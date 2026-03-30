Heureka ShopRoku 2025: Značkou roku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Portál Heureka vyhlásil vítěze sedmnáctého ročníku soutěže ShopRoku 2025, v němž uspěly značky Apple, Lego, Růžový slon, OnlineShop, Eva.cz, Alza.cz a agentura Advisio. Letos byla poprvé vyhlášena také kategorie Brand Challenger, která oceňuje rychle rostoucí značky, jež posouvají hranice svého segmentu.
„Letošní, již sedmnáctý ročník soutěže na jednu stranu potvrdil silnou roli některých stálic české e-commerce, ale zároveň přinesl i příjemné novinky. Nově oceněné e-shopy ukázaly, že i v zavedených segmentech je prostor pro inovace a růst,“ říká k soutěži ShopRoku 2025 David Chmelař, CEO společnosti Heureka.
„Nově zavedená kategorie Brand Challenger ukazuje, že český e-commerce trh stále nabízí prostor pro progresivní vývoj a pokrok. Vyzdvihuje e-shopy, které rychle rostou, zlepšují svou viditelnost i výkon a dokazují, že i v zavedených kategoriích se dá zamíchat kartami,“ doplňuje CCO Heureky Ondřej Hnát.
Top značky i ti, kdo je dohánějí
Kategorie Značka roku oceňuje dlouhodobé lídry trhu, kteří si udržují silnou pozici v očích zákazníků i stabilní výkonnost napříč segmenty. V letošním ročníku soutěže ShopRoku si toto prestižní ocenění odnesla společnost Apple, která potvrdila svou dominantní pozici před druhým Samsungem a třetím Xiaomi.
Dlouhodobým vítězem Ceny popularity je e-shop Alza.cz, který svou pozici obhájil i v letošním roce. „Cena popularity je jedinou kategorií soutěže ShopRoku, kde o výsledku rozhodují přímo zákazníci prostřednictvím veřejného hlasování. To z tohoto ocenění činí důležitý ukazatel oblíbenosti značky mezi širokou veřejností,“ vysvětluje Ondřej Hnát.
Úplnou novinkou letošního ročníku ShopRoku je ocenění Brand Challenger, kterou letos vyhrála značka LEGO. Hodnocení se zaměřuje na značky s nejvýraznějším růstem a schopností rozhýbat svou kategorii, tedy na ty, kdo se můžou brzy stát vyzyvateli dlouhodobých lídrů. Vyzdvihuje e-shopy, které v posledním roce výrazně posílily svou pozici, získaly pozornost zákazníků a prokazatelně rostou rychleji než konkurence, a to jak z pohledu zájmu, tak výkonu.
Internetový obchod OnlineShop si odnesl první cenu v kategorii Udržitelného e-shopu, Cenu Heureky získal e-shop Růžový slon a první místo v kategorii Agentura roku patří společnosti Advisio. Prvenství zde připadne tomu, kdo spravuje nejvíce z oceněných e-shopů.
PŘEHLED VÍTĚZŮ
ZNAČKA ROKU
1. místo: Apple
2. místo: Samsung
3. místo: Xiaomi
BRAND CHALLENGER
1. místo: LEGO
2. místo: Roborock
3. místo: Dewalt
CENA HEUREKY
1. místo: Růžový slon
2. místo: Ekokoza.cz
3. místo: BaaVi
CENA UDRŽITELNÉHO E-SHOPU
1. místo: OnlineShop
2. místo: VUCH
3. místo: nanoSPACE
CENA KVALITY
1. místo: Eva.cz
2. místo: Spojený pes
3. místo: 4camping
CENA POPULARITY
1. místo: Alza.cz
2. místo: NaturaMed
3. místo: Lidl-shop.cz
AGENTURA ROKU
1. místo: Advisio
Zdroj: Heureka Group