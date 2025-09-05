Samsung rozšiřuje řadu SSD disků 9100 PRO o verzi s 8 TB

- Výrobce: Samsung Electronics
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SETOS
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, eD system, IRDistribution
- Cena: od 22 999 Kč
- Více informací: www.samsung.com/cz/memory-storage/.
Jedná se o disky 9100 PRO s kapacitou 8 TB: 9100 PRO 8 TB a 9100 PRO 8 TB Heatsink. Cílem je nabídnout velký úložný prostor, výkon a také lepší tepelnou účinnost. Nové modely navazují na dosavadní verze s 1, 2 a 4 TB, které se představily v březnu, a disponují největší kapacitou ze všech SSD disků Samsung s podporou PCIe v historii. To potěší zejména hráče, tvůrce digitálního obsahu a profesionální uživatele, kteří kromě velkého úložného prostoru potřebují i špičkovou rychlost a spolehlivost.
To pro disky s 8 TB opravdu není žádný problém – při sekvenčním čtení zvládají rychlost až 14 800 MB/s, při zápisu až 13 400. Výtečně si vedou i při náhodném čtení a zápisu s hodnotami až 2 200 K IOPS a 2 600 K IOPS, zvládají tedy i hodně náročné úkoly.
Podpora rozhraní PCIe 5.0 zároveň znamená mimořádně krátkou odezvu, rychlé načítání dat a bezproblémové hraní i v náročném prostředí. Verze s chladičem (Heatsink) k tomu přidává i vynikající odvod tepla pro stabilní výkon při dlouhodobém intenzivním použití.
Ceny a dostupnost
Verze s 8 TB bude v prodeji od 2. září 2025. Doporučené maloobchodní ceny činí 22 999 Kč s DPH za verzi 8 TB M.2 a 23 499 Kč s DPH za verzi s chladičem.
Zdroj: Samsung