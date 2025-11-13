Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Omdia: Tablety prodlužují růstovou šňůru, dodávky posílily o 5 %

Omdia: Tablety prodlužují růstovou šňůru, dodávky posílily o 5 %

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Z vendorů si působivý meziroční růst v tabletech připsalo Lenovo, to spolu s Asusem v chromebookovém byznysu těží i z vládních vzdělávacích projektů v Japonsku.

Společnost Omdia (dříve Canalys) ve své nejnovější zprávě informuje, že celosvětový trh s tablety si ve třetím čtvrtletí roku 2025 udržel potěšitelně vzestupnou dynamiku. Dodávky dosáhly 40 milionů kusů, což představuje meziroční zlepšení o 5 % a sedmé čtvrtletí růstu v řadě.

Setrvalý růst podle analytiků pohání silná poptávka na Středním východě a ve střední Evropě spolu s pokračující silnou spotřebitelskou poptávkou v Číně. Trh také těžil z nárůstu dodávek tabletů Chrome do Japonska, který byl poháněn vládní iniciativou GIGA 2.0 v oblasti vzdělávání.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Omdia se zaměřila i na trh Chromebooků. Jejich dosáhly ve sledovaném období vyrostly o 3 % na 4,2 milionu kusů. O zásadní objemy se postaraly japonské vzdělávací iniciativy, o nové stroje mají ale zájem školy z celého světa.

Klasické vánoční výprodeje

„Trh s tablety je i nadále z velké části tažen spotřebitelskou poptávkou,“ konstatuje Himani Mukkaová z Omdie. „V roce 2025 dokázal úspěšně obstát proti přetrvávajícím makroekonomickým překážkám. Výkonnost dodávek trvale překonávala očekávání a v posledních dvou letech zaznamenala nepřetržitý růst.“ 

Omdia: Globální trh PC v závěru roku nakopává refresh po Windows 10 Přečtěte si také:

Omdia: Globální trh PC v závěru roku nakopává refresh po Windows 10

Spotřebitelský hlad podle ní podporovaly faktory jako časté uvádění nových produktů na trh, vládní dotace, zvýšený zájem o tablety pro děti a herní tablety, konkurenceschopné ceny, propagační kampaně a sezónní nákupy před začátkem školního roku.

„Ve třetím čtvrtletí zaznamenal trh doplnění zásob před vánoční sezónou na Západě a svátečními a 11.11. výprodeji v Asii, Tichomoří a Číně. Očekává se však, že prodej zůstane v závěru roku pomalejší a převážně stabilní. Podobný výhled se překlene i do roku 2026, jelikož předpokládáme, že oslabí poptávka po výměně tabletů,“ doplnila analytička.

Lenovo odskočilo v EMEA

Podle údajů Omdie trh tablety ve třetím čtvrtletí rostl především díky silné poptávce v Číně a expanzi čínských prodejců tabletů do regionů Středního východu a Asie a Tichomoří.

Apple navázal na své silné výsledky ze třetího čtvrtletí roku 2024 s 14,3 miliony prodaných kusů. Podobně jako Apple stagnoval i Samsung s 6,9 miliony prodaných kusů. Lenovo vedlo růst mezi hlavními prodejci s 3,7 miliony prodaných kusů, což představuje robustní meziroční zlepšení o 23 %, poháněné expanzí komerčního tabletového byznysu v EMEA.

Huawei následovalo na čtvrtém místě s 3,2 miliony kusů a 11,5% růstem, první pětku uzavírá Xiaomi s 2,6 miliony prodaných kusů a mírným meziročním nárůstem o 2,3 %.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Chromebooky v amerických školách

„Kromě japonského projektu GIGA 2.0 se Chromebooky ve vzdělávání rozšiřují i na dalších trzích, zejména ve střední a východní Evropě a v Severní Americe,“ uvedl Kieren Jessop z Omdie.

„Do budoucna očekáváme, že financování vzdělávání v USA bude stále více pocházet ze státních nebo místních zdrojů spíše než z federálních, což by mohlo přinést stabilní nárůst prodeje Chromebooků v této oblasti. Významným příkladem je partnerství města New York s Dell a T-Mobile, které v tomto školním roce poskytne studentům veřejných škol přibližně 350 000 Chromebooků s připojením LTE/5G,“ doplnil.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Ve třetím čtvrtletí roku 2025 vzrostl trh s Chromebooky o 3,1 %. Segment vedla společnost Lenovo, která dodala 1,4 milionu kusů, což představuje silný meziroční nárůst o 54,6 %. Následoval Acer s 18% podílem na trhu a globálními dodávkami 0,8 milionu kusů.

Channeltrends Awards

Třetí místo obsadila společnost HP s 0,7 milionu kusů a meziročním poklesem o 15,3 %. Asus, který stejně jako Lenovo těží z japonského projektu GIGA 2.0, si zajistil čtvrté místo s působivým meziročním růstem o 59 %, zatímco páté místo obsadila společnost Dell.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Zdroj: Omdia

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Roboti už jdou, už tady jsou…

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“