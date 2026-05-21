TP-Link Omada Beam Bridge 5 UR KIT: Bezdrátový most pro propojení sítí až na 15 kilometrů

- Výrobce: TP-Link
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, ALSO
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 6 499 Kč včetně DPH
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-wifi-wireless-bridge/beam-bridge-5-ur-kit/
TP-Link Omada Beam Bridge 5 UR KIT je profesionální bezdrátové řešení určené pro propojení dvou síťových lokalit na velké vzdálenosti bez potřeby kabelového propojení. Zařízení je vhodné například pro průmyslové areály, logistická centra, kampusy, sklady nebo vzdálené objekty, kde je instalace kabeláže komplikovaná nebo ekonomicky nevýhodná.
Sada obsahuje dvě předkonfigurované jednotky, které jsou z výroby spárovány pro okamžité nasazení. Instalace tak nevyžaduje složitou konfiguraci a zařízení lze uvést do provozu během několika minut i ve venkovním prostředí.
Beam Bridge 5 UR KIT pracuje v pásmu 5 GHz podle standardu IEEE 802.11ac a nabízí maximální přenosovou rychlost až 867 Mb/s. Integrované směrové antény se ziskem 23 dBi umožňují stabilní point-to-point spojení na vzdálenost až 15 kilometrů. Úzký vyzařovací úhel antén zároveň pomáhá minimalizovat rušení a zajišťuje spolehlivý přenos dat i v prostředí s vyšší hustotou bezdrátových sítí.
Součástí řešení je funkce App-Guided Alignment, která prostřednictvím mobilní aplikace Omada usnadňuje přesné nasměrování zařízení. Aplikace zároveň obsahuje nástroj pro testování propustnosti spojení, což umožňuje ověřit kvalitu připojení přímo během instalace.
Zařízení je navrženo pro dlouhodobý provoz ve venkovním prostředí. Konstrukce splňuje krytí IP65 pro ochranu proti prachu a dešti a disponuje ochranou proti přepětí až 6 kV. Beam Bridge 5 UR KIT podporuje provoz v teplotním rozsahu od –40 °C do 70 °C, takže je vhodný pro celoroční nasazení i v náročných podmínkách.
Pro připojení je k dispozici gigabitový Ethernet port s podporou napájení přes PoE. Zařízení podporuje standard 802.3af i pasivní PoE a v balení jsou dodávány pasivní PoE injektory. Instalace je možná na stěnu nebo stožár pomocí přiloženého montážního příslušenství.
Beam Bridge 5 UR KIT lze spravovat samostatně přes webové rozhraní nebo integrovat do platformy Omada SDN, která umožňuje centralizovanou správu, monitoring a vzdálenou konfiguraci celé síťové infrastruktury.
Dostupnost a cena
TP-Link Omada Beam Bridge 5 UR KIT je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 6 499 Kč včetně DPH.
Zdroj: TP-Link