Channeltrends  »  Novinky  »  TCL představuje mobily NXTPAPER 70 Pro s displejem šetrným k očím

TCL představuje mobily NXTPAPER 70 Pro s displejem šetrným k očím

redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

TCL NXTPAPER 70 Pro
Autor: TCL
Díky nové generaci NXTPAPER 4.0, dedikovanému tlačítku pro rychlé přepínání režimů a široké podpoře AI funkcí cílí novinka na uživatele, kteří tráví se svým telefonem dlouhé hodiny prací, čtením i tvorbou obsahu.

Společnost TCL rozšiřuje své portfolio o model TCL NXTPAPER 70 Pro. Novinka navazuje na dosavadní vývoj technologie NXTPAPER a podle výrobce se zaměřuje na maximální pohodlí pro oči bez kompromisů v oblasti výkonu, výbavy ani multimediálních funkcí.

Klíčovým prvkem zařízení je nová generace displeje NXTPAPER 4.0, která kombinuje hardwarové a softwarové technologie pro přirozené a šetrné zobrazení. Dedikované tlačítko NXTPAPER umožňuje okamžité přepínání mezi jednotlivými režimy podle aktuální potřeby a způsobu použití telefonu.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Produktivní režimy pro práci i soustředěné čtení

Tlačítko NXTPAPER umožňuje přepínat mezi režimy Color Paper, Ink Paper a Max Ink. Uživatelé si tak mohou zvolit klasické barevné zobrazení, jemnější „papírový“ režim nebo plně monochromatický režim Max Ink, který se nejvíce blíží čtení z tištěného papíru.

Režim Max Ink je navržený pro nerušenou koncentraci a dlouhé čtení. Nabízí integrované AI nástroje pro práci s textem, jako jsou AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook nebo AI Podcast, které pomáhají s porozuměním obsahu. Zároveň výrazně šetří energii – umožňuje až sedm dní čtení nebo až 26 dní v pohotovostním režimu.

V kombinaci se stylusem T-Pen s nízkou odezvou a citlivostí na přítlak nabízí TCL NXTPAPER 70 Pro autentický zážitek z psaní. Umělá inteligence navíc pomáhá s rychlými poznámkami, automatickým strukturováním rukopisu a dalšími kreativními úlohami.

Displej navržený pro maximální ochranu zraku

Certifikace TÜV Rheinland a SGS potvrzují, že TCL NXTPAPER 70 Pro patří mezi nejšetrnější smartphony z hlediska ochrany zraku. Displej využívá sedm klíčových prvků ochrany očí, včetně redukce modrého světla, nulového blikání, antireflexního povrchu, přizpůsobení cirkadiánnímu rytmu a technologie TruePaper Restoration.

Speciální povrch vytvořený pomocí nanometricé litografie v kombinaci s adaptivním softwarem minimalizuje odlesky a zajišťuje výbornou čitelnost i v náročných světelných podmínkách. Telefon se zároveň pyšní jednou z nejnižších úrovní zrcadlových odrazů v celém odvětví.

Hardwarová filtrace modrého světla snižuje jeho škodlivou složku až na 3,41 %, což výrazně omezuje únavu očí při dlouhodobém používání. Kruhově polarizované světlo (CPL) pak umožňuje zobrazit živé barvy s profesionální přesností (ΔE < 1), aniž by byl obraz nepříjemný.

TCL NXTPAPER 70 Pro je navíc prvním telefonem na světě s certifikovanou ochranou očí při slabém osvětlení od SGS. Jas i teplota barev se automaticky přizpůsobují okolnímu prostředí a mohou klesnout až na extrémně nízkou hodnotu 1 nit.

Fotoaparát a AI funkce pro každodenní použití

Telefon je vybaven hlavním 50Mpx fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu, který zachytí ostré a detailní snímky i v náročných světelných podmínkách. Přední 32Mpx kamera nabízí přirozené portréty bez zbytečného vyhlazování pleti.

Technologie MuseFilm optimalizuje zpracování fotografií i videí, zatímco noční režim dokáže vyvážit světla a stíny pro čitelné snímky i při minimálním osvětlení. Kombinace OIS a EIS pak zajišťuje stabilní obraz i při snímání pohybu.

Integrované AI nástroje usnadňují každodenní práci – od živých titulků a překladů přes přepis a shrnutí hlasových poznámek až po kreativní práci s textem. Google Gemini umožňuje přirozenou konverzaci a chytré vyhledávání přímo na obrazovce bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Vyvážený výkon a odolná konstrukce

O plynulý chod zařízení se stará procesor MediaTek Dimensity 7300 v kombinaci s až 24 GB RAM (včetně virtuální paměti). Interní úložiště o kapacitě 256 GB nabízí dostatek prostoru pro data i multimédia. Baterie s kapacitou 5 200 mAh podporuje 33W rychlé nabíjení a bez problémů zvládne celodenní provoz.

Telefon splňuje standard odolnosti IP68 proti vodě a prachu a pro pohodlné sledování obsahu je k dispozici také ochranný kryt s integrovaným stojánkem.

Dostupnost a cena

Smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro (256 GB) bude na českém a slovenském trhu dostupný na začátku března 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 7 999 Kč / 324,99 €.
Stylus T-Pen a ochranný kryt se budou prodávat samostatně za doporučenou cenu 799 Kč / 29,99 €.

Zdroj: TCL

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice