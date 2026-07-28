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T-Mobile slaví 30 let na českém trhu. Operátor chystá speciální akce pro všechny

Jakub Fišer
Dnes
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T-Mobile slaví 30 let na českém trhu
Autor: T-Mobile
T-Mobile slaví 30 let na českém trhu
T-Mobile si letos připomíná 30 let od vstupu na český telekomunikační trh. Operátor, který začínal jako člen konsorcia RadioMobil se sítí Paegas, dnes obsluhuje 6,6 milionu zákazníků. Výročí doprovodí zákaznické akce, zaměstnanecké aktivity i speciální grantový program.

Od Paegasu k technologické společnosti

T-Mobile vstoupil na český trh v roce 1996 jako člen konsorcia RadioMobil a služby tehdy nabízel pod značkou Paegas. Na podzim stejného roku spustil vlastní mobilní síť. Během následujících tří desetiletí se z poskytovatele mobilních tarifů postupně transformoval na technologickou společnost poskytující služby domácnostem, firmám i státní správě.

Operátor se během této doby podílel na technologických změnách českého telekomunikačního trhu od prvních GSM sítí přes rozvoj mobilního internetu a LTE až po současné 5G sítě. Portfolio postupně rozšířil také o cloudové služby, internet věcí, kybernetickou bezpečnost nebo řešení využívající umělou inteligenci.

T-Mobilu dál rostou tržby, jeho 5G infrastruktura pokrývá 99 procent ČR Přečtěte si také:

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T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků

T-Mobile v současnosti poskytuje služby více než 6,6 milionu zákazníků a podle údajů ČTÚ jeho 5G síť pokrývá 99 % české populace. Vedle mobilní infrastruktury investuje také do budování optických sítí a prostřednictvím divize T-Business poskytuje technologická řešení firemním zákazníkům.

Generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó označuje třicetileté výročí nejen za příležitost k ohlédnutí, ale také za závazek pro další rozvoj. Mezi klíčové oblasti budoucích investic operátor řadí komplexní síťovou infrastrukturu, umělou inteligenci, cloud a internet věcí.

Zákazníci dostanou 30 GB dat

Výročí se promítne také do zákaznických nabídek. V aplikaci Magenta Moments si mohou klienti aktivovat symbolických 30 GB mobilních dat zdarma. Na prodejnách operátor do vyčerpání zásob rozdává také magentové lahve na vodu a nanuky Magnum.

Další výroční aktivity se budou v Magenta Moments objevovat postupně během druhé poloviny roku. T-Mobile plánuje narozeninové soutěže, tematické kvízy, speciální nabídky a akce s partnerskými společnostmi. Do oslav zapojí také zaměstnance, pro které mimo jiné v září uspořádá narozeninovou Goodbye Summer Party.

Součástí výročí bude speciální grantová výzva 30 let s T-Mobile: 30 míst, která spojují. Zaměří se na komunitní projekty v obcích a menších lokalitách do 10 tisíc obyvatel. Podporované iniciativy mají spojovat místní obyvatele napříč generacemi a přinést dlouhodobě využitelný přínos dané komunitě.

Zdroj: T-Mobile

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Autor článku

Jakub Fišer

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