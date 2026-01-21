TCL představilo digitální zápisník Note A1 NXTPAPER s AI nástroji

- Výrobce: TCL
- Distributoři ČR: TCL, SWS
- Distributoři SR: TCL, WESTech
- Cena: od 14 999 Kč
- Více informací: https://www.tcl.com/global/en/tablets/tcl-note-a1-nxtpaper
Společnost TCL, globální lídr v oblasti spotřební elektroniky a zobrazovacích technologií, představila TCL Note A1 NXTPAPER – chytrý digitální zápisník navržený pro pohodlné čtení, psaní a kreativní práci.
Nová generace papírového displeje
TCL Note A1 NXTPAPER využívá novou generaci displeje NXTPAPER Pure, vyvinutou speciálně pro digitální zápisníky, která navazuje na technologii TCL NXTPAPER, poprvé představenou v roce 2021. Displej s obnovovací frekvencí 120 Hz nabízí obraz bez blikání, TÜV certifikovaný komfort pro oči a zároveň velmi nízký podíl škodlivého modrého světla (pouze 2,44 % podle certifikace SGS).
Díky antireflexivní úpravě zůstává obraz čitelný i na světle. Široký rozsah barev (16,7 milionu) spolu s adaptivním jasem zajišťuje přirozenou hloubku obrazu a menší únavu očí v jakýchkoliv světelných podmínkách.
Přirozený zážitek z psaní
Stylus T-Pen Pro nabízí 8 192 úrovní citlivosti, dvojitý hrot a mimořádně nízké zpoždění pod 5 milisekund. Udělená certifikace „Pencil-Like Writing“ potvrzuje, že psaní i kreslení věrně napodobuje odpor a pocit skutečného papíru.
Integrované nástroje využívající umělou inteligenci zjednodušují každodenní práci – umožňují například transkripci mluveného slova v reálném čase, překlady nebo automatická shrnutí schůzek. Funkce jako AI přepis nebo asistence psaní pomáhají zpřehlednit text a zvýšit tak efektivitu práce. Prostor Inspiration Space pak slouží k přehledné organizaci nápadů a obsahu, aby zjednodušil kreativní práci.
Výkon a design
TCL Note A1 NXTPAPER je vybaven baterií s kapacitou 8 000 mAh, která zajišťuje dlouhou výdrž i při intenzivním používání. Hliníkové tělo má tloušťku pouhých 5,5 mm a hmotnost 500 gramů, takže zařízení je tenké, pevné a dobře přenosné. Interní úložiště o kapacitě 256 GB poskytuje dostatek prostoru pro poznámky, dokumenty i vytvořený obsah.
Volitelné příslušenství zahrnuje ochranné flipové pouzdro nebo pouzdro s klávesnicí, které umožňuje proměnit Note A1 NXTPAPER v plnohodnotnou přenosnou pracovní stanici. Samozřejmostí jsou také široké možnosti připojení, včetně Wi-Fi, Bluetooth, cloudového sdílení nebo odesílání obsahu e-mailem.
Dostupnost a cena
TCL Note A1 NXTPAPER bude na českém a slovenském trhu dostupný ve druhém čtvrtletí 2026 za následující doporučené maloobchodní ceny:
Note A1 NXTPAPER (8 GB RAM / 256 GB), stylus a flipové pouzdro: 14 999 Kč (579,99 €).
Note A1 NXTPAPER (8 GB RAM / 256 GB), stylus a pouzdro s klávesnicí: 17 999 Kč (699,99 €).
Zdroj: TCL