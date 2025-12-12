LG uvádí vylepšenou stylovou obrazovku StanbyME 2

- Výrobce: LG
- Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Cena: 27 990 Kč
- Více informací: www.LGnewsroom.com
Díky vylepšené přenositelnosti a vyššímu rozlišení je StanbyME 2 navržen tak, aby vyhovoval různým životním stylům a osobním preferencím. Vždy ale bude nabízet pohlcující zábavní zážitek. Ať už doma nebo na cestách.
Nový StanbyME od společnosti LG má nový odnímatelný displej, který lze jedním kliknutím sejmout ze stojanu, což přináší vylepšenou přenositelnost a flexibilní možnosti umístění. Lze jej také přeměnit na nástěnný doplněk a použít jako rámované nástěnné hodiny nebo dekorativní displej v kombinaci s příslušenstvím v podobě řemínku. StanbyME 2 podporuje orientaci na šířku i na výšku a snadno se přizpůsobí jakémukoli prostředí a životnímu stylu.
Kromě přenosnosti je obrazovka StanbyME 2 vybavena vestavěnou baterií, která umožňuje až čtyři hodiny nepřetržitého přehrávání videa, což umožňuje pohodlné použití jak v interiéru, tak v exteriéru bez připojení k napájecímu zdroji. Baterii lze snadno dobít pomocí dokovacího stojanu nebo připojením kabelu USB-C k externí nabíječce nebo powerbance pro spolehlivé možnosti napájení.
StanbyME 2 také zajišťuje snadnou a intuitivní interakci s uživatelem, což umožňuje uživatelům plynulé a pohodlné ovládání při každodenním používání. Díky hands-free rozpoznávání hlasu mohou uživatelé ovládat tento televizor a procházet obsah bez nutnosti mít v ruce dálkový ovladač.
StanbyME 2 je vybaven platformou webOS TV a nabízí přístup k široké škále možností streamování obsahu, včetně LG Channels – exkluzivní bezplatné streamovací služby LG. Pro větší flexibilitu podporuje také Apple AirPlay a Google Cast pro bezdrátové sdílení obsahu a integruje se s LG ThinQ a Google Home pro plynulé ovládání chytré domácnosti. Unikátní funkce, jako je Mood Maker a aplikace pro kreslení Let’s Draw, poskytují emocionálně poutavý a příjemný zážitek, který dále zvyšuje hodnotu přenosných zábavních řešení dostupných na LG StanbyME 2.
Ve spojení s vylepšenou přenosností a univerzálností nabízí LG StanbyME 2 působivý zábavní zážitek, který obohacuje vizuální i zvukové potěšení. Je vybaven 27palcovým displejem s rozlišením QHD (2560×1440), který poskytuje vylepšenou čistotu a bohaté detaily, díky nimž jsou vizuální prvky poutavější s pocitem ostrosti a živosti. Díky vestavěným reproduktorům na každé straně lze zvuk optimalizovat pomocí nastavení ekvalizéru, které se automaticky přizpůsobuje orientaci obrazovky – ať už v režimu na šířku, na výšku nebo na stole – a poskytuje jasné dialogy a vyvážený zvuk v jakékoli poloze obrazovky.
Procesor LG α (Alpha) 8 AI, integrovaný do StanbyME 2, inteligentně optimalizuje kvalitu obrazu na základě okolního osvětlení a umožňuje pohlcující virtuální prostorový zvuk 9.1.2 prostřednictvím vestavěných reproduktorů. Díky podpoře Dolby Vision a Dolby Atmos poskytuje StanbyME 2 filmový obraz a zvuk, který obohacuje zážitek ze sledování o větší hloubku a čistotu.
Zdroj: LG