Skutečné náklady levných softwarových klíčů: Co by podniky měly vědět

PR článek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Jakub Šulák, zakladatel a CEO společnosti Forscope.
Autor: Jakub Šulák, zakladatel a CEO společnosti Forscope
S rostoucím významem digitální infrastruktury pro kontinuální chod firem se řada organizací nevědomky vystavuje právním, finančním i provozním rizikům. Důvodem je spoléhání se na extrémně levné softwarové klíče prodávané online, které často neposkytují žádné zákonné právo software používat.

Společnost Forscope, největší softwarový broker ve střední a východní Evropě a dlouholetá autorita v oblasti licencování softwaru v souladu s legislativou varuje před rostoucím nárůstem nabídek aktivačních klíčů, které neposkytují žádné zákonné právo na používání softwaru. S rostoucím počtem auditů a zintenzivněním aktivit prodejců softwaru při vymáhání dodržování licenčních podmínek je rozlišení mezi produktovým klíčem a platnou softwarovou licencí důležitější než kdy dříve.

Například licenční ujednání pro přístup k virtuálnímu desktopu z firemního notebooku s Windows se liší od podmínek pro přístup z osobního MacBooku. Podobně prostředí RDS vyžadují pečlivé přiřazení licencí CAL, aby zůstala v souladu s legislativou, a také hybridní pracovní modely vyžadují jasné licencování napříč cloudovými předplatnými a lokálními servery. Bez jasné strategie riskují společnosti nadměrné výdaje, provozování nekompatibilních nastavení nebo uzamčení do cloudových modelů, které se časem stávají stále dražšími.

Licence není totéž, co aktivační klíč

Forscope dlouhodobě pomáhá firmám orientovat se na trhu sekundárního softwaru a upozorňuje na rozšířený omyl, že funkční aktivace znamená legální používání. Mnoho organizací předpokládá, že samotná aktivace potvrzuje legitimitu jejich softwaru, aniž by si uvědomovaly, že produktový klíč je pouze technický mechanismus, a ne právní licence. Bez odpovídající dokumentace prokazující zákonné vlastnictví a převod riskují společnosti provozováním mimo licenční podmínky společnosti Microsoft, bez ohledu na to, zda software funguje normálně, výrazné negativní dopady.

Situaci dále zhoršuje skutečnost, že neověření online prodejci nabízejí klíče za ceny výrazně pod tržní hodnotou. Tyto nabídky zpravidla neobsahují povinnou právní dokumentaci, která doprovází legitimní trvalé licence, včetně dokladu o prvním prodeji, potvrzení o převodu práv a důkazu, že licence byla původně získána v Evropském hospodářském prostoru. Často se jedná o nepřenositelné OEM licence, klíče vázané na konkrétní zařízení, licence z nepovolených regionů nebo zcela neplatné klíče.

Na rozdíl od prodejců, kteří poskytují pouze klíč, společnost Forscope zajišťuje, že každá licence je doprovázena požadovanou právní dokumentací, což podnikům zaručuje plnou připravenost na audit s jistotou prokázat svá práva k užívání. To zahrnuje ověření původu softwaru, potvrzení jeho převoditelnosti a zajištění splnění všech podmínek zásady vyčerpání.

Riskovat se může prodražit

Podle společnosti Forscope je nárůst počtu podvodných nebo nedokumentovaných klíčů symbolickým příkladem širšího problému v dnešním softwarovém prostředí. Mnoho organizací čelí rostoucímu tlaku na optimalizaci nákladů, což je vede k tomu, že se obracejí na online tržiště nebo neznámé prodejce, aniž by plně zvážily právní důsledky. V prostředí, kde jsou audity stále častější a regulační očekávání přísnější, však nelze dodržování předpisů dosáhnout pouze aktivací. Podniky potřebují licenční řešení, která poskytují dlouhodobou právní jistotu, předvídatelné rozpočtování a ochranu před důsledky nákupu v rozporu s legislativou.

„Mnoho firem se domnívá, že pokud je software aktivovaný, je automaticky legální. Aktivace však neznamená legálnost. Platná licence vyžaduje ověřitelnou dokumentaci, bez níž organizace riskují závažná porušení předpisů. Naší prioritou je pomáhat firmám činit informovaná rozhodnutí a zajistit digitální prostředí, které je nákladově efektivní a plně v souladu s předpisy. Levné klíče se mohou zdát atraktivní, ale jejich finanční a právní důsledky mohou být z dlouhodobého hlediska mnohem nákladnější,“ říká Jakub Šulák, zakladatel a CEO společnosti Forscope.

S tím, jak si stále více podniků uvědomuje rizika nákupu aktivačních klíčů bez odpovídajících licenčních práv, nabývá role odborného poradenství na významu. Transparentní přístup k licencování a právně ověřitelné trvalé licence pomáhají IT manažerům, finančním ředitelům i specialistům na compliance budovat stabilní a bezpečné digitální prostředí.

O Forscope

Forscope, největší softwarový broker ve střední a východní Evropě, nabízí plně licencovaná softwarová řešení prostřednictvím inovativního, nákladově efektivního modelu akvizice společnostem všech velikostí i veřejným institucím. Kromě toho firma dodává komplexní balíček služeb včetně technické podpory, licenčního a právního poradenství. Forscope se sídlem v České republice působí v dalších devíti zemích střední a východní Evropy. Je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft a je držitelem certifikací ISO 9001:2015 a ISO 27001.

Pro více informací navštivte: Web | LinkedIn | Facebook

Autor článku

