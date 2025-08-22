Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link představuje solární bezdrátovou bezpečnostní kameru Tapo C411 KIT

TP-Link představuje solární bezdrátovou bezpečnostní kameru Tapo C411 KIT

redakce
Dnes
TP-Link Tapo C411 KIT
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link uvádí na trh sadu venkovní bezpečnostní kamery napájené ze solárního panelu Tapo C411 KIT. Ta je navržena pro uživatele, kteří požadují maximální flexibilitu, dlouhou výdrž a bezúdržbový provoz.

Tapo C411 KIT kombinuje výkonnou kameru s 2K 3MP rozlišením a solární panel. Díky tomu odpadá nutnost zapojování a výměny baterií – stačí 45 minut denního slunečního svitu pro zajištění celodenního provozu. Integrovaná dobíjecí baterie navíc zajistí až 180 dní provozu na jedno nabití (při 250 sekundách používání denně), takže kamera je k dispozici i při delším nedostatku slunce.

Kamera nabízí detailní záznam v rozlišení 2K 3MP (2304 × 1296 px) s pokročilým algoritmem pro vyvážení expozice. Díky světelnému objektivu F1,65, snímači Starlight a dvěma integrovaným reflektorům poskytuje barevné noční vidění až do vzdálenosti devíti metrů.

Tapo C411 KIT využívá AI detekci pohybu a osob, která minimalizuje falešné poplachy způsobené větrem nebo zvířaty. Uživatelé si mohou nastavit zóny aktivity a dostávat upozornění pouze na relevantní události. Kamera umožňuje také vlastní světelný a zvukový alarm, který lze přizpůsobit.

Kamera i solární panel splňují krytí IP65, což zajišťuje odolnost vůči dešti, prachu, sněhu i slunečnímu záření. Provozní teplota od –20 °C do 45 °C umožňuje celoroční použití. Díky bezdrátovému provozu a variabilnímu držáku lze kameru i panel snadno umístit kamkoli, kde není dostupná zásuvka.

Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB (až 3104 hodin záznamu) nebo do cloudového úložiště Tapo Care (předplatné) s možností šifrovaného zálohování a 30denní historií videoklipů. Nastavení, správa a přehrávání záznamů probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Tapo, která umožňuje i vzdálený přístup, sdílení s rodinou a nastavení zón pro ochranu soukromí.

Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci například s kurýrem nebo návštěvou. Kamera je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant, takže ji lze snadno integrovat do chytré domácnosti.

Zdroj: TP-Link

