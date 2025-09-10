Channeltrends  »  Novinky  »  Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma

Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Mužské a ženské ruce spojující puzzle kousky na barevném pozadí reprezentující týmovou spolupráci spolupráce synergie kreativní problém řešení integrační strategie připojení konceptu.
Autor: Shutterstock
Smlouva pokrývá aktivity TD Synnex v Severní Americe a Evropě, partnerům v Česku nabízí kompletní balík řešení Newforma Konekt.

Specializovaná obchodní skupina Datech české pobočky IT distributora TD Synnex uzavřela distribuční smlouvu se společností Newforma, jež se zabývá vývojem softwaru pro management projektů a informací. Využívá se v oborech, které sdružuje oblast AECO (architecture, engineering, construction, owners), tedy ve stavebnictví, architektuře, inženýrství nebo provozu.

Skupina Datech má ve svém portfoliu specializovaný software pro navrhování, výrobu, tvorbu digitálních dvojčat nebo vizualizaci a pokrývá širokou škálu průmyslových odvětví.

Nově uzavřená smlouva rozšiřuje rostoucí portfolio Datech o doplňková řešení pro designéry a inovátory v oblasti AECO a příbuzných oborech. Využívá silný partnerský ekosystém TD SYNNEX a zároveň je v souladu s naším závazkem podporovat inovace a digitální transformaci napříč odvětvími,” říká Tomáš Kácha, který řídí skupinu Datech v regionu východní Evropy.

Partneři a profesionálové z oborů jako jsou architektura nebo stavebnictví mohou díky novince v portfoliu získat bezproblémový přístup k nástrojům, které potřebují k centrální správě dat pro své projekty, snížit rizika a zároveň se připravit na budoucí výzvy.

Diverzifikace příležitostí

Partneři Datech získají přístup k expertní technické podpoře přímo od společnosti Newforma. Datech zároveň poskytuje onboarding a školení pro partnery, kteří chtějí řešení od společnosti Newforma uvést na trh spolu s nabídkou špičkového softwaru pro designéry. Datech také podporuje partnery při tvorbě plánů uvedení produktů na trh a při práci se zákazníky.

„Řešení od společnosti Newforma umožní našim partnerům pomáhat organizacím z oblasti stavebnictví dosáhnout nové úrovně produktivity a efektivity práce,“ řekl Jaap Smit, senior vice president, Datech and business applications global, TD Synnex. „Je to další důležitý krok v diverzifikační strategii skupiny Datech a atraktivní rozšíření našeho portfolia, které přinese partnerům řadu nových příležitostí.“

„Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností TD Synnex, která má skvělou pověst a inovativní přístup, což perfektně zapadá do cílů společnosti Newforma poskytovat moderní, intuitivní řešení v oblasti AECO, které jsou připravena na budoucí vývoj,“ doplnil Peter Cannone, CEO společnosti Newforma.

Centrální mozek pro informace

Newforma poskytuje centralizovanou cloudovou platformu pro management všech informací týkajících se projektů – od nákresů a modelů, přes RFI (Request for Information), schvalování a změny ve smlouvách. To vše slouží k tomu, aby týmy pracovaly s jedním zdrojem dat. Snižují se tak rizika a eliminují případy, kdy je potřeba některé části projektu nákladně přepracovávat.

Nedávno uvedený modul Info Track pro platformu Newforma Konekt je jediným řešením svého druhu pro segment AECO. Sdružuje veškeré informace týkající se projektu, což posiluje efektivitu spolupráce a propojení týmů působící na různých místech.

Info Track zrychluje zapojení nových členů a zajišťuje, že veškeré know-how je zaznamenané a sdílené. Firmám to pomáhá zvládat více práce s menšími náklady i v situaci, kdy jsou jejich projekty stále komplexnější a zvyšuje se objem dat, se kterými pracují.

Cyber25

Strategický program skupiny Datech s přidanou hodnotou je víceúrovňová iniciativa vytvořená tak, aby podpořila partnery a rozšířila jejich možnosti. Poskytuje přístup k široké škále nástrojů, automatizovaných služeb a platforem určených k tomu, aby posílili svou nabídku v souladu s metodikou životního cyklu prodeje LAER – Land, Adopt, Expand, Renew. Zahrnuje to partnerský portál a obchodní přehledy, které poskytují data v reálném čase.

Zdroj: TD Synnex

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

