Schneider Electric oceňoval za udržitelnost, uznání získali čtyři čeští partneři

Společnost Schneider Electric představila úspěšné účastníky regionálního kola soutěže Sustainability Impact Awards 2024, jejímž cílem je ocenit partnery, kteří systémově implementují řešení s měřitelným dopadem na energetickou účinnost, dekarbonizaci a oběhové hospodářství.
Mezi letos nominovanými českými projekty vynikly Synett, Krajská zdravotní, CCC a Moravská vodárenská, které se prosadily díky konkrétním úsporám energie, digitalizaci provozů a inovacím vedoucím k snížení emisí.
„Naši partneři dokazují, že udržitelnost už dávno není jen vizí, ale každodenní realitou firemního fungování. Oceňované projekty ukazují, jak mohou technologie a inovace přinést konkrétní úspory energií, zlepšit služby pro zákazníky a současně chránit životní prostředí,“ uvedl Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric.
Představení vítězů
Synett – inteligentní provoz v retailu (OC Nisa)
Společnost Synett dodala systém měření a regulace včetně grafické nadstavby Building Management System pro obchodní centrum, čímž zajistila komplexní řešení energetického řízení založené na platformě EcoStruxure a pokročilých systémech monitoringu.
Díky nasazení inteligentního řízení nových technologií, řízení spotřeby, integraci lokálních obnovitelných zdrojů a optimalizaci provozu systémů, včetně implementace rezervačního systému pro multiplex, dosáhl investor významného zlepšení: podle předložených údajů se podařilo investorovi snížit emise CO₂ přibližně o 30 % a dosáhl zlepšení energetické účinnosti až o 20 %, přičemž celková spotřeba řízených technologií ve spravovaných nemovitostech klesla kolem 25 %.
Krajská zdravotní – modernizace nemocniční infrastruktury
Krajská zdravotní v rámci rozsáhlých rekonstrukčních projektů v nemocnicích Děčín, Chomutov a Ústí nad Labem implementovala řešení pro správu napájení, monitoring kvality elektrické energie a centralizované řízení spotřeby.
Nasazení EcoStruxure Power a nástrojů pro sběr a analýzu provozních dat umožnilo dynamické řízení spotřeby, zlepšení odolnosti napájení během rekonstrukčních prací a současně snížení provozních nákladů a emisí. V praxi to znamenalo modernizaci rozvoden, digitální měření a komunikaci v rozvodech a postupné převedení dat do centrálního systému pro porovnávání a optimalizaci jednotlivých lokalit.
CCC – BMS a Zero Carbon přístup v developerských projektech
CCC, specialista na BMS a řídicí systémy budov, přinesl do projektů řešení, která kombinují vyšší energetickou účinnost, podporu obnovitelných zdrojů a digitální nástroje pro řízení budov. V projektech typu Port 7 byla implementována řešení EcoStruxure Building Operation s automatizačními servery a bezdrátovým řízením osvětlení.
Součástí strategie je i plán na integraci dobíjecích stanic pro elektromobily a využití obnovitelných zdrojů přímo v projektech. Podklady uvádějí, že nasazení inteligentních systémů může vést k redukci spotřeby energie v řádu 20–30 % a významnému snížení emisí v nových projektech.
Moravská vodárenská – optimalizace provozu čistírny odpadních vod (ČOV Olomouc)
ČOV Olomouc prošla sérií optimalizačních opatření – od nové analýzy provozu přes výměnu dmychadel a úpravu pohonů až po modernizaci vlastní výroby elektřiny a výstavbu fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem plánovaným na cca 960 kW a rezervovanou spotřebou 850 kW.
Řídicí systém založený na Modicon M580 a řízení výkonu (včetně frekvenčních měničů Altivar Process) umožní efektivní správu vlastních zdrojů, řízení přebytků do sítě a snížení energetické náročnosti provozu, což je rozhodující krok k dlouhodobé uhlíkové neutralitě provozu.
Co soutěž ukázala
Letošní laureáti podle zástupců Schneider Electric potvrdili, že reálné snížení emisí a provozních nákladů je dosažitelné již při nasazení dobře navržených digitálních a energetických řešení. Projekty ukázaly široké spektrum přístupů – od integrace FVE, přes centralizovaný monitoring a řízení spotřeby, až po modernizaci technologických provozů (např. ČOV).
Soutěž Sustainability Impact Awards je součástí programu Partnering for Sustainability a hodnotí partnery Schneider Electric v oblastech, které mají bezprostřední dopad – jak na vlastní provoz firem, tak na jejich zákazníky.
Hodnocení zohledňuje nasazení digitálních řešení, zavádění obnovitelných zdrojů, zvýšení provozní účinnosti a využití principů oběhového hospodářství. Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2022 a již v minulých kolech ukázala, že nejlepší projekty mohou sloužit jako reálná inspirace a škálovatelné vzory i pro ostatní firmy.
Zdroj: Schneider Electric