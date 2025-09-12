Sandisk uvádí SSD WD Blue SN5100 NVMe s vyššími rychlostmi pro tvůrce a profesionály

- Výrobce: Western Digital
- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, Tech Data Distribution
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, ELKO Computers, Tech Data Distribution SK
- Cena: od 1183 Kč
Nový disk PCIe Gen 4.0 nabízí téměř o 30 % vyšší rychlost než předchozí generace. Uživatelé tak mohou své projekty dokončit v rekordním čase, včetně úprav, renderování a přenosu souborů s vysokým rozlišením, jako jsou videa, obrázky a velké soubory.
SSD WD Blue SN5100 NVMe s technologií Sandisk BiCS8 QLC NAND, usnadňuje práci s 4K a 8K videem a rozsáhlými projektovými složkami. Ať už profesionálové modernizují stávající systém nebo budují novou pracovní stanici, mohou vytvářet rychleji, ukládat více dat a bez obav pracovat na více úlohách najednou, a to vše s pětiletou omezenou zárukou.
Hlavní výhody:
Zrychlení AI a kreativních pracovních postupů – SSD WD Blue SN5100 NVMe nabízí rychlost čtení až 7100 MB/s (modely 1 TB–2 TB) s využitím technologie BiCS8 QLC 3D NAND s CMOS Bonded to Array (CBA).
Méně čekání – SSD WD Blue SN5100 NVMe zlepšuje odezvu aplikací a rychle kopíruje velké soubory nebo projektové složky díky technologii Sandisk nCache 4.0.
Zvětšení úložiště notebooku nebo počítače – SSD WD Blue SN5100 NVMe poskytuje více místa pro největší projekty s kapacitami 500 GB, 1 TB, 2 TB a 4 TB (k dodání v říjnu).
Nové SSD WD Blue SN5100 NVMe přichází na trh v novém designu obalu včetně nového loga Sandisk shop.sandisk.com.
Ceny a dostupnost
SSD WD Blue SN5100 NVMe od společnosti Sandisk je nyní k dispozici na shop.sandisk.com. Doporučená koncová cena je 1183 Kč (500 GB), 1909 Kč (1 TB), 3307 Kč (2 TB) a 6642 Kč (4 TB, dostupný od října 2025).
Zdroj: Sandisk