republice.
„Na rozdíl od předvídatelných download toků je upload provoz často nárazový a nesymetrický, přičemž špičky provozu mohou nastávat mimo tradiční dobu. To způsobuje neočekávané zahlcení sítě a narušení zpětnovazebních smyček, které zpomaluje i rychlost stahování dat, zejména ve sdílených přístupových a backhaul segmentech," upřesňuje.
Uploads gonna upload
ComSource uvádí, že za jedním z konkrétních případů extrémního nárůstu upload provozu stojí vozy Tesla. Jejich sběr dat ze svých senzorů a kamer slouží k trénování AI systémů pro autonomní řízení.
V momentě, kdy se vůz vrátí domů a začne nahrávat tato tréninková data, dosahuje mnoho domácností na 90–100% vytížení upload linky a udržuje rychlost nahrávání přibližně 100 Mb/s po dobu delší než 10 minut. V jedné sledované domácnosti vzrostl objem upload dat v období od srpna 2024 do září 2025 o 1 200 %, i když počet odběratelů zůstal stejný.
Upload dramaticky roste i při masových akcích, což dokazuje dvouciferný roční růst (AGR) objemu odchozích dat u některých kategorií aplikací v mobilních i fixních sítích. Velké události, například koncerty nebo sportovní zápasy, dnes mohou vést k výraznému navýšení upload provozu při stejném počtu odběratelů.
Například v průběhu koncertu Taylor Swift se ukázalo, že malá skupina aplikací pohltila naprostou většinu veškerého odesílaného provozu. Cloudová aplikace si na celkovém odchozím objemu podílela 38 %, o zbytek se podělily komunikační platformy a sociální sítě — každá s dvoucifernými podíly.
„Data ukazují, že upload přestává být přehlíženou součástí připojení a stává se plnohodnotným zdrojem zisku v době, kdy se uživatelé stávají zároveň tvůrci dat. Operátoři, kteří dokážou tento provoz vidět a řídit, nebudou jen lépe chránit kvalitu připojení svých zákazníků, ale otevřou si tím i cestu ke zcela novým příjmovým modelům," uzavírá Jaroslav Cihelka z ComSource.
Zdroj: ComSource, AppLogic