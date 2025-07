Rittal racky VX IT: Klíč k moderní infrastruktuře v průmyslu i službách

Racky VX IT od společnosti Rittal představují špičkové řešení pro vybudování moderní IT infrastruktury napříč různými průmyslovými odvětvími i službami. Tyto racky spojují inovativní design, vysokou nosnost a připravenost na současné i budoucí požadavky regulací a bezpečnosti, což z nich činí ideální volbu nejen pro datová centra, ale také pro edge řešení a specializované aplikace v automobilovém průmyslu, státní správě, zdravotnictví, telekomunikacích či finančním sektoru.





Jednou z hlavních výhod racků VX IT je jejich shodný koncept rámu se systémem průmyslových rozváděčů VX25. Tato unifikace přináší nejen snadnější plánování a implementaci v rámci větších projektů, ale i vyšší kompatibilitu mezi IT a průmyslovou infrastrukturou. Pro firmy to znamená možnost efektivně spojovat IT a OT prostředí a zároveň optimalizovat logistiku i skladování náhradních dílů.

Vysoká nosnost a odolnost

Racky VX IT se pyšní extrémně robustní konstrukcí, která umožňuje nosnost až 1800 kg. Díky tomu umožňují instalaci velkého množství technologie jako jsou servery, disková pole či speciální systémy využívané v různých průmyslových odvětvích, kde je důraz na stabilitu a bezpečnost klíčový.

Pro náročné průmyslové aplikace jsou k dispozici varianty s krytím IP55, které zajišťují ochranu zařízení před prachem a proudící vodou. To umožňuje umístit citlivou IT infrastrukturu i do prostředí výrobních hal, distribučních center nebo technických místností s vyššími nároky na ochranu.

Připravenost na NIS2 díky zabezpečenému přístupu

Se zpřísňujícími se bezpečnostními požadavky, zejména v souvislosti s novou směrnicí NIS2, je otázka fyzického zabezpečení IT prostředí stále důležitější. VX IT nabízí speciální přístupové sady, které umožňují přístup pomocí karet, číselných kódů nebo jejich kombinace. Díky tomu lze splnit i nejpřísnější standardy kybernetické a fyzické bezpečnosti a zároveň zajistit jednoduchou a efektivní správu přístupových práv napříč různými uživatelskými skupinami.

Flexibilita pro edge i datacentra

VX IT je navržen jako univerzální základ jak pro kompaktní edge řešení přímo v provozu, tak pro rozsáhlé instalace v datových centrech. Díky široké škále příslušenství lze racky snadno přizpůsobit specifickým požadavkům konkrétní aplikace či klienta – od systémů chlazení, napájení, monitoringu až po kabelový management nebo speciální požadavky. Výsledkem je maximální variabilita a možnost vytvořit optimální infrastrukturu pro jakýkoliv typ provozu.

Využití VX IT napříč obory

Automotive: Bezpečné a robustní IT racky pro automatizované výrobní linky, robotiku, řízení kvality i správu výrobních dat v automobilkách a dodavatelských firmách.

Státní správa: Zajištění bezpečného ukládání citlivých dat a provozních systémů v souladu s platnou legislativou a normami.

Lékařství: Vysoce spolehlivé řešení pro nemocniční IT infrastrukturu, správu zdravotnických dat a specializované přístroje.

Telekomunikace: Náročné prostředí s požadavky na vysokou hustotu zařízení, spolehlivost a bezpečnost přístupu – to vše zvládají VX IT s přehledem.

Finanční sektor: Ochrana kritické infrastruktury bank, pojišťoven a dalších finančních institucí s maximálním důrazem na ochranu dat a dostupnost služeb.

Další průmyslové a komerční aplikace: Díky modulárnosti a široké nabídce příslušenství lze racky VX IT přizpůsobit téměř jakémukoliv účelu, od energetiky přes logistiku až po vědecký výzkum.

Rittal racky VX IT představují špičku v oblasti moderních IT řešení. Jejich výjimečná robustnost, flexibilita, kompatibilita s průmyslovými standardy a připravenost na aktuální i budoucí bezpečnostní požadavky z nich dělají ideální volbu pro jakékoliv odvětví, kde je IT infrastruktura klíčová. Díky široké škále příslušenství a snadné integraci do různých prostředí jsou VX IT racky zárukou spolehlivosti, bezpečnosti a dlouhodobého provozu.

