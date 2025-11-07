Sandisk představuje oficiálně licencované produkty pro MS ve fotbale

- Výrobce: Sandisk
- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, Tech Data Distribution
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, ELKO Computers, Tech Data Distribution SK
- Více informací: https://www.sandisk.com/company/newsroom/press-releases/2025/2025-10-28-kicking-off-the-fifa-world-cup-2026-sandisk-celebrates-with-officially-licensed-products-to-capture-and-preserve-football-history
Produkty, které spojují tradici s inovací, ctí hostitelské země a ikonické momenty prostřednictvím USB-C disků inspirovaných píšťalkou, SSD disků v barvách turnaje a profesionálních paměťových karet pro zachycení historických okamžiků. Každý produkt nese oficiální licenční značky mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 a detaily inspirované hostitelskou zemí, což z nich dělá autentické kousky fotbalové historie.
Kolekce oficiálně licencovaných produktů SANDISK pro mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 zahrnuje:
· USB flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Edition inspirovaný píšťalkou.
· Přenosný SSD disk SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition.
· Kartu SANDISK CFexpress Type B FIFA World Cup 2026 Edition a kartu SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026 Edition.
USB-C flash disky inspirované píšťalkou budou k dispozici v globální edici a edicích hostitelských zemí pro Spojené státy, Kanadu a Mexiko, zatímco prémiový SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Gold Edition bude uveden na trh počátkem roku 2026. Každý produkt je navržen tak, aby poskytoval profesionální výkon a sloužil jako památeční předmět turnaje.
Mezi klíčové vlastnosti všech produktů patří:
• Okamžité přenosy: USB flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Edition inspirovaný píšťalkou usnadňuje rychlé přenosy souborů z zařízení a správu obsahu na cestách, takže fanoušci a tvůrci mohou být vždy v obraze.
• SSD Excellence: Přenosný SSD disk SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition nabízí až 1 TB úložného prostoru pro rychlé a spolehlivé zálohování počítače a přenos souborů.
• 8K Excellence: Karta SANDISK CFexpress Type B FIFA World Cup 2026 Edition a karta SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026 Edition jsou navrženy pro nahrávání videa v rozlišení 4K a 8K a bleskurychlé sériové fotografování, což profesionálům umožňuje zachytit ty nejdůležitější okamžiky.
• Odolnost pro turnaj: Vyrobeno tak, aby odolalo vášni tvůrců, fanoušků i profesionálů, ať už při zachycování záběrů z finálového zápasu nebo při cestování ze stadionu na stadion.
Dostupnost a ceny
Oficiální kolekce licencovaných produktů SANDISK pro mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 je k dispozici u vybraných prodejců po celém světě k předobjednání nebo k zaslání upozornění, jakmile bude k dispozici.
Flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitách 64 GB (doporučená maloobchodní cena 15,99 USD) a 128 GB (doporučená maloobchodní cena 21,99 USD).
Přenosný SSD disk SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitě 1 TB (doporučená maloobchodní cena 109,99 USD).
Karta SANDISK CFexpress typu B FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitě 256 GB (doporučená maloobchodní cena 199,99 USD).
Karta SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitě 128 GB (doporučená maloobchodní cena 129,99 USD).
Flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Gold Edition bude k dispozici v roce 2026 a cena bude oznámena v době uvedení na trh.
Zdroj: Sandisk