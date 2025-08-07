Salesforce rozšiřuje Slack o funkce umělé inteligence

- Výrobce: Salesforce
Společnost Salesforce představila nové funkce platformy Slack, které přinášejí generativní AI přímo do každodenní práce týmů. Novinky zahrnují pokročilé podnikové vyhledávání, asistenci při psaní nebo kontextové shrnutí zpráv. Cílem je urychlit spolupráci, omezit zbytečné přepínání mezi nástroji a zjednodušit každodenní činnosti jako je vyhledávání informací nebo tvorba dokumentů.
Ačkoliv dnes generativní AI využívá už 60 procent firem, většina z nich zatím nedosahuje výrazného zlepšení produktivity. Slack na tuto výzvu reaguje tím, že umělou inteligenci integruje přímo do komunikačního prostředí, ve kterém už týmy pracují. Uživatelé tak mohou hledat, psát nebo získávat souhrny a kontext, aniž by museli opustit Slack.
Podnikové vyhledávání napříč všemi nástroji
Podle výzkumů tráví kancelářští pracovníci až 41 % svého času rutinními úkoly, včetně vyhledávání informací nebo opakovaných dotazů. Právě tyto aktivity má zjednodušit podnikové vyhledávání ve Slacku.
Uživatelé mohou pokládat dotazy běžným jazykem a získat odpovědi ze všech dostupných interních zdrojů. AI nástroj prohledává konverzace, dokumenty (včetně PDF a obrázků) i data z aplikací jako Google Drive, Microsoft Teams nebo Confluence. Díky tomu se z roztříštěných informací stávají konkrétní a okamžitě využitelné výstupy.
Co všechno dokáže podnikové vyhledávání najít:
• Firemní záznamy a dokumentaci – například poznámky, historii obchodních případů nebo interní rozhodovací procesy zaznamenané v nástrojích jako Salesforce, Microsoft Teams nebo Confluence.
• Sdílené soubory, prezentace a tabulky – včetně dat uložených na Google Drive, SharePointu, OneDrivu nebo Boxu, spolu s odpovídajícími konverzacemi ve Slacku, které poskytují kontext k jejich vzniku.
• Data z vývoje a technické komentáře – například komentáře, úkoly nebo historii úprav z nástrojů jako GitHub a Jira, včetně souvisejících diskusí ve Slacku.
• Projektové informace a úkoly – včetně přehledu o stavu projektů, časových os a detailů na úrovni jednotlivých úkolů z nástrojů jako Asana nebo Jira, propojených s konverzacemi mezi týmy.
AI asistence při tvorbě dokumentů
Jednou z představených novinek je asistence při psaní, která využívá generativní AI k automatickému zpracování informací přímo z konverzací ve Slacku. Umožňuje rychle vytvořit souhrn diskuse, vygenerovat seznam úkolů nebo připravit návrh dokumentu, aniž by bylo potřeba ručně procházet zprávy.
Nástroj bude během roku dostupný přímo ve Slacku v prostředí canvas a umožní upravit tón výstupu, přeformulovat obsah nebo uspořádat jednotlivé body. V případě využití hlasového hovoru (takzvaný huddle) zajistí automatický přepis, shrne odsouhlasená rozhodnutí a zaznamená dohodnuté další kroky.
Funkce asistence při psaní umožní:
• vytváření prvních verzí projektových zadání na základě diskuse ve vlákně,
• přehledné rozdělení úkolů po společném brainstormingu,
• převod neformálních poznámek ze schůzky do strukturované podoby,
• tvorbu často kladených dotazů nebo úvodních materiálů pro nové kolegy s využitím existujících zpráv a dokumentů.
Rychlejší orientace v komunikaci
Součástí AI funkcí ve Slacku je sada nástrojů usnadňující orientaci v probíhající komunikaci. Patří mezi ně automaticky generované shrnutí kanálů a vláken, překlady zpráv nebo vysvětlení firemního žargonu. Například při najetí kurzorem na zprávu s neznámou zkratkou nebo pojmem, AI vysvětlí, co znamená. Další novinkou jsou profilová shrnutí, která poskytují informace o roli a nedávné aktivitě kolegů při zahájení komunikace. Pokud zpráva obsahuje konkrétní požadavek, úkol nebo termín, Slack automaticky vytvoří strukturovaný výstup v sekci aktivity, který uživateli ukáže, co se od něj očekává.
Přehlednější rozhraní centralizuje všechny soubory
Slack zároveň představuje jednodušší uživatelské rozhraní. Design má usnadnit orientaci a zpřístupnit všechny důležité materiály na jednom místě. Změny se týkají především způsobu, jakým uživatelé pracují se soubory. K dispozici je jednotné zobrazení všech sdílených dokumentů, seznamů a podkladů v prostředí canvas. Odpadá tak nutnost hledat konkrétní výstupy v jednotlivých vláknech nebo mezi záložkami.
Bezpečnostní standardy zůstávají
Nové AI nástroje ve Slacku byly vyvíjeny s ohledem na vysoké nároky na bezpečnost, důvěru a škálovatelnost. Platforma zachovává standardy, na které jsou zákazníci zvyklí. Zákaznická data se nepoužívají pro trénink modelů generativní AI. Systém zobrazuje pouze ta data, ke kterým má uživatel oprávněný přístup, a možnosti jsou v souladu se standardy podnikového zabezpečení.
Všechny AI nástroje jsou součástí ověřené technické infrastruktury Slacku a využívají stejné bezpečnostní prvky jako zbytek platformy. To zahrnuje podporu FedRAMP, správu šifrovacích klíčů, lokalizaci dat, prevenci ztráty dat (DLP) a takzvaný Einstein Trust Layer, tedy vrstvu zabezpečení zaměřenou specificky na AI.
AI v každém tarifu
Rozšíření AI možností ve Slacku má zlepšit způsob, jakým týmy spolupracují a zpracovávají informace. Rychlé odpovědi, strukturovaná shrnutí a zjednodušení běžných úkolů mohou vytvořit efektivnější a soustředěnější pracovní prostředí.
Umělá inteligence je součástí všech placených tarifů Slacku. Každý z plánů zároveň zpřístupňuje další pokročilé možnosti, od automatizace přes vyhledávání až po širší správu úkolů a týmových dat:
• Pro nabízí základní shrnutí vláken, kanálů a hlasových schůzek (huddles), která pomáhají udržet přehled a plynule navázat na probíhající diskuse.
• Business+ poskytuje rozšířenou sadu AI nástrojů včetně shrnutí, překladů, generování pracovních postupů a vyhledávání s využitím AI. Funkce pomáhají omezit manuální práci a zvyšovat soustředění.
• Enterprise+ obsahuje kompletní AI výbavu včetně podnikového vyhledávání, pokročilé správy úkolů a nástrojů pro bezpečnost a dodržování předpisů. Řešení je určeno pro firmy, které chtějí AI využívat ve velkém rozsahu a zároveň plně pod kontrolou.
Přehled nových AI funkcí ve Slacku
Dostupné již nyní:
• Podnikové vyhledávání
• Shrnutí kanálů a vláken
• Automatické poznámky z hlasových schůzek (huddles)
• Překlady zpráv
Plánované pro uvedení v průběhu roku:
• Vysvětlení zpráv pomocí AI
• Automatické generování úkolů a akčních bodů
• Asistence při psaní v prostředí canvas
• Shrnutí profilů kolegů
• Jednotné zobrazení sdílených souborů
Zdroj: Salesforce