Samsung uvádí přenosný SSD disk T7 Resurrected z recyklovaného hliníku

- Výrobce: Samsung Electronics
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SETOS
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, eD system, IRDistribution
- Cena: od 3 399 Kč
Samsung T7 Resurrected je přenosný SSD disk určený pro uživatele, kteří vyžadují vysokou přenosovou rychlost a zároveň preferují udržitelnější přístup k výrobě elektroniky. Tělo disku je vyrobeno z plně recyklovaného hliníku s certifikací TÜV Rheinland, přičemž použitý materiál pochází z výroby mobilních zařízení Samsung Galaxy.
Z ekologických důvodů nebyl disk dodatečně barven a zachovává přirozený odstín hliníku. Výrobní proces byl zjednodušen a omezuje použití chemických látek. Také balení je vyrobeno z plně recyklovaného papíru potištěného sójovým inkoustem s certifikací ASA.
Z hlediska výkonu nabízí T7 Resurrected maximální sekvenční rychlost čtení až 1 050 MB/s a zápisu až 1 000 MB/s při připojení přes rozhraní USB 3.2 Gen 2. Tyto parametry umožňují rychlé přenosy i při práci s objemnými datovými soubory.
Disk je kompatibilní s širokou škálou zařízení, včetně počítačů, tabletů, chytrých telefonů a herních konzolí. Podporovány jsou operační systémy Windows a macOS, což z něj činí univerzální řešení například pro záznam a střih 4K videa.
Kompaktní rozměry srovnatelné s kreditní kartou usnadňují přenášení disku při práci v terénu nebo na cestách. Ochranu uložených dat zajišťuje hardwarové šifrování AES 256-bit a konstrukce odolná proti pádu z výšky až dvou metrů.
Díky kombinaci výkonu, kompatibility a ekologického provedení je T7 Resurrected určen zejména pro tvůrce digitálního obsahu a uživatele, kteří kladou důraz na udržitelnost bez kompromisů v oblasti výkonu.
Dostupnost a cena
Přenosný SSD disk Samsung T7 Resurrected bude dostupný koncem ledna 2026. Doporučená maloobchodní cena činí 3 399 Kč za variantu s kapacitou 1 TB, 5 199 Kč za 2TB verzi a 9 499 Kč za 4TB provedení.
Zdroj: Samsung