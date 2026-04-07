TD Synnex získal globální označení Microsoft Frontier Distributor

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Označení má za cíl podpořit distributory cloudových technologií společnosti Microsoft, kteří svým partnerům dokážou přinášet reálnou přidanou hodnotu pro malé a středně velké podniky.

Distributor TD Synnex oznámil, že obdržel nově zavedené globální označení Microsoft Frontier Distributor. Jde o ocenění pro distributory cloudových řešení (CSP), kteří dosahují špičkové úrovně v podpoře partnerů v sektoru SMB, v oblasti bezpečnosti, inovací platforem nebo implementace technologií.

„Svět cloudových technologií už není pouze o prodeji licencí, ale o tom nabídnout partnerům komplexní servis,“ říká Martin Hála, business unit manager Microsoft & Adobe. „Díky spolupráci s TD SYNNEX se dokážou zorientovat v široké nabídce balíčků a služeb, které mohou se svými zákazníky škálovat podle potřeby.“

„Cloudové technologie využívá stále více firem a umožňují budovat v SMB sektoru dlouhodobý partnerský byznys. Naší úlohou v ekosystému Microsoftu je zjednodušovat celý životní cyklus produktů a služeb, urychlovat adopci řešení a umožnit partnerům maximálně využít potenciál cloudu včetně oblastí jako jsou bezpečnost a AI,“ doplnil.

AI jako služba ve vlastním datacentru: hotová platforma od HPE

TD Synnex umožňuje partnerům efektivně škálovat řešení od Microsoftu prostřednictvím cloudové platformy StreamOne, která nabízí digitální marketplace s automatizovaným billingem a rozhraními pro integraci do partnerských systémů.

Součástí platformy je také centralizované SecOps řešení, které zajišťuje přehled o bezpečnostním nastavení, identifikaci rizik a navrhuje kroky k nápravě. Platforma navíc nabízí takzvaný white label portál – možnost provozovat partnerský e shop pod vlastní značkou, s nabídkou produktů a služeb Microsoftu v portfoliu distributora.

Jako Microsoft Designated Support Provider zajišťuje TD Synnex zákazníkům strukturovaný onboarding, podporu v průběhu celého životního cyklu řešení a nepřetržitou technickou asistenci v souladu se standardy Microsoftu. Další rozvoj kompetencí podporuje platforma TD Synnex Channel Academy, která partnerům pomáhá systematicky budovat znalosti Microsoft technologií napříč regiony.

Zdroj: TD Synnex

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

