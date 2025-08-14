Channeltrends  »  Novinky  »  Sophos a Halcyon vzájemně sdílejí informace pro lepší ochranu proti ransomwaru

Sophos a Halcyon vzájemně sdílejí informace pro lepší ochranu proti ransomwaru

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Rozmanitá skupina odborníků na kybernetickou bezpečnost sleduje aktivní operaci pomocí technologie satelitního sledování. Černošský specialista předkládá návrh na sledování cílového vozidla v městském terénu.
Autor: Shutterstock
Spolupráce umožňuje sdílení zpravodajských informací v reálném čase a vzájemnou ochranu proti neoprávněnému přístupu.

Společnost Sophos oznámila, že uzavřela strategické partnerství pro sdílení informací o hrozbách se společností Halcyon, jež poskytuje řešení na ochranu proti ransomwaru. Tato spolupráce spojuje dva nejzkušenější týmy v oblasti ochrany proti ransomwaru s cílem zrychlit detekci a zlepšit ochranu i možnosti reakce u více než tří set tisíc organizací po celém světě.

Spolupráce mezi společnostmi umožní výměnu informací o hrozbách v reálném čase, včetně indikátorů kompromitace (IOC), chování protivníků a vzorců útoků, s cílem zlepšit prevenci ransomwaru a zrychlit reakci na útoky.

Vzájemná ochrana pro větší odolnost

V návaznosti na nedávné oznámení společnosti Halcyon o založení komunitně zaměřeného výzkumného centra ransomwaru bude tato iniciativa pro sdílení dat sloužit jako základ obrany v rámci řešení společností Sophos i Halcyon.

Využívat ji budou zákazníci řešení Sophos Endpoint powered by Intercept X, stejně jako Sophos Managed Detection and Response (MDR), Sophos XDR, Halcyon Anti-Ransomware Platform a dalších společných služeb.

V rámci spolupráce implementují společnosti Halcyon a Sophos také vzájemnou ochranu proti neoprávněnému přístupu, která umožní každé z platforem monitorovat a chránit agenty druhé platformy v prostředí zákazníků.

Sdílení know-how pro lepší výzkum

To podle zástupců pomůže zajistit, aby organizace používající obě řešení získaly užitek z větší odolnosti, snížení rizika narušení obrany proti ransomwaru a zachování integrity celkové strategie ochrany.

Cyber25

Spolupráce v oblasti informací o hrozbách je součástí širší strategie Sophosu, jejímž cílem je rozšířit dosah a rychlost reakce na hrozby prostřednictvím strategických partnerství. Expertní tým Sophos X-Ops, který sleduje kybernetické hrozby, bude úzce spolupracovat s výzkumnými a technickými týmy společnosti Halcyon na sdílení a využití poznatků o ransomwaru v široké škále prostředí.

Zdroj: Sophos

