TD Synnex je nově distributorem příslušenství dbramante1928

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Společnost dbramante1928 působí v globálním retail sektoru a v oblasti telekomunikací. Díky partnerství s TD SYNNEX se nyní její aktivity rozšíří do B2B segmentu v celé Evropě včetně České republiky.

Společnost TD Synnex oznámila, že uzavřela celoevropskou distribuční smlouvu se společností dbramante1928. Její produkty zahrnují příslušenství pro mobilní telefony, laptopy a další lifestylové produkty, které se podle distributora vyrábějí s důrazem na udržitelnost.

Dopad na životní prostředí je ověřený metodikou Evropské unie Product Environmental Footprint (PEF), která hodnotí ekologickou stopu v průběhu celého životního cyklu výrobku. Vyhodnocují se tak dopady na životní prostředí od těžby surovin až po nakládání s odpady.

„Naši partneři mají nyní přístup ke kompletnímu portfoliu příslušenství k mobilním zařízením, stejně tak k brašnám, batohům nebo nabíječkám, jejichž výroba i metody distribuce mají nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s běžnými alternativami na trhu,“ říká Tomáš Hampl, business development manager, který je nově v TD Synnex za portfolio dbramante1928 zodpovědný.

„Produkty dbramante1928 jsou odpovědí na rostoucí poptávku po ekologicky šetrných alternativách jak na B2B trhu, tak i u koncových zákazníků. Naše spolupráce je oboustranně výhodná příležitost, která našim partnerům umožňuje rozšířit nabídku a zároveň podpořit ochranu životního prostředí,“ doplnil Vít Vojtěšek, director of product marketing v české pobočce TD Synnex.

Otevírají se nové příležitosti

Pro partnery to znamená příležitost nabízet produkty v segmentu, kde roste poptávka. „Evropský trh s příslušenstvím ročně dosahuje hodnoty více než 10 miliard eur a segment produktů vyráběných s ohledem na udržitelnost roste dvouciferným tempem,“ podotkl Marcus Johansson, global sales director společnosti dbramante1928.

Společnost dbramante1928 vznikla v roce 2011 a patří mezi lídry v oblasti prémiového příslušenství z certifikovaných recyklovaných materiálů ověřených standardem Global Recycled Standard (GRS). Jde o standard, kterým se firma dobrovolně zavazuje ke sledování a ověřování podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Certifikace podle výrobce potvrzuje nejen to, že produkt skutečně obsahuje deklarované množství recyklovaného materiálu, ale také prověřuje, že jeho výroba probíhá v souladu s odpovědnými sociálními, environmentálními a chemickými postupy.

Zdroj: TD Synnex

