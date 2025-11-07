Channeltrends  »  Novinky  »  Sandisk představuje oficiálně licencované produkty pro MS ve fotbale

Oficiálně licencované produkty Sandisk pro MS ve fotbale
Autor: Sandisk
Společnost Sandisk zahájila odpočítávání do startu mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 uvedením kolekce oficiálně licencovaných produktů. Kolekce oficiálně licencovaných produktů SANDISK pro mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026, jež byla vytvořena pro jednu z nejsledovanějších sportovních událostí.

Produkty, které spojují tradici s inovací, ctí hostitelské země a ikonické momenty prostřednictvím USB-C disků inspirovaných píšťalkou, SSD disků v barvách turnaje a profesionálních paměťových karet pro zachycení historických okamžiků. Každý produkt nese oficiální licenční značky mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 a detaily inspirované hostitelskou zemí, což z nich dělá autentické kousky fotbalové historie.

Kolekce oficiálně licencovaných produktů SANDISK pro mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 zahrnuje:

· USB flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Edition inspirovaný píšťalkou.

· Přenosný SSD disk SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition.

· Kartu SANDISK CFexpress Type B FIFA World Cup 2026 Edition a kartu SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026 Edition.

USB-C flash disky inspirované píšťalkou budou k dispozici v globální edici a edicích hostitelských zemí pro Spojené státy, Kanadu a Mexiko, zatímco prémiový SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Gold Edition bude uveden na trh počátkem roku 2026. Každý produkt je navržen tak, aby poskytoval profesionální výkon a sloužil jako památeční předmět turnaje.

Mezi klíčové vlastnosti všech produktů patří:

• Okamžité přenosy: USB flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Edition inspirovaný píšťalkou usnadňuje rychlé přenosy souborů z zařízení a správu obsahu na cestách, takže fanoušci a tvůrci mohou být vždy v obraze.

• SSD Excellence: Přenosný SSD disk SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition nabízí až 1 TB úložného prostoru pro rychlé a spolehlivé zálohování počítače a přenos souborů.

• 8K Excellence: Karta SANDISK CFexpress Type B FIFA World Cup 2026 Edition a karta SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026 Edition jsou navrženy pro nahrávání videa v rozlišení 4K a 8K a bleskurychlé sériové fotografování, což profesionálům umožňuje zachytit ty nejdůležitější okamžiky.

• Odolnost pro turnaj: Vyrobeno tak, aby odolalo vášni tvůrců, fanoušků i profesionálů, ať už při zachycování záběrů z finálového zápasu nebo při cestování ze stadionu na stadion.

Dostupnost a ceny

Oficiální kolekce licencovaných produktů SANDISK pro mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 je k dispozici u vybraných prodejců po celém světě k předobjednání nebo k zaslání upozornění, jakmile bude k dispozici.

Flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitách 64 GB (doporučená maloobchodní cena 15,99 USD) a 128 GB (doporučená maloobchodní cena 21,99 USD).

Přenosný SSD disk SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitě 1 TB (doporučená maloobchodní cena 109,99 USD).

Karta SANDISK CFexpress typu B FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitě 256 GB (doporučená maloobchodní cena 199,99 USD).

Karta SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026 Edition bude k dispozici v kapacitě 128 GB (doporučená maloobchodní cena 129,99 USD).

Flash disk SANDISK USB-C FIFA World Cup 2026 Gold Edition bude k dispozici v roce 2026 a cena bude oznámena v době uvedení na trh.

 Zdroj: Sandisk

