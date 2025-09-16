Channeltrends  »  Novinky  »  Společnost Netgear představila nástěnný přístupový bod WAX610W

Netgear WAX610W
Autor: Netgear
Společnost Netgear představila kompaktní nástěnný přístupový bod WAX610W s technologií WiFi 6 navržený tak, aby poskytoval výkonné a nákladově efektivní připojení ve větších bytových domech, vzdělávacích zařízeních, hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních, tedy místech, kde je potřeba k internetu současně připojit větší množství uživatelů.
  • Výrobce: Netgear
  • Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: AT Computers SK, eD system
  • Cena: 269 €
  • Více informací: https://www.netgear.com

Rozměrově historicky nejmenší přístupový bod WAX610W od Netgear poskytuje propustnost až 1,8 Gb/s ve dvou pásmech, je vybaven jedním gigabitovým portem PoE-In pro napájení a uplink a čtyřmi porty Gigabit LAN. Kompaktní provedení a tenký, elegantní design se snadno vejdou do jakéhokoli interiéru a zároveň poskytují optimalizované pokrytí ze všech směrů.

Zařízení nabídne vysokou rychlost internetu a zároveň umožní připojení většího počtu zařízení najednou. Tam, kde je to potřeba, Netgear umožňuje snadné oddělení Wi-Fi pro hosty od ostatních částí sítě, což zvyšuje ochranu dat a sítě ubytovatele. Správa zařízení je zjednodušená přes online platformu Netgear Insight, která usnadňuje kontrolu a nastavení i těm, kdo s IT nejsou zkušení.

WAX610W je kompatibilní s klientskými zařízeními, která využívají bezdrátový standard Wi-Fi 4, WiFi 5, WiFi 6E a WiFi 7 v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. S platformou pro správu cloudu Insight mohou IT týmy efektivně segmentovat provoz pro administrativu, zaměstnance, hosty a zařízení IoT.

WAX610W je spravován prostřednictvím služby Netgear Insight, která umožňuje vzdáleně nasazovat, monitorovat a aktualizovat sítě, standardizovat konfigurace napříč nemovitostmi nebo areály a odstraňovat problémy v reálném čase.

Zdroj: Netgear

