Open-source nástroj Sandisk SPRandom pro efektivnější benchmarking SSD

- Výrobce: Sandisk
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, TD SYNNEX
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia, TD SYNNEX
- Cena: zdarma (open source)
- Více informací: https://shop.sandisk.com/topics/technology/ssd-preconditioning-with-sandisk-sprandom
SPRandom je navržen jako rozšíření procesu benchmarkingu podnikových SSD, kde je nutné dostat disk do stabilního provozního stavu ještě před samotným měřením výkonu. U disků s kapacitou 16 TB a vyšší může tradiční sekvenční a náhodný zápis trvat dny až týdny, což výrazně prodlužuje celý testovací proces.
Nový nástroj využívá pseudonáhodnou metodu předběžného testování, která je integrována do nástroje Flexible I/O Tester (fio). Díky tomu je možné zkrátit přípravu disku na stabilní stav z řádu dní nebo týdnů na pouhé hodiny, aniž by došlo ke zkreslení výsledků testování.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Podle údajů uvedených společností Sandisk byla u 32TB SSD zkrácena doba předběžné přípravy z více než 160 hodin na přibližně 6,2 hodiny. U disků s kapacitou 64 TB a vyšší se tento proces zkrátil z několika týdnů na jednotky hodin, což výrazně zvyšuje efektivitu testování ve velkých datových centrech i vývojových laboratořích.
SPRandom je dostupný jako open-source nástroj a lze jej přizpůsobit také pro SSD jiných výrobců. Kromě úspory času přináší zákazníkům možnost získat realistická data o výkonu disků ve stabilním stavu již od prvního dne a přispívá ke zlepšení benchmarkingových metod napříč celým odvětvím.
Díky otevřenému přístupu a výraznému zkrácení testovacích cyklů představuje SPRandom nový standard pro ověřování výkonu podnikových SSD v reálných provozních podmínkách.
Dostupnost a cena
Nástroj Sandisk SPRandom je k dispozici jako open-source řešení.
Zdroj: Sandisk