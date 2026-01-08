Channeltrends  »  Novinky  »  Samsung představuje herní monitory Odyssey pro rok 2026 včetně 6K 3D modelu

Samsung představuje herní monitory Odyssey pro rok 2026 včetně 6K 3D modelu

redakce
Dnes
Samsung Odyssey
Autor: Samsung
Společnost Samsung Electronics představuje novou generaci herních monitorů řady Odyssey pro rok 2026. Novinky posouvají hranice rozlišení, obnovovací frekvence i zobrazovacích technologií a zahrnují mimo jiné první 3D monitor s rozlišením 6K, který nevyžaduje použití speciálních brýlí.

Nová řada herních monitorů Samsung Odyssey pro rok 2026 zahrnuje celkem pět modelů určených pro náročné hráče i digitální tvůrce. Portfolio zahrnuje modely Odyssey 3D, Odyssey G6 a tři varianty řady Odyssey G8, které se liší rozlišením, obnovovací frekvencí a použitou zobrazovací technologií.

Vlajkovým modelem je Odyssey 3D (G90XH) s úhlopříčkou 32 palců, který jako první herní monitor na světě kombinuje 3D zobrazení bez nutnosti speciálních brýlí s rozlišením 6K. Technologie 3D obrazu využívá sledování pohybu očí v reálném čase a přizpůsobuje perspektivu obrazu podle polohy uživatele.

Monitor Odyssey 3D nabízí obnovovací frekvenci 165 Hz, v režimu Dual Mode až 330 Hz, a odezvu 1 ms GtG. Podpora 3D optimalizovaných her umožňuje prostorové zobrazení okolního prostředí, hloubky i oddělení objektů od pozadí.

Model Odyssey G6 (G60H) s úhlopříčkou 27 palců je prvním herním monitorem s obnovovací frekvencí až 1040 Hz v režimu Dual Mode. V nativním rozlišení QHD dosahuje obnovovací frekvence až 600 Hz a podporuje technologie AMD FreeSync Premium a NVIDIA G-Sync Compatible.

Řada Odyssey G8 zahrnuje tři modely. Varianta G80HS s úhlopříčkou 32 palců nabízí rozlišení 6K a obnovovací frekvenci 165 Hz, v Dual Mode až 330 Hz. Model G80HF s úhlopříčkou 27 palců pracuje s rozlišením 5K a obnovovací frekvencí až 180 Hz, v Dual Mode až 360 Hz při rozlišení QHD.

Součástí nabídky je také Odyssey OLED G8 (G80SH) s QD-OLED panelem, rozlišením 4K a obnovovací frekvencí 240 Hz. Monitor je vybaven technologií Glare Free, certifikací VESA DisplayHDR True Black 500 a konektorem DisplayPort 2.1 s podporou přenosu až 80 Gb/s.

HR26

Dostupnost a cena
Herní monitory Samsung Odyssey pro rok 2026 budou představeny na veletrhu CES 2026 v Las Vegas ve dnech 6.–9. ledna. 

Zdroj: Samsung Electronics

