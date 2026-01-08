Channeltrends  »  Novinky  »  Roman Gabčo povýšil na ředitele logistiky Skladonu

Roman Gabčo, CLO ve společnosti Skladon
Autor: Skladon
Nový CLO ve Skladonu doposud vedl tým logistického inženýrství, kde odpovídal za návrh a rozvoj logistických řešení napříč fulfillmentovým provozem.

Společnost Skladon oznámila personální změnu na klíčové manažerské pozici. Novým ředitelem logistiky (CLO) byl jmenován Roman Gabčo, který navazuje na své dosavadní působení ve funkci vedoucího logistického inženýrství.

V nové roli převezme odpovědnost za strategické i provozní řízení logistického provozu, jeho další rozvoj a dlouhodobou výkonnost. Zaměřit se chce především na další standardizaci procesů, posilování datové podpory v rozhodování a užší propojení týmů napříč organizací.

Roman Gabčo se logistice věnuje již od dob svého studia, kdy absolvoval obor Logistické zabezpečení vojenských jednotek. Během profesní dráhy postupně získával zkušenosti v provozní logistice, vedení týmů i projektovém řízení. Kariéru zahájil ve společnosti DHL, poté působil v oblasti interní logistiky v segmentu automotive, kde se zaměřoval na optimalizaci procesů a řízení logistických toků.

„Rád přetvářím složité věci do jednoduchých a funkčních řešení. Nová role je pro mě výzvou, protože ovlivňuje klíčovou část fungování firmy. Těším se na spolupráci s týmem a na možnost využít své zkušenosti tak, aby měly viditelný dopad,“ říká Roman Gabčo, nový ředitel logistiky společnosti Skladon.

Zdroj: Skladon

