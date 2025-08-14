Sandisk představuje technologickou platformu UltraQLC s kapacitou SSD 256 TB

- Výrobce: Western Digital
Základem je nová platforma Sandisk UltraQLCTM určená pro podnikové použití. Platforma UltraQLCTM s mimořádnou kapacitou představuje úspěch v architektuře NAND a je postavena na kombinaci technologie BiCS8 QLC CBA NAND, přizpůsobených řadičů a pokročilých optimalizací systému.
S rozvojem pracovních úloh a firemních požadavků v éře umělé inteligence musí být flash úložiště schopno se mnohem rychleji přizpůsobovat složitým pracovním úlohám a procesům. Nový SSD disk SANDISK 256 TB1 NVMeTM, postavený na platformě UltraQLCTM, je navržen pro úlohy náročné na umělou inteligenci a práci s daty, jako je sběr a příprava dat a pro rychlá úložiště (datová jezera), která slouží jako zdroj pro AI. Disk přináší vysoký výkon s výraznou energetickou účinností, a zlepšuje tak celkové náklady na vlastnictví pro aplikace s vysokou kapacitou v hyperscale cloudu.
SSD SANDISK UltraQLCTM 256 TB NVMe stanovuje nový standard pro hyperscale flash paměti, které jsou speciálně navrženy pro rychlá a inteligentní datová úložiště (datová jezera), která pohánějí AI ve velkém měřítku. Díky nižší latenci, vyšší šířce pásma a větší spolehlivosti poskytuje výkon potřebný pro dnešní nejnáročnější AI úlohy. Mezi klíčové inovace patří:
• Direct Write QLC: Tato technologie umožňuje zapisovat data přímo, bez nutnosti použití dočasné mezipaměti (SLC bufferu). Tím se eliminuje riziko ztráty dat při výpadku napájení už při prvním zápisu.
• Čip BiCS8 2Tb QLC: Zdvojnásobuje hustotu úložiště, aniž by se zvětšily fyzické rozměry čipu.
• Optimalizace spotřeby energie UltraQLC: Využívá dynamické škálování frekvence, což znamená, že dokáže zvýšit výkon až o 10 % při stejné spotřebě energie2. (Jedná se o předpokládané hodnoty.)
• Škálovatelný vícejádrový řadič: Zajišťuje vysokou propustnost a spolehlivost i při práci s extrémně velkými objemy dat.
• Profil uchovávání dat (DR): Až o 33 % snižuje3 potřebu cyklů recyklace dat, což zvyšuje spolehlivost a odolnost disku, zajišťuje nepřetržitý přístup k datům a zároveň snižuje spotřebu energie (jedná se o předpokládané hodnoty).
SSD SANDISK SN670 128 TB1 NVMeTM a SSD Sandisk UltraQLCTM 256 TB1 NVMeTM budou k dispozici ve formátu U.2 na začátku roku 2026, další formáty budou k dispozici později v průběhu roku.
Zdroj: Sandisk