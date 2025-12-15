Channeltrends  »  Novinky  »  S N-able snadno do MSP

partnerský příspěvek
Implementace řešení z portfolia Zebra systems firmě JKC pomáhá nabízet zákazníkům špičkové služby.

Slovenská IT společnost JKC se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti správy IT infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a virtualizace. Svým klientům nabízí řešení šitá na míru – od monitorování a správy sítí (RMM) přes ochranu před únikem dat, správu mobilních zařízení (BYOD) až po pokročilou bezpečnost koncových stanic a cloudových služeb. Poskytuje také školení ve virtuální realitě a rozšiřuje svou přítomnost na trhu, kde nabízí komplexní služby pro veřejný, státní i soukromý sektor.

Výzvy

Společnost JKC je dlouholetým dodavatelem technologií Kerio – od historických produktů WinRoute a WinRoute Pro až po aktuální řešení Kerio Connect, Kerio Control a Kerio Operator. Poté, co portfolio produktů Kerio přešlo pod křídla společnosti GFI Software, došlo v důsledku toho i ke změně distributora, kterým se stala společnost Zebra systems. Ve spolupráci se Zebra systems dodává JKC produkty GFI Kerio i dnes.

Avšak v JKC nezůstali jen u GFI a podívali se i na portfolio dalších dodavatelů distribuovaných Zebra systems. V té době se na trhu začal zvyšovat tlak na zajištění kybernetické bezpečnosti, a tak v JKC hledali špičkové řešení pro tuto oblast. 

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Do oka jim padlo řešení pro vzdálenou správu a monitoring (RMM) od společnosti N-able, s jehož využitím začali nabízet MSP služby svým zákazníkům. Portfolio řešení N-able představuje ucelený soubor řešení nejen pro správu IT, ale i pro ochranu dat a kybernetickou bezpečnost, které JKC postupně přidávala i do své nabídky.

Řešení: MSP produkty N-able

Větší část obchodních aktivit JKC směřuje do segmentu organizací veřejné správy. Ty pod vlivem stále sofistikovanějších kybernetických útoků a zostřujících se regulatorních požadavků jsou nuceny zásadně zlepšovat svou ochranu.

Kromě řešení N-able N-sight určeného k monitorování IT infrastruktur tak JKC zařadila do svého portfolia také N-able Cove Data Protection navržené k zálohování formou MSP služby. N-able Cove se v porovnání s jinými zálohovacími řešeními na trhu ukázalo jako ideální do prostředí slovenské samosprávy a v současné době zajišťuje zálohování a obnovu dat v řadě slovenských organizací.

N‑able spouští program kyberzáruky pro MSP, nabídne větší finanční jistotu

N‑able spouští program kyberzáruky pro MSP, nabídne větší finanční jistotu

Další důležitou oblastí, které JKC pokrývá, je samotná kybernetická bezpečnost. Z tohoto pohledu jsou klíčovými produkty N-able EDR postavený na technologii SentinelOne a N-able MDR založený na technologii Adlumin, platformy pro bezpečnostní operace na enterprise úrovni.

Portfolio N-able se stalo základem přechodu společnosti JKC na model certifikovaných řízených služeb (MSP). JKC spatřuje v MSP modelu společnosti N-able velký potenciál do budoucna, mj. také díky tomu, že portfolio N-able nabízí nástroje SIEM, jež jsou klíčové pro segment veřejné správy, ale i dalších odvětví.

Integrace řešení

Kromě řešení N-able a GFI Software dokáže JKC úspěšně integrovat i další produkty z portfolia Zebra systems v rámci svých projektů. Například v konkrétním produkčním nasazení u zákazníka JKC z oblasti státní správy se nachází poštovní server GFI KerioConnect, firewall GFI KerioControl, RMM systém N-able N-sight, řešení pro ochranu koncových bodů N-able EDR, zálohovací řešení N-able Cove data Protection, řešení AST jako SIEM nástroj a cloudové úložiště Impossible Cloud.

Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Díky svým schopnostem systémové integrace JKC obdrželo od Zebra systems ocenění „Best Integrator“ za rok 2024 a od společnosti GFI mezinárodní ocenění Customer Success Champion 2025.

„Se Zebra systems spolupracujeme dlouhodobě a úspěšně rozšiřujeme portfolio produktů Zebry mezi naše zákazníky, protože tyto produkty dávají smysl – jsou skvěle promyšlené a marketingově velmi dobře komunikované,“ popisuje Branislav Jandušík, ředitel JKC. „Z pohledu podpory vždy, když jsme potřebovali něco vyřešit, bylo to vyřízeno relativně rychle. Asi každý, kdo se nějakou dobu pohybuje v IT, pravděpodobně ví, že řešení ticketů mnohdy bývá bolestná záležitost, ale v případě Zebra systems jsou vyřešeny rychle a kvalitně ke spokojenosti naší i našich zákazníků. Těšíme se na spolupráci i v dalších letech.“

Autor článku

