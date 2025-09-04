PPDS uvádí nové odolné displeje řady Philips Signage 6000

- Výrobce: Philips
- Servis: Asupport
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Více informací: https://www.philips.cz/p-m-pr/professional-displays nebo https://www.ppds.com/
Modelová řada Philips Signage 6000 je dostupná ve variantách s úhlopříčkou 43, 50, 55 a 65 palců a nabízí možnost instalace na výšku i na šířku. Díky možnosti dalšího rozšíření funkcí prostřednictvím rozhraní OPS přináší tyto displeje širokou škálu vizuálních možností pro podniky působící v náročných prostředích, jako jsou kuchyně, dopravní uzly nebo nákupní centra.
UHD rozlišení a vysoká úroveň jasu (až 800 nitů) zajišťují kvalitní obraz a dobrou čitelnost i v prostředí s intenzivním osvětlením, včetně přímého slunečního svitu. Díky odolnému kovovému šasi a krytí IP5X odolávají mechanickému opotřebení i vzdušným nečistotám, jako jsou prach, vlhkost, dieselové emise – třeba na železničních stanicích. Displeje bezproblémově fungují i v extrémnějších podmínkách – při teplotách od 0 do 40 °C a ve výškách až 3 000 metrů.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Pokud přece jen dojde k potížím, řada Philips Signage 6000 je vybavena technologií PPDS FailOver, která zajistí že obrazovka nikdy nezůstane prázdná – automatickým přepnutím mezi primárním a sekundárním vstupem udržuje obsah stále v provozu.
Integrovaný SmartPlayer navíc umožňuje snadno vytvářet a plánovat obsah i celé playlisty s minimální časovou náročností. Stačí uložit video, audio či obrázky na USB a připojit jej přímo do portu v displeji.
Speciálně navržený čipset v displeji umožňuje využívat vybrané funkce vzdálené správy. Tato upravená verze platformy pro vzdálenou správu Philips Wave je navržená s důrazem na úsporu času, energie i nákladů. Podniky tak mohou vzdáleně přistupovat k displejům a spravovat jejich obsah i nastavení bez nutnosti využívat Android SoC.
Pokud však potřebujete využít výhody systému Android, řadu Philips Signage 6000 lze rozšířit přidáním modulu Philips CRD52 Android OPS, který nabízí 8 GB RAM a 64 GB úložiště, systém Android 14, UHD výstup na DP, RJ45, USB3 a Micro USB. Volitelný modul CRD29 navíc doplňuje i možnost připojení přes WiFi.
Zdroj: Philips