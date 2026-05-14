Samsung rozšiřuje řadu Spatial Signage o model SM32HX s 3D obrazem bez brýlí

- Výrobce: Samsung
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SETOS
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, eD system, IRDistribution
- Více informací: http://www.samsung.com/cz/
Samsung rozšířil portfolio komerčních digitálních panelů Spatial Signage o nový kompaktní model SM32HX s úhlopříčkou 32 palců. Novinka využívá technologii prostorového zobrazení bez nutnosti použití 3D brýlí a je určena především pro instalace v maloobchodních prostorech, na prodejních pultech nebo v regálech, kde je potřeba kombinovat atraktivní prezentaci obsahu s úsporou místa.
Panel navazuje na větší 85" variantu představenou začátkem roku a přináší stejnou technologii 3D zobrazení v podstatně kompaktnějším provedení. Díky tomu lze realisticky prezentovat produkty, reklamní vizuály nebo informační obsah i v menších prostorech, kde by velkoformátové displeje nebyly praktické.
Spatial Signage využívá patentovanou technologii Samsung 3D Plate založenou na efektu paralaxy. Panel zobrazuje každému oku mírně odlišný obraz, čímž vytváří prostorový efekt bez potřeby speciálních brýlí. Technologie umožňuje například zobrazování produktů v realistickém 360stupňovém pohledu nebo vytváření hloubkového efektu při prezentaci reklamního obsahu.
Nový model nabízí Full HD rozlišení 1080 × 1920 pixelů ve vertikálním formátu 9:16. Konstrukce panelu je navržena s důrazem na snadnou instalaci – displej váží 8,5 kg a jeho tloušťka činí 49,4 mm. Díky kompatibilitě se standardními VESA držáky jej lze montovat na stěnu nebo umístit na stojan podobně jako běžné digitální signage displeje.
Samsung zároveň rozšířil možnosti cloudové platformy Samsung VXT, která slouží pro správu digitálních panelů a plánování obsahu. Aktualizace přináší nové funkce pro vzdálenou správu zařízení, automatizaci provozu a tvorbu multimediálního obsahu. Správci mohou například plánovat zapnutí displejů, upravovat jas nebo hlasitost v konkrétní časy nebo synchronizovat obsah mezi více obrazovkami.
Součástí platformy je nově také funkce Smart Download, která minimalizuje síťový provoz při distribuci obsahu. Data se stáhnou pouze do jednoho zařízení v síti a následně jsou sdílena s ostatními propojenými obrazovkami.
Samsung dále rozšířil platformu VXT o aplikaci AI Studio, která umožňuje generovat reklamní videa z jediného produktového snímku a textového zadání. Výsledný obsah lze exportovat až v rozlišení 4K UHD při 60 fps a optimalizovat jej přímo pro 3D zobrazení na displejích Spatial Signage.
Mezi další nové funkce platformy patří automatizované přepínání obsahu podle počasí nebo času, vzdálené řízení většího počtu displejů a možnost streamování živého vysílání včetně titulků na propojené obrazovky.
Dostupnost a cena
Digitální informační panely Samsung Spatial Signage s úhlopříčkami 32", 55" a 85" budou dostupné na českém a slovenském trhu během roku 2026. Informace o cenách zatím nebyly zveřejněny.
Zdroj: Samsung