TCL uvádí tři přenosné projektory PlayCube, Projector A1s a C1

- Výrobce: TCL
- Distributoři ČR: TCL, SWS
- Distributoři SR: TCL, WESTech
- Cena: Uvedena v textu u jednotlivých modelů
- Více informací: https://www.tcl.com/global/en/mobile
TCL PlayCube
Bez kabelů. Bez vrtání do stropu. Stačí otočit, namířit a spustit přehrávání. Díky kompaktnímu kostkovému designu vám TCL PlayCube usnadní promítání obsahu na jakýkoli povrch – na zeď, strop nebo třeba i do stanu.
Vestavěná baterie zvládne až tři hodiny bezdrátového přehrávání, takže snadno zvládne celý film. Rychlé nabíjení přidá další hodinu sledování už po 30 minutách v zásuvce. A přestože váží pod 1,4 kg, nabízí prémiovou výbavu – jas 750 ISO lumenů a zvuk Dolby Digital Plus, tedy obraz a zvuk jako v kině.
S Google TV a vestavěným Netflixem nepotřebujete další zařízení ani složité nastavování. Stačí spustit aplikaci a začít streamovat.
Projektor TCL PlayCube bude v Česku a na Slovensku dostupný ještě letos za doporučenou cenu 21 499 Kč (879,99 €).
TCL Projector A1s
Projektor A1s je připravený jít všude s vámi. Je lehký, snadno se nastavuje a hodí se do prostor, kde není místo na velkou televizi. A1s kombinuje jas 600 ISO lumenů s Full HD rozlišením. Integrované madlo funguje i jako nastavitelný stojan a automatické nastavení obrazu se postará o zaostření, korekci lichoběžníkového zkreslení i správné orámování, takže dostanete perfektní obraz během chvilky bez složitého nastavování.
A1s navíc zastane i roli Bluetooth reproduktoru s reaktivním podsvícením, takže se hodí i na hudební večery. Díky zabudovaným službám Google TV, Netflix a Google Assistant působí víc jako chytré zařízení než jen obyčejný projektor.
Projektor TCL Projector A1s bude v Česku a na Slovensku dostupný ještě letos za doporučenou cenu 10 999 Kč (439,99 €).
TCL Projector C1
TCL C1 nabídne projekci ve Full HD a velikostí obrazu až 120 palců – aniž by zabral moc místa. Je kompaktní, snadno přenositelný a zároveň chytrý, protože si pamatuje vaše nastavení díky automatickému zaostření a korekci obrazu.
Díky otočnému závěsu s integrovaným madlem snadno nasměrujete obraz tam, kam chcete – na stěnu, pod úhlem nahoru nebo přímo na strop. Zobrazení se koriguje automaticky v řádu vteřin, takže víc času trávíte sledováním než laděním detailů.
C1 má zabudovaný Netflix i prostředí Google TV, takže zpřístupňuje přes 10 000 aplikací a hlasové ovládání. A s technologií Dolby Audio a 8W reproduktorem zaplní místnost silným zvukem.
Projektor TCL Projector C1 bude v Česku a na Slovensku dostupný ještě letos za doporučenou cenu 6 999 Kč (279,99 €).
Zdroj: TCL