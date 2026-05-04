Seyfor loví dál, novou akvizicí získává 40% podíl ve společnosti Raynet

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Martin Cígler, zakladatel a CEO společnosti Seyfor, a Martin Bazala, CEO společnosti Raynet
Seyfor rozšiřuje své portfolio o cloudové CRM Raynet, čímž posiluje nabídku pro menší a středně velké firmy i technologické synergie s vlastními ERP systémy. Partnerství zároveň urychlí produktový rozvoj a mezinárodní expanzi obou společností.

Společnost Seyfor pokračuje ve své akviziční strategii a rozšiřuje své portfolio o další klíčovou oblast. Nově získává 40% podíl ve společnosti Raynet, českém výrobci stejnojmenného cloudového CRM systému. Transakce přináší Seyforu silného partnera v segmentu řízení vztahů se zákazníky a zároveň otevírá prostor pro další rozvoj produktového portfolia i mezinárodní expanzi.

Raynet patří mezi nejvýznamnější dodavatele CRM řešení pro menší a středně velké firmy na českém trhu. Jeho cloudový systém je dlouhodobě využíván firmami, které hledají efektivní nástroj pro řízení obchodu, zákaznických vztahů a obchodních procesů. Společnost bude i nadále fungovat jako samostatná entita pod stávajícím vedením v čele s Martinem Bazalou, přičemž původním vlastníkům zůstává 60% podíl.

Doplnění portfolia a nový růstový segment

Akvizice Raynetu představuje pro Seyfor strategický krok směrem k rozšíření produktového portfolia. Společnost dosud nabízela CRM řešení pro velké zákazníky zejména prostřednictvím implementace Microsoft Dynamics CRM. Raynet nyní doplňuje tuto nabídku o řešení, které vhodně doplní nabídku řešení pro významnou část zákaznické základny Seyforu.

Díky možnosti propojení s existujícími ERP systémy Seyforu, s nimiž lze Raynet již dnes integrovat, vzniká prostor pro hlubší technologické synergie a rozvoj nové generace komplexních řešení pro řízení firemních procesů.

Raynet v souladu s dlouhodobou strategií

Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie Seyforu, která stojí na postupném budování silné evropské technologické skupiny. V posledních letech Seyfor realizoval napříč Evropou řadu akvizic a významně rozšířil své působení na domácím trhu i mimo něj.

Výrazně posílil zejména na Balkáně prostřednictvím společnosti M&I Systems a jejích následných akvizic, akvizicí společnosti Revolution Software Kft. vstoupil na maďarský trh a dále rozvíjel své aktivity i v dalších segmentech, včetně telematiky, AI nebo pokladních systémů.

Akvizice Raynetu je dalším krokem v naší strategii budování silné evropské skupiny. Doplňujeme portfolio o klíčovou oblast CRM a zároveň získáváme partnera s kvalitním produktem a silnou pozicí na trhu. Věříme, že společně dokážeme urychlit jeho další rozvoj a využít potenciál Raynetu i na zahraničních trzích, kde zatím aktivně nepůsobí,“ říká Martin Cígler, zakladatel a CEO společnosti Seyfor.

Plány do budoucna

Pro Raynet znamená vstup Seyforu příležitost k dalšímu růstu, posílení technologického zázemí a urychlení expanze na zahraniční trhy. Spolupráce obou společností se zaměří především na sdílení know-how, rozvoj produktů a využití synergií napříč skupinou, včetně zahraničních entit, jako jsou Seyfor Adriatics, M&I Systems nebo Revolution Software.

„Příchod Seyforu je pro nás důležitý krok dopředu. Díky novému spojení můžeme rychleji inovovat, dál upevňovat naši pozici na domácím trhu a zároveň naplno otevřít dveře zahraničním příležitostem. Získáváme silného partnera, který nám kryje záda technologicky i kapitálově, takže se můžeme ještě víc zaměřit na zapojování AI a posouvat Raynet na další úroveň,” komentuje akvizici Martin Bazala, CEO společnosti Raynet.

Zejména v posledních dvou letech výrazně posilujeme naši mezinárodní pozici díky akvizicím a zaměření na spolupráci jednotlivých firem napříč skupinou. Tento přístup nám umožňuje efektivně růst a zároveň stavět na silných značkách, které jsou v různých evropských regionech již etablované,“ uzavírá Cígler.

Zdroj: Seyfor

Zuzana Peroutková Bičíková

