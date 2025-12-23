Channeltrends  »  Novinky  »  Samsung uvádí přenosný SSD disk T7 Resurrected z recyklovaného hliníku

Samsung uvádí přenosný SSD disk T7 Resurrected z recyklovaného hliníku

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

SSD disk Samsung T7 Resurrected
Autor: Samsung
Společnost Samsung Electronics rozšiřuje nabídku přenosných úložišť o nový SSD disk T7 Resurrected. Model navazuje na výkon předchozí generace T7 a současně klade důraz na využití recyklovaných materiálů při výrobě samotného disku i jeho balení.
  • Výrobce: Samsung Electronics
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SETOS
  • Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, eD system, IRDistribution
  • Cena: od 3 399 Kč

Samsung T7 Resurrected je přenosný SSD disk určený pro uživatele, kteří vyžadují vysokou přenosovou rychlost a zároveň preferují udržitelnější přístup k výrobě elektroniky. Tělo disku je vyrobeno z plně recyklovaného hliníku s certifikací TÜV Rheinland, přičemž použitý materiál pochází z výroby mobilních zařízení Samsung Galaxy.

Z ekologických důvodů nebyl disk dodatečně barven a zachovává přirozený odstín hliníku. Výrobní proces byl zjednodušen a omezuje použití chemických látek. Také balení je vyrobeno z plně recyklovaného papíru potištěného sójovým inkoustem s certifikací ASA.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Z hlediska výkonu nabízí T7 Resurrected maximální sekvenční rychlost čtení až 1 050 MB/s a zápisu až 1 000 MB/s při připojení přes rozhraní USB 3.2 Gen 2. Tyto parametry umožňují rychlé přenosy i při práci s objemnými datovými soubory.

Disk je kompatibilní s širokou škálou zařízení, včetně počítačů, tabletů, chytrých telefonů a herních konzolí. Podporovány jsou operační systémy Windows a macOS, což z něj činí univerzální řešení například pro záznam a střih 4K videa.

Kompaktní rozměry srovnatelné s kreditní kartou usnadňují přenášení disku při práci v terénu nebo na cestách. Ochranu uložených dat zajišťuje hardwarové šifrování AES 256-bit a konstrukce odolná proti pádu z výšky až dvou metrů.

Díky kombinaci výkonu, kompatibility a ekologického provedení je T7 Resurrected určen zejména pro tvůrce digitálního obsahu a uživatele, kteří kladou důraz na udržitelnost bez kompromisů v oblasti výkonu.

Dostupnost a cena
Přenosný SSD disk Samsung T7 Resurrected bude dostupný koncem ledna 2026. Doporučená maloobchodní cena činí 3 399 Kč za variantu s kapacitou 1 TB, 5 199 Kč za 2TB verzi a 9 499 Kč za 4TB provedení.

Zdroj: Samsung

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání