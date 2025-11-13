Channeltrends  »  Novinky  »  T-Mobile má přes 6,5 milionu zákazníků, tržby mu vzrostly o 2,7 %

T-Mobile má přes 6,5 milionu zákazníků, tržby mu vzrostly o 2,7 %

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
T-Mobile centrála
Autor: T-Mobile
Operátor pokračuje v investicích do sítě i vývoje inovací, nadále rozvíjí optickou infrastrukturu.

Společnost T-Mobile publikovala výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí roku 2025. Meziročně došlo k nárůstu zákaznické báze o 1,8 %, na konci září tak dosáhla 6,63 milionu.

Spotřeba dat v mobilní síti vzrostla o 19 %, celkové tržby operátora pak vzrostly o 2,7 % na takřka 23,6 miliardy korun. Firma dle svých slov potvrdila stabilitu růstu ziskovosti, která meziročně stoupla o 8,9 % na 10,1 miliardy.

Ze zveřejněných ukazatelů dále vyplynulo, že počet tarifních zákazníků (bez M2M) činil na konci třetího čtvrtletí 4,120 milionu. Počet uživatelů předplacených karet mezitím klesl o 1 % na 1,73 milionu, a podle operátora nadále klesá počet odeslaných SMS, ve sledovaném období o 5,2 %.

„Pokračují i masivní investice do infrastruktury – objem investic vč. modernizace sítě a nových technologií dosáhl za prvních 9 měsíců letošního roku 2,4 miliardy korun. Do konce roku nás ale čekají ještě investice v rozsahu dalších zhruba dvou miliard korun,“ uvedla Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Channeltrends Awards

Soustředíme se i na rozvoj optické infrastruktury a přípojek, kde je pokrytí vysokorychlostním internetem aktuálně připraveno pro téměř 1,3 milionu domácností, pokrytí mobilním 5G signálem dosáhlo dle statistik ČTÚ na konci října 97,79 %,“ doplnila.

Zdroj: T-Mobile

Zuzana Peroutková Bičíková

