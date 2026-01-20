Channeltrends  »  Novinky  »  Open-source nástroj Sandisk SPRandom pro efektivnější benchmarking SSD

Open-source nástroj Sandisk SPRandom pro efektivnější benchmarking SSD

redakce
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sandisk SPRandom
Autor: Sandisk
Společnost Sandisk představila nový open-source nástroj SPRandom, který řeší jedno z hlavních omezení při benchmarkingu SSD disků s vysokou kapacitou. Nástroj zrychluje přípravu disků do stabilního stavu pro přesné a opakovatelné testování výkonu v reálných pracovních podmínkách.

SPRandom je navržen jako rozšíření procesu benchmarkingu podnikových SSD, kde je nutné dostat disk do stabilního provozního stavu ještě před samotným měřením výkonu. U disků s kapacitou 16 TB a vyšší může tradiční sekvenční a náhodný zápis trvat dny až týdny, což výrazně prodlužuje celý testovací proces.

Nový nástroj využívá pseudonáhodnou metodu předběžného testování, která je integrována do nástroje Flexible I/O Tester (fio). Díky tomu je možné zkrátit přípravu disku na stabilní stav z řádu dní nebo týdnů na pouhé hodiny, aniž by došlo ke zkreslení výsledků testování.

Podle údajů uvedených společností Sandisk byla u 32TB SSD zkrácena doba předběžné přípravy z více než 160 hodin na přibližně 6,2 hodiny. U disků s kapacitou 64 TB a vyšší se tento proces zkrátil z několika týdnů na jednotky hodin, což výrazně zvyšuje efektivitu testování ve velkých datových centrech i vývojových laboratořích.

SPRandom je dostupný jako open-source nástroj a lze jej přizpůsobit také pro SSD jiných výrobců. Kromě úspory času přináší zákazníkům možnost získat realistická data o výkonu disků ve stabilním stavu již od prvního dne a přispívá ke zlepšení benchmarkingových metod napříč celým odvětvím.

Díky otevřenému přístupu a výraznému zkrácení testovacích cyklů představuje SPRandom nový standard pro ověřování výkonu podnikových SSD v reálných provozních podmínkách.

HR26

Dostupnost a cena
Nástroj Sandisk SPRandom je k dispozici jako open-source řešení.

Zdroj: Sandisk

