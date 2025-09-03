Soundbary řad Q a S a reproduktory Z100 od TCL

- Výrobce: TCL
- Distributoři ČR: TCL, SWS
- Distributoři SR: TCL, WESTech
- Více informací: https://www.tcl.com.
Pro všechny, kdo chtějí proměnit svůj obývací pokoj v domácí kino, je Q85H Pro soundbarem, který přináší zvukový zážitek. Díky 7.1.4kanálové sestavě s podporou Dolby Atmos a DTS:X dokáže šířit zvuk všude kolem a vtáhnout vás do děje.
Srdcem modelu je technologie TCL Ray·Danz, navržená tak, aby zvuk pokryl co nejširší prostor, aniž by ztratil na přesnosti. Výsledkem je bohatý zvuk všude v místnosti. Q85H Pro byl navržen tak, aby dobře fungoval v každém interiéru – technologie TCL AI Sonic-Adaptation dokáže analyzovat akustiku prostoru a přizpůsobit mu nastavení. S maximálním zvukovým výkonem 860 W zvládne cokoliv – od výbuchů ve velkofilmech až po tichý dialog. A s funkcí Tutti Choral synchronizuje zvuk mezi soundbarem a kompatibilními televizory TCL, což přináší vyladěný zážitek.
TCL Q85H Pro je dostupný v Česku i na Slovensku za doporučenou cenu 16 990 Kč/ 679 eur.
Pro ty, kdo chtějí zvuk jako v kině bez složité instalace, je Q75HE ideální volbou. Jeho 5.1.2kanálový systém s podporou Dolby Atmos a dvěma reproduktory směřujícími vzhůru dodává akčním scénám dynamiku a dialogům pocit bezprostřednosti. Středový kanál zajišťuje, že dialogy zůstávají jasně slyšitelné a vždy v popředí, zatímco AI Sonic-Adaptation kalibruje zvuk podle velikosti a akustiky místnosti.
Bezdrátový subwoofer přináší extra hloubku basově náročným scénám. Technologie TCL Tutti Choral spolupracuje s reproduktory TCL televizoru, aby vytvořila jednotnou zvukovou scénu. A díky maximálnímu výkonu 620 W získáte kromě snadného zapojení i ohromující zvuk.
TCL Q75HE je dostupný v Česku i na Slovensku za doporučenou cenu 12990 Kč / 499 eur.
Soundbar TCL Q65H je nejnovější přírůstek do prémiové řady Q, který spojuje špičkové funkce jako Ray·Danz, podporu Dolby Atmos nebo DTS:X s luxusním kompaktním provedením. Nezaostává ani za svými většími protějšky – 5.1kanálový systém s maximálním výkonem 580 W dokáže snadno zaplnit místnost pohlcujícím prostorovým zvukem.
TCL Q65H je čerstvě dostupný v Česku i na Slovensku za doporučenou cenu 9990 Kč/ 389 eur.
Model S55HE (na úvodním obrázku) je určen pro ty, kdo chtějí plný zvuk, ale nemají prostor na velká zařízení. Díky kompaktnímu designu se snadno vejde pod televizi, ale zvuk rozhodně není nenápadný – jeho 2.1kanálová sestava s bezdrátovým subwooferem přináší úderné basy a jasný zvuk, který snadno zaplní místnost. S podporou Dolby Atmos a DTS Virtual:X dodává prostorový punc čemukoliv, co sledujete. Navíc si můžete vybrat z přednastavených režimů zvuku (např. film, hudba nebo TV), které automaticky přizpůsobí přehrávání tak, aby nabídlo vyvážený zvuk přesně podle obsahu, ať už posloucháte dialogy nebo taneční hudbu.
TCL S55HE je dostupný v Česku i na Slovensku za doporučenou cenu 5990 Kč / 239 eur.
Model S45HE je sice nejmenší, ale má pořádnou sílu. Je navržený pro ložnice či menší prostory. Nabízí 2.0kanálovou sestavu s podporou Dolby Atmos, která umí zvýrazňovat dialogy a dodává akčním scénám větší říz. Díky přednastaveným režimům zvuku přepnete dle toho, co právě sledujete, a jeho nízkoprofilový design se hodí do čistých a jednoduchých domácích sestav.
TCL S45HE je dostupný v Česku i na Slovensku za doporučenou cenu 2990 Kč / 119 eur.
Z100 – Revoluce v domácím prostorovém zvuku
To nejzajímavější na konec. Bezdrátové reproduktory TCL Z100 se chlubí technologií Dolby Atmos FlexConnect, která umožňuje rozmístit reproduktory kamkoliv v místnosti – samy se přizpůsobí rozložení prostoru i počtu reproduktorů a optimalizují zvuk tak, aby poskytovaly vždy ten nejlepší možný zážitek. Výsledkem je plnohodnotné domácí kino rychle a bez složité instalace.
Až čtyři reproduktory Z100 lze spárovat s kompatibilním televizorem TCL (například C6K) a vytvořit tak zvukové prostředí, které odpovídá domácímu kinu Dolby v konfiguraci 5.1.2 nebo 7.1.4. Kromě toho se dají až dva Z100 reproduktory využít pro stereo poslech (bez Dolby Atmos) po připojení k telefonu nebo tabletu přes Bluetooth.
TCL Z100 budou dostupné v Česku i na Slovensku od září za doporučenou cenu 4 990 Kč / 199 €.
Zdroj: TCL