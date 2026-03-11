Sandisk představuje novou generaci přenosných SSD disků

- Výrobce: SanDisk
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, TD SYNNEX
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia, TD SYNNEX
- Více informací: https://www.sandisk.com/topics/ssd/next-generation-portable-ssds
Společnost SanDisk uvedla novou generaci přenosných SSD disků, které reagují na rostoucí objem digitálních dat, obsah generovaný umělou inteligencí a stále náročnější pracovní postupy.
Nová generace přenosných SSD disků byla navržena s ohledem na rostoucí objem dat, který přináší moderní digitální tvorba a nástroje založené na umělé inteligenci. Uživatelé dnes pracují s velkými fotografiemi, videem ve vysokém rozlišení nebo generovaným obsahem, což klade vyšší nároky na rychlost, kapacitu i mobilitu úložiště.
Portfolio je rozděleno do tří kategorií podle typu využití. Každá z nich je optimalizována pro jiné pracovní scénáře – od každodenních záloh přes kreativní projekty až po profesionální produkční workflow.
Model SanDisk Extreme Portable SSD je určen především pro kreativní nadšence, fotografy a tvůrce videa, kteří pravidelně pracují s většími soubory. Disk nabízí rychlost čtení až 2 000 MB/s a umožňuje například přenos až 1 000 fotografií ve vysokém rozlišení za méně než jednu minutu. Dostupné budou kapacity od 1 TB do 4 TB, přičemž varianta 500 GB je plánována na pozdější uvedení.
Pro profesionální využití je určena řada SanDisk Extreme PRO Portable SSD. Ta cílí na fotografy, filmaře a designéry pracující s náročnými pracovními postupy, například při editaci videa v reálném čase. Disk nabízí přenosové rychlosti až 4 000 MB/s a dokáže přenést přibližně deset minut 12K videa za méně než minutu. Plánované kapacity zahrnují 2 TB a 4 TB, později také až 8 TB.
Základní řadu představuje SanDisk Portable SSD, která je určena pro každodenní práci studentů, kancelářských uživatelů nebo domácích archivářů. Disk nabízí rychlost čtení až 1 000 MB/s a slouží jako jednoduché řešení pro zálohování dokumentů, fotografií nebo videí. K dispozici budou kapacity 1 TB a 2 TB, s plánovanou variantou 500 GB.
Důležitým prvkem celé nové generace je také odolnost zařízení. SanDisk Portable SSD zvládne pád z výšky až dvou metrů, zatímco modely Extreme a Extreme PRO odolají pádu z výšky až tří metrů a díky krytí IP65 jsou chráněny proti prachu a polití.
Vyšší řady Extreme a Extreme PRO zároveň nabízejí zvýšené zabezpečení dat pomocí ochrany heslem a 256bitového hardwarového šifrování AES. Uživatelé tak mohou bezpečně přenášet citlivá data i při práci v terénu.
Konstrukce disků byla navržena jako kompaktní a snadno přenosná, aby mohly být součástí mobilních pracovních sestav. Díky vysokým přenosovým rychlostem umožňují rychlé přesuny velkých souborů mezi zařízeními a podporují efektivní práci s daty v různých prostředích – doma, v kanceláři i na cestách.
Dostupnost
Disk SanDisk Extreme Portable SSD je již dostupný celosvětově s doporučenou cenou od 259,99 USD za variantu 1 TB, přičemž dostupné jsou také kapacity 2 TB a 4 TB. Verze s kapacitou 500 GB bude uvedena ve druhé polovině roku 2026. Ve stejném období dorazí také modely SanDisk Extreme PRO Portable SSD (2 TB, 4 TB a 8 TB) a SanDisk Portable SSD (500 GB, 1 TB a 2 TB).
Zdroj: SanDisk