LG uvádí první 6K monitor na světě s rozhraním Thunderbolt 5 pro profi tvůrce

- Výrobce: LG
- Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Cena: 49 999 Kč
- Více informací: www.LGnewsroom.com
Prémiový monitor s ultra vysokým rozlišením je speciálně navržen pro profesionální editory videa, grafické designéry a další tvůrce, kteří při náročných pracovních postupech zpracovávají datově intenzivní soubory. Díky kombinaci ultraostrého rozlišení 6K (6144×3456) s výjimečnou přesností barev a vysokorychlostní konektivitou, je možné pracovat rychleji a chytřeji.
Značka UltraFine evo navazuje na tradici řady LG UltraFine, která zahrnuje 5K displeje optimalizované pro zařízení Mac.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Prémiový monitor je navržen tak, aby splňoval potřeby kreativních profesionálů, a poskytuje bezchybnou věrnost obrazu a jasnost textu na nové úrovni. Jeho 32palcový 6K HiDPI displej se může pochlubit hustotou pixelů 224 PPI, která zajišťuje ostřejší a čistší text a přesné vizuální detaily. 6K UltraFine evo je z výroby kalibrován pro konzistentní barevné podání s operačním systémem macOS.
Pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB, což zajišťuje věrnou reprodukci digitálního obrazu pro úpravy videa a fotografií, včetně tiskové produkce. Je certifikován podle VESA DisplayHDR 600 a udržuje konzistentní jas a věrné barvy potřebné pro detailní grafiku a práci s videem. Kromě toho bude k dispozici režim Studio Mode se třemi přednastavenými barevnými možnostmi pro zařízení Mac.
Model 32U990A s rozlišením 6K, navržený s ohledem na profesionální uživatele, nabízí 2,56krát více pixelů než monitor s rozlišením UHD 4K (3840×2160). Pokud jsou dva monitory 6K UltraFine evo nastaveny v duální konfiguraci, mohou uživatelé vytvořit obrovský pracovní prostor s téměř pětinásobnou plochou obrazovky oproti jednomu monitoru UHD 4K. Tato konfigurace více monitorů, která je výhodná zejména pro systémy založené na rozhraní Thunderbolt, se snadno provádí pomocí řetězového zapojení, což dále zvyšuje efektivitu multitaskingu a optimalizuje digitální pracovní postupy.
Nový monitor také slouží jako profesionální rozbočovač s integrovaným přepínáním KVM a připojením více portů, což umožňuje plynulý provoz v systémech Mac i Windows. To tvůrcům umožňuje prohlížet mobilní obsah v optimálním formátu a současně pracovat na produkčních úkolech.
Kompatibilita s rozhraním Thunderbolt 5 zajišťuje snadnou integraci se zařízeními Mac a slouží jako vysokorychlostní rozbočovač pro SSD, eGPU a další periferní zařízení. Nabízí jednosměrný přenos dat až 120 Gb/s – třikrát rychlejší než Thunderbolt 4 – a podporuje renderování 4K v reálném čase a rychlý přenos 8K RAW video souborů, což činí model 32U990A ideálním pro video editaci a upscalingové pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Vizuálně působivý a výkonný monitor se čtyřstranným designem Virtually Borderless nabízí čistou, minimalistickou estetiku a zážitek ze sledování. Ergonomické nastavení sklonu a otočení umožňuje pohodlné editování časově náročných zakázek a je ideální pro digitální obsah ve vertikálním formátu, jako jsou YouTube Shorts a Instagram Reels. Thunderbolt 5 navíc pomáhá snížit nepořádek v kabelech, udržuje pracovní prostory uklizené a umožňuje flexibilní konfigurace více monitorů.
Zdroj: LG