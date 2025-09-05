Channeltrends  »  Novinky  »  Samsung rozšiřuje řadu SSD disků 9100 PRO o verzi s 8 TB

Samsung rozšiřuje řadu SSD disků 9100 PRO o verzi s 8 TB

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Samsung SSD disk 9100 PRO
Autor: Samsung
Nejnovější řada spotřebitelských SSD disků značky Samsung nese název 9100 PRO. Mezi její hlavní výhody patří podpora rozhraní PCIe 5.0, vynikající rychlost, bezproblémový multitasking a široká kompatibilita s notebooky, herními PC i konzolemi. Nyní přichází na trh verze s dosud největší kapacitou 8 TB, což znamená ještě víc místa na dnešní náročné aplikace a hry.
  • Výrobce: Samsung Electronics
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SETOS
  • Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, eD system, IRDistribution
  • Cena: od 22 999 Kč
  • Více informací: www.samsung.com/cz/memory-storage/.

Jedná se o disky 9100 PRO s kapacitou 8 TB: 9100 PRO 8 TB a 9100 PRO 8 TB Heatsink. Cílem je nabídnout velký úložný prostor, výkon a také lepší tepelnou účinnost. Nové modely navazují na dosavadní verze s 1, 2 a 4 TB, které se představily v březnu, a disponují největší kapacitou ze všech SSD disků Samsung s podporou PCIe v historii. To potěší zejména hráče, tvůrce digitálního obsahu a profesionální uživatele, kteří kromě velkého úložného prostoru potřebují i špičkovou rychlost a spolehlivost.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

To pro disky s 8 TB opravdu není žádný problém – při sekvenčním čtení zvládají rychlost až 14 800 MB/s, při zápisu až 13 400. Výtečně si vedou i při náhodném čtení a zápisu s hodnotami až 2 200 K IOPS a 2 600 K IOPS, zvládají tedy i hodně náročné úkoly.

Podpora rozhraní PCIe 5.0 zároveň znamená mimořádně krátkou odezvu, rychlé načítání dat a bezproblémové hraní i v náročném prostředí. Verze s chladičem (Heatsink) k tomu přidává i vynikající odvod tepla pro stabilní výkon při dlouhodobém intenzivním použití.

Cyber25

Ceny a dostupnost

Verze s 8 TB bude v prodeji od 2. září 2025. Doporučené maloobchodní ceny činí 22 999 Kč s DPH za verzi 8 TB M.2 a 23 499 Kč s DPH za verzi s chladičem.

Zdroj: Samsung

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)
Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka
Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
ČMIS má za sebou rekordní rok s obratem přes 200 milionů korun
ČMIS má za sebou rekordní rok s obratem přes 200 milionů korun

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování