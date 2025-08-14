Channeltrends  »  Novinky  »  Sandisk představuje technologickou platformu UltraQLC s kapacitou SSD 256 TB

Sandisk představuje technologickou platformu UltraQLC s kapacitou SSD 256 TB

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Sandisk UltraQLC
Autor: SanDisk
Společnost Sandisk představí na veletrhu FMS 2025 vysokokapacitní 256TB NVMeTM SSD pro podnikové použití, které představuje průlom v oblasti úložné kapacity, výkonu a energetické účinnosti.
  • Výrobce: Western Digital
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, Tech Data Distribution
  • Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, ELKO Computers, Tech Data Distribution SK
  • Více informací: https://www.sandisk.com/

Základem je nová platforma Sandisk UltraQLCTM určená pro podnikové použití. Platforma UltraQLCTM s mimořádnou kapacitou představuje úspěch v architektuře NAND a je postavena na kombinaci technologie BiCS8 QLC CBA NAND, přizpůsobených řadičů a pokročilých optimalizací systému.

S rozvojem pracovních úloh a firemních požadavků v éře umělé inteligence musí být flash úložiště schopno se mnohem rychleji přizpůsobovat složitým pracovním úlohám a procesům. Nový SSD disk SANDISK 256 TB1 NVMeTM, postavený na platformě UltraQLCTM, je navržen pro úlohy náročné na umělou inteligenci a práci s daty, jako je sběr a příprava dat a pro rychlá úložiště (datová jezera), která slouží jako zdroj pro AI. Disk přináší vysoký výkon s výraznou energetickou účinností, a zlepšuje tak celkové náklady na vlastnictví pro aplikace s vysokou kapacitou v hyperscale cloudu.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

SSD SANDISK UltraQLCTM 256 TB NVMe stanovuje nový standard pro hyperscale flash paměti, které jsou speciálně navrženy pro rychlá a inteligentní datová úložiště (datová jezera), která pohánějí AI ve velkém měřítku. Díky nižší latenci, vyšší šířce pásma a větší spolehlivosti poskytuje výkon potřebný pro dnešní nejnáročnější AI úlohy. Mezi klíčové inovace patří:

• Direct Write QLC: Tato technologie umožňuje zapisovat data přímo, bez nutnosti použití dočasné mezipaměti (SLC bufferu). Tím se eliminuje riziko ztráty dat při výpadku napájení už při prvním zápisu.

• Čip BiCS8 2Tb QLC: Zdvojnásobuje hustotu úložiště, aniž by se zvětšily fyzické rozměry čipu.

• Optimalizace spotřeby energie UltraQLC: Využívá dynamické škálování frekvence, což znamená, že dokáže zvýšit výkon až o 10 % při stejné spotřebě energie2. (Jedná se o předpokládané hodnoty.)

• Škálovatelný vícejádrový řadič: Zajišťuje vysokou propustnost a spolehlivost i při práci s extrémně velkými objemy dat.

• Profil uchovávání dat (DR): Až o 33 % snižuje3 potřebu cyklů recyklace dat, což zvyšuje spolehlivost a odolnost disku, zajišťuje nepřetržitý přístup k datům a zároveň snižuje spotřebu energie (jedná se o předpokládané hodnoty).

Channeltrends letní speciál

SSD SANDISK SN670 128 TB1 NVMeTM a SSD Sandisk UltraQLCTM 256 TB1 NVMeTM budou k dispozici ve formátu U.2 na začátku roku 2026, další formáty budou k dispozici později v průběhu roku.

Zdroj: Sandisk

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou
Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Petr Vaněk (AT Computers)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Petr Vaněk (AT Computers)
TD Synnex zpřístupní laboratoře Destination AI i partnerům z Česka
TD Synnex zpřístupní laboratoře Destination AI i partnerům z Česka
Umělá inteligence urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?
Umělá inteligence urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?
Sophos a Halcyon vzájemně sdílejí informace pro lepší ochranu proti ransomwaru
Sophos a Halcyon vzájemně sdílejí informace pro lepší ochranu proti ransomwaru

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci