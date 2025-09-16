Společnost Netgear představila nástěnný přístupový bod WAX610W

- Výrobce: Netgear
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system
- Cena: 269 €
- Více informací: https://www.netgear.com
Rozměrově historicky nejmenší přístupový bod WAX610W od Netgear poskytuje propustnost až 1,8 Gb/s ve dvou pásmech, je vybaven jedním gigabitovým portem PoE-In pro napájení a uplink a čtyřmi porty Gigabit LAN. Kompaktní provedení a tenký, elegantní design se snadno vejdou do jakéhokoli interiéru a zároveň poskytují optimalizované pokrytí ze všech směrů.
Zařízení nabídne vysokou rychlost internetu a zároveň umožní připojení většího počtu zařízení najednou. Tam, kde je to potřeba, Netgear umožňuje snadné oddělení Wi-Fi pro hosty od ostatních částí sítě, což zvyšuje ochranu dat a sítě ubytovatele. Správa zařízení je zjednodušená přes online platformu Netgear Insight, která usnadňuje kontrolu a nastavení i těm, kdo s IT nejsou zkušení.
WAX610W je kompatibilní s klientskými zařízeními, která využívají bezdrátový standard Wi-Fi 4, WiFi 5, WiFi 6E a WiFi 7 v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. S platformou pro správu cloudu Insight mohou IT týmy efektivně segmentovat provoz pro administrativu, zaměstnance, hosty a zařízení IoT.
WAX610W je spravován prostřednictvím služby Netgear Insight, která umožňuje vzdáleně nasazovat, monitorovat a aktualizovat sítě, standardizovat konfigurace napříč nemovitostmi nebo areály a odstraňovat problémy v reálném čase.
Zdroj: Netgear