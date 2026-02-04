TCL představuje mobily NXTPAPER 70 Pro s displejem šetrným k očím

- Výrobce: TCL
- Distributoři ČR: TCL, SWS
- Distributoři SR: TCL, WESTech
- Cena: 7 999 Kč / 324,99 €
- Více informací: https://www.tcl.com/global/en/mobile
Společnost TCL rozšiřuje své portfolio o model TCL NXTPAPER 70 Pro. Novinka navazuje na dosavadní vývoj technologie NXTPAPER a podle výrobce se zaměřuje na maximální pohodlí pro oči bez kompromisů v oblasti výkonu, výbavy ani multimediálních funkcí.
Klíčovým prvkem zařízení je nová generace displeje NXTPAPER 4.0, která kombinuje hardwarové a softwarové technologie pro přirozené a šetrné zobrazení. Dedikované tlačítko NXTPAPER umožňuje okamžité přepínání mezi jednotlivými režimy podle aktuální potřeby a způsobu použití telefonu.
Produktivní režimy pro práci i soustředěné čtení
Tlačítko NXTPAPER umožňuje přepínat mezi režimy Color Paper, Ink Paper a Max Ink. Uživatelé si tak mohou zvolit klasické barevné zobrazení, jemnější „papírový“ režim nebo plně monochromatický režim Max Ink, který se nejvíce blíží čtení z tištěného papíru.
Režim Max Ink je navržený pro nerušenou koncentraci a dlouhé čtení. Nabízí integrované AI nástroje pro práci s textem, jako jsou AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook nebo AI Podcast, které pomáhají s porozuměním obsahu. Zároveň výrazně šetří energii – umožňuje až sedm dní čtení nebo až 26 dní v pohotovostním režimu.
V kombinaci se stylusem T-Pen s nízkou odezvou a citlivostí na přítlak nabízí TCL NXTPAPER 70 Pro autentický zážitek z psaní. Umělá inteligence navíc pomáhá s rychlými poznámkami, automatickým strukturováním rukopisu a dalšími kreativními úlohami.
Displej navržený pro maximální ochranu zraku
Certifikace TÜV Rheinland a SGS potvrzují, že TCL NXTPAPER 70 Pro patří mezi nejšetrnější smartphony z hlediska ochrany zraku. Displej využívá sedm klíčových prvků ochrany očí, včetně redukce modrého světla, nulového blikání, antireflexního povrchu, přizpůsobení cirkadiánnímu rytmu a technologie TruePaper Restoration.
Speciální povrch vytvořený pomocí nanometricé litografie v kombinaci s adaptivním softwarem minimalizuje odlesky a zajišťuje výbornou čitelnost i v náročných světelných podmínkách. Telefon se zároveň pyšní jednou z nejnižších úrovní zrcadlových odrazů v celém odvětví.
Hardwarová filtrace modrého světla snižuje jeho škodlivou složku až na 3,41 %, což výrazně omezuje únavu očí při dlouhodobém používání. Kruhově polarizované světlo (CPL) pak umožňuje zobrazit živé barvy s profesionální přesností (ΔE < 1), aniž by byl obraz nepříjemný.
TCL NXTPAPER 70 Pro je navíc prvním telefonem na světě s certifikovanou ochranou očí při slabém osvětlení od SGS. Jas i teplota barev se automaticky přizpůsobují okolnímu prostředí a mohou klesnout až na extrémně nízkou hodnotu 1 nit.
Fotoaparát a AI funkce pro každodenní použití
Telefon je vybaven hlavním 50Mpx fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu, který zachytí ostré a detailní snímky i v náročných světelných podmínkách. Přední 32Mpx kamera nabízí přirozené portréty bez zbytečného vyhlazování pleti.
Technologie MuseFilm optimalizuje zpracování fotografií i videí, zatímco noční režim dokáže vyvážit světla a stíny pro čitelné snímky i při minimálním osvětlení. Kombinace OIS a EIS pak zajišťuje stabilní obraz i při snímání pohybu.
Integrované AI nástroje usnadňují každodenní práci – od živých titulků a překladů přes přepis a shrnutí hlasových poznámek až po kreativní práci s textem. Google Gemini umožňuje přirozenou konverzaci a chytré vyhledávání přímo na obrazovce bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Vyvážený výkon a odolná konstrukce
O plynulý chod zařízení se stará procesor MediaTek Dimensity 7300 v kombinaci s až 24 GB RAM (včetně virtuální paměti). Interní úložiště o kapacitě 256 GB nabízí dostatek prostoru pro data i multimédia. Baterie s kapacitou 5 200 mAh podporuje 33W rychlé nabíjení a bez problémů zvládne celodenní provoz.
Telefon splňuje standard odolnosti IP68 proti vodě a prachu a pro pohodlné sledování obsahu je k dispozici také ochranný kryt s integrovaným stojánkem.
Dostupnost a cena
Smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro (256 GB) bude na českém a slovenském trhu dostupný na začátku března 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 7 999 Kč / 324,99 €.
Stylus T-Pen a ochranný kryt se budou prodávat samostatně za doporučenou cenu 799 Kč / 29,99 €.
Zdroj: TCL