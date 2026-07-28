T-Mobile slaví 30 let na českém trhu. Operátor chystá speciální akce pro všechny

Od Paegasu k technologické společnosti
T-Mobile vstoupil na český trh v roce 1996 jako člen konsorcia RadioMobil a služby tehdy nabízel pod značkou Paegas. Na podzim stejného roku spustil vlastní mobilní síť. Během následujících tří desetiletí se z poskytovatele mobilních tarifů postupně transformoval na technologickou společnost poskytující služby domácnostem, firmám i státní správě.
Operátor se během této doby podílel na technologických změnách českého telekomunikačního trhu od prvních GSM sítí přes rozvoj mobilního internetu a LTE až po současné 5G sítě. Portfolio postupně rozšířil také o cloudové služby, internet věcí, kybernetickou bezpečnost nebo řešení využívající umělou inteligenci.
T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků
T-Mobile v současnosti poskytuje služby více než 6,6 milionu zákazníků a podle údajů ČTÚ jeho 5G síť pokrývá 99 % české populace. Vedle mobilní infrastruktury investuje také do budování optických sítí a prostřednictvím divize T-Business poskytuje technologická řešení firemním zákazníkům.
Generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó označuje třicetileté výročí nejen za příležitost k ohlédnutí, ale také za závazek pro další rozvoj. Mezi klíčové oblasti budoucích investic operátor řadí komplexní síťovou infrastrukturu, umělou inteligenci, cloud a internet věcí.
Zákazníci dostanou 30 GB dat
Výročí se promítne také do zákaznických nabídek. V aplikaci Magenta Moments si mohou klienti aktivovat symbolických 30 GB mobilních dat zdarma. Na prodejnách operátor do vyčerpání zásob rozdává také magentové lahve na vodu a nanuky Magnum.
Další výroční aktivity se budou v Magenta Moments objevovat postupně během druhé poloviny roku. T-Mobile plánuje narozeninové soutěže, tematické kvízy, speciální nabídky a akce s partnerskými společnostmi. Do oslav zapojí také zaměstnance, pro které mimo jiné v září uspořádá narozeninovou Goodbye Summer Party.
Součástí výročí bude speciální grantová výzva 30 let s T-Mobile: 30 míst, která spojují. Zaměří se na komunitní projekty v obcích a menších lokalitách do 10 tisíc obyvatel. Podporované iniciativy mají spojovat místní obyvatele napříč generacemi a přinést dlouhodobě využitelný přínos dané komunitě.
Zdroj: T-Mobile