Superpočítače HPE Cray nové generace přinášejí výpočetní hustotu pro zvýšení produktivity AI

redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

HPE Cray nové generace
Autor: HPE
Společnost HPE oznámila nejnovější přírůstky v portfoliu superpočítačů HPE Cray nové generace. Vyznačují se špičkovou výpočetní hustotou, splňují požadavky umělé inteligence (AI) a poskytují vysoký výkon pro rozsáhlé výpočty. Toto rozšíření portfolia superpočítačů HPE Cray zahrnuje tři výpočetní blade servery pro vícero partnerů a vícero úloh, jednotný software pro správu a podporu vysoce výkonných propojení, čímž vzniká jedna z nejvýkonnějších superpočítačových architektur v oboru pro výzkumné laboratoře, státní instituce a velké podniky, které stále větší měrou využívají umělou inteligenci k dokonalejším simulacím a urychlení vědeckých objevů.

Toto rozšíření portfolia navazuje na debut superpočítače HPE Cray Supercomputing GX5000 z minulého měsíce, který je navržený tak, aby umožňoval revoluční pokroky v éře konvergence umělé inteligence a HPC. Schopnosti platformy posiluje nový úložný systém HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000, který je prvním továrně postaveným úložným systém s open-source softwarem pro distribuované asynchronní objektové úložiště (DAOS) pro vyšší výkon.

Platforma HPE Cray nové generace se dočkala rychlého přijetí

Superpočítačové výpočetní centrum Stuttgartské univerzity (HLRS) a Leibnizovo superpočítačové centrum (LRZ) Bavorské akademie věd si vybraly HPE Cray Supercomputing GX5000 jako platformu pro své superpočítače nové generace. Toto portfolio superpočítačů nové generace se již nyní prosazuje mezi některými z nejvýkonnějších superpočítačů na světě, včetně připravovaných systémů Herder v HLRS nebo Blue Lion v LRZ, které oběma akademickým institucím otevřou nové vědecké obzory.

Nové přímé kapalinou chlazené blade servery pro vícero partnerů a pracovních zátěží

Tyto tři nové blade servery se 100% přímým kapalinovým chlazením umožňují zákazníkům nasadit mimořádně vysokou hustotu výkonu se špičkovými GPU, jako je platforma NVIDIA Rubin nové generace nebo AMD Instinct MI430X, a špičkovými procesory, jako jsou AMD EPYC nové generace s kódovým označením „Venice“. U všech blade serverů je na výběr buď čtyři nebo osm 400Gb/s koncových bodů HPE Slingshot a možnost dvou NVMe SSD disků. Tyto tři blade moduly je možné libovolně kombinovat v serverovém racku HPE Cray Supercomputing GX5000, takže si zákazníci mohou sestavit optimální konfiguraci pro své pracovní zátěže, a to i v malém měřítku.

• Akcelerovaný blade server HPE Cray Supercomputing GX440n – Tento blade server nabízí univerzální výpočetní prostředky se čtyřmi procesory NVIDIA Vera a osmi grafickými procesory NVIDIA Rubin pro výpočty se smíšenou přesností. Na jeden rack lze nakonfigurovat až 24 těchto blade serverů, což přináší špičkovou hustotu GPU NVIDIA Rubin, a to až 192 GPU NVIDIA Rubin na rack.

• Akcelerovaný blade server HPE Cray Supercomputing GX350a – Tento blade server s procesory a grafickými jednotkami AMD se doporučuje zákazníkům, kteří požadují univerzální výpočetní modul pro výpočty se smíšenou přesností. Server je osazený procesorem AMD EPYC „Venice“ nové generace a čtyřmi GPU AMD Instinct MI430X, což je nový akcelerátor řady MI400 vyvinutý speciálně pro suverénní umělou inteligenci a HPC. Na jeden rack je možné nakonfigurovat až 28 těchto blade serverů, což představuje až 112 grafických procesorů AMD MI430X v jednom racku.

• Výpočetní blade server HPE Cray GX250 pro superpočítače – Server s osmi procesory AMD EPYC „Venice“ nové generace navržený pro superpočítače nové generace doporučený pro zákazníky, kteří chtějí vytvořit oddíl pouze s CPU pro vysoce přesné 64bitové výpočty s plovoucí desetinnou čárkou. V tomto případě by GPU oddíl superpočítače nové generace mohl být postaven na některém z výše uvedených akcelerovaných blade serverů – v závislosti na preferencích zákazníka. Na jeden rack lze nakonfigurovat až 40 těchto blade serverů, což představuje bezkonkurenční hustotu jader x86.

Jednotná bezpečná multitenantní správa systémů

Software pro správu superpočítačů HPE přináší nové funkce pro podporu multitenantních, virtualizovaných a kontejnerizovaných prostředí, které zákazníkům poskytují větší flexibilitu při nasazování konvergované umělé inteligence a HPC, kde lze podle potřeby izolovat jednotlivé pracovní zátěže a skupiny uživatelů. Zajišťuje i správu napájení a spotřeby v rámci celého systému. Tato funkce umožňuje zákazníkům sledovat spotřebu energie, pomáhá odhadovat spotřebu a integruje se s výkonově citlivými plánovači, což zákazníkům umožňuje maximalizovat energetickou účinnost a předvídat náklady.

Dostupnost

• HPE Cray Supercomputing GX440n Accelerated Blade, HPE Cray Supercomputing GX250 Compute Blade a HPE Cray Supercomputing GX350a Accelerated Blade budou k dispozici počátkem roku 2027.

• HPE Supercomputing Management Software bude k dispozici počátkem roku 2027.

• HPE Slingshot 400 bude k dispozici pro clustery založené na systémech HPE Cray Supercomputing GX5000 počátkem roku 2027.

• Superpočítačové úložné systémy HPE Cray K3000 s výpočetními servery HPE ProLiant budou k dispozici počátkem roku 2026.

Zdroj: HPE

redakce

